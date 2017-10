Carlos Puigdemont, su Gobierno, el jefe de los Mossos y la Mesa del Parlamento a la cárcel

Ayer, como tantos españoles me exasperaba y después me entristecí viendo como Puigdemont, su gobierno y su equipo de comunicación se volvían a reír de Rajoy y del Ministro de Interior Zoido, del Gobierno, de los jueces, de la guardia civil y policía nacional, y de los españoles.

Ha vuelto a caer en la trampa de los nacionalistas el Presidente del Gobierno, y de paso el Ministro de Interior que han alabado a la policía autónoma, y manifestado que cumplirían con su deber. No puso el ministro un mando que mandara los tres cuerpos, puso un coronel pero de coordinador de los cuerpos. El que manda, manda, coordinar no es exactamente mandar, esa es otra función. El que manda sanciona, abre expediente, suspende al policía que no cumple órdenes del jefe o del magistrado. Nada de eso ha pasado. La policía autónoma tenía orden judicial de retirar las urnas y cerrar los colegios electorales y mantener el orden. Nada hicieron. Para no contar con policías autonómicos, dieron permiso a un tercio de la plantilla de 17.000 , otro tercio a la seguridad del partido de futbol, y el tercio restante a la seguridad ayer en el paripé de referéndum para romper España, así pues a cada colegio iban 2 policías, decían que solos no podían cerrar el colegio ni retirar las urnas, así que solo levantaban actas, esa era su trampa, su estrategia, los allí presentes para impedir que cerraran los colegios electorales, sacaron fotos dándose la mano con los mossos, y éstos recibiendo aplausos. Esas fotos a TV y prensa, twiter y Facebook.

La guardia civil y la policía nacional tuvieron que hacer esa función, cerrar colegios electorales, y retirar las urnas; pero ya era tarde, había cantidad de manifestantes, de votantes en cola al llegar estos cuerpos nos les dejaban entrar consiguiendo la Generalidad con su estrategia que cayeran en la trampa, apedrearon a policías, rodeándolos, incluso agrediéndolos, al responder éstos, vinieron las fotos. Qué diferentes imágenes fotografiaron entre de guardias civiles y policías y las de los mossos, unos agrediendo y otros dándose la mano y recibiendo aplausos. Luego se presentan las fotos agresivas de unos y violentas de otros, pero sin explicar porqué.

La Generalidad ha falseado los datos, dice que guardia civil y policía provocaron casi 500 heridos. A qué espera el Gobierno para reclamar los informes médicos de esos heridos, y saber a ciencia cierta cuantos han sido los heridos y cuales las lesiones. ¿Cuántos con ansiedad sin lesión alguna? y cuantos heridos había de verdad. Todos vimos en TV como los provocaban y las autoridades tenían las defensas guardadas sin sacarlas, ya más tarde pudimos ver como hasta la policía autónoma también se les enfrentaba. Después cuando comenzaron a recular ante la presión de los manifestantes en los colegios que los rodeaban no siguieron reculando y procedieron a defenderse. ¡Estas son las fotos que han sacado en la prensa internacional con los lógicos comentarios, las instantáneas, no lo que estaba pasando. Hoy la prensa europea ha salido con artículos de opinión criticando al Gobierno, manifestando era porque no los dejaban votar. Como les han ganado por la mano, cómo ha picado Rajoy.

Hasta cuándo va a estar Rajoy pensando en la proporcionalidad en vez del principio de oportunidad. El Gobierno tiene que actuar de inmediato, o la situación puede ser terrible. Puigdemont ha dicho hoy que lleva al Parlamento catalán los resultados del referéndum para votar la independencia de España. Ha manifestado traerán mediadores internacionales. A qué espera para dar el paso tras reunirse con los líderes de los partidos y poner en marcha el artículo 155 de la Constitución. España está en juego, no solo con Cataluña, después vendrán otras regiones con las mismas formas e intenciones. Eso no es futuro para un país. Ya se manifestaron Felipe González y José María Aznar en la necesidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución.

En los mercados, en la política internacional, en la prensa, en la sociedad, incluso española, ya vimos Madrid, San Sebastián, Galicia, Sevilla, entre otras regiones y provincias manifestarse a favor de votar un referéndum contra la Constitución, aunque los Junqueras solo dicen que quieren ejercer el derecho democrático de votar; pero no dicen que quieren votar lo que prohíbe la CE. No hay problema en votar, pero dentro de la legalidad.

Hemos visto que el PNV de momento ha suspendido apoyar la aprobación de los presupuestos del Estado hasta ver qué pasa con Cataluña. Podemos dice que no es democrático impedir el referéndum catalán, el PSOE, que está apoyando al Gobierno, también marca diferencias. España por la lenidad del Gobierno, está en una crisis que o se solventa ya ó veremos donde nos va a llevar interna e internacionalmente.

Ya no tenemos posibilidad de espera, El Gobierno debe actuar ya, el haberse demorado en hacerlo ha dado lugar a la situación en que nos encontramos, perjudicados los españoles, los catalanes, perdiendo sitio internacional, los inversores pendientes, la calificación de España iba a mejorar y no se ha hecho. En nuestro país otros esperan el resultado para comenzar a tocar la fibra sensible de la gente en sus regiones. Hay que sacar a los españoles de la zozobra y exasperación en que se encuentran.

La Constitución dice que España es indivisible, sin embargo pese a la Constitución ya se ha votado por segunda vez la separación territorial, y otros esperando. El Gobierno tiene la obligación de parar esto, o como dije en otro artículo los daños serán muy superiores. Hay que aplicar la Ley y a todos estos sediciosos, desautorizarlos, apartarlos del Gobierno de Cataluña y presentarlos al Juez por si jurídicamente lo estima, que vayan a la carcel.

Juan Ángel Torres Castro

Abogado

Ex Director General consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía