El "dogma" de Pedro Sánchez

Durante la pasada campaña de primarias del PSOE, oí decir numerosas veces a Pedro Sánchez que la abstención a Rajoy fue un error, pero nunca le oí explicar, con algún argumento de cierta entidad, el porqué. Lo dijo Blas, punto redondo.

Y como a Susana y a sus partidarios (políticos, tertulianos y periodistas, socialistas o no) no les oí explicar que no fue un error, me imagino que esta frase de Sánchez quedaría para muchos como un dogma (proposición tenida por cierta y como principio innegable, según la RAE). Así, no me extraña que ganase Pedro.

A mí, ciudadano de a pie, que sí que me parece un acierto el que el PSOE se abstuviese, quiero dar las gracias a la gestora y barones que lo llevaron a cabo. ¿Se imaginan lo que hubiese supuesto un gobierno de Sánchez con Podemos e independentistas? No entiendo cómo había entonces tanta gente preocupada por esta posibilidad y luego, durante las primarias, parecía que se hubiesen olvidado, tratando por igual (o mejor) a Pedro que a Susana. Por otra parte, ¿se imaginan los socialistas cómo hubiese quedado el PSOE en otras nuevas elecciones? Algo de esto último sí oí decir a Susana, pero de manera muy somera. Por lo tanto, no parece tan difícil haber explicado con convicción a los militantes socialistas las ventajas de la abstención a Rajoy. Si se hizo alguna vez, me da la impresión de que no se insistió suficientemente. Todavía se está a tiempo de explicarlo, lo que, a mi modo de ver, sigue siendo necesario y conveniente.

Y si es cierto que la derecha de los principios tiene motivos para estar cabreada con Rajoy, no parece que la izquierda los tenga, pues ha mantenido leyes como la de Memoria Histórica, no parece que esté muy decidido a luchar por la LOMCE (¡con lo necesarias que son las pruebas externas!), en lo económico le están saliendo las cosas muy bien (¿no se acuerdan de lo de la prima de riesgo?), el paro va descendiendo, etc. etc.; por lo tanto, ¿dónde está el error de la dichosa abstención desde el punto de vista socialista?