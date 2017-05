"Hermano Mayor", otro bulo televisivo

Muy pronto, el programa televisivo de cuatro, "Hermano Mayor" estará de nuevo en las pantallas, ofreciendo a los telespectadores nuevos casos de adolescentes problemáticos e insubordinados, los cuales son amaestrados por el exboxeador Jero García; tarea que llevo a cabo anteriormente el exjugador de waterpolo, Pedro García Aguado; aumentando, según algunas fuentes su nivel de audiencia a un 7,3% en el último año.

De igual forma que hice en mi anterior artículo, "Proyecto Bullying: por qué no me presentaría a este programa"; me dispongo a desenmascarar con hechos y argumentos lo que hay detrás de este programa (por no decir tinglado televisivo) y el procedimiento que este emplea para captar la atención de los televidentes mediante una interesante aunque artificiosa trama, de la que supongo que muchas personas se han dado cuenta. La diferencia, es que cuando escribí mi anterior artículo lo hice desde mi consideración como persona que ha sufrido bullying; sin embargo, y dejando ya entrever mi opinión acerca de este programa; escribo desde la experiencia de una persona cercana a mí y que ha participado de forma activa en la producción de esta "iniciativa".

Hace un tiempo, un compañero de mi antiguo instituto, que es actor y figurante desde que es pequeño; nos expuso a unos amigos y a mí, que la junta de "Hermano Mayor" se había puesto en contacto con él para que fuera partícipe de este programa. Tiempo después y para su sorpresa, desconociendo aún lo que debía hacer; los rectores, a diferencia de "Proyecto Bullying", le mandaron interpretar el papel de un joven rebelde con todo tipo de problemas, y cuyo dolor lo aliviaba martirizando a su familia y amigos, llegado incluso a recurrir a las drogas, como se puede ver en muchos de los capítulos. El recurrir a la actuación, contratando a actores y figurantes, probablemente se deba a la escasez de personas alistadas en el casting de dicho programa; por lo que si no se hiciera supondría la decadencia e incluso la desaparición del mismo.

En conclusión, "Hermano Mayor" al igual que otros programas como "Proyecto Bullying" o "Cámbiame", se trata de un bulo televisivo, al cual acuden muchas personas confiadas de que pueden solucionar todos sus problemas; sin embargo se encuentran con la desdicha de que unos señores quieren enriquecerse lucrándose a costa de su dolor y su buen hacer, a quienes les resulta totalmente indiferente lo que les ocurra.

Quizá vaya siendo el momento de que estas personas aporten de una vez por todas algo de utilidad, que sirva para ayudar a todo aquél que lo necesite, sin hacer de su infortunio un show para entretener a la multitud. Algo que podrían hacer por ejemplo es apoyar a aquellas verdaderas iniciativas que sin pedir nada a cambio y sin recibir dinero, luchan contra el acoso escolar, la violencia de género, la violencia infantil o mismamente contra la pobreza y el hambre en nuestro país. El ayudar a una persona se debe hacer por voluntad propia y sin esperar recibir beneficio alguno.