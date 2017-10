Carta a S.M. el Rey

Majestad,

La inmensa mayoría apelamos a Vuestra Majestad para ayudar a parar el golpe de Estado contra España y los españoles, promovido impunemente desde nuestras instituciones autonómicas catalanas ahora ilegitimadas por los golpistas.

Un golpe que atenta también contra los principios de la construcción europea.

Para ello se debe poner toda la maquinaria de nuestro Estado al servicio de la unidad de España; gravemente amenazada en este momento como sabemos todos aunque no todos tengan el valor de reconocerlo.

Clama al Cielo que en su declaración de ayer el Presidente de Vuestro Gobierno no haya reconocido error propio alguno; aún sabiendo como debe saber que es el último responsable de esta inverosímil situación causada por la corrupción de las ideas; los complejos y la manifiesta incapacidad de afrontar el problema nacionalista. Esto sin mencionar la falta de autoridad moral que arrastra por los casos de corrupción que han afectado gravemente a su partido junto al resto de partidos e instituciones en España.

En este momento se necesita una respuesta a gran escala capitaneada por Vuestra Majestad con el apoyo de la mayoría social de España no afiliada ni representada por unos políticos que aborrecemos...

Vuestra Majestad puede liderar la sociedad civil catalana junto a la del resto de España para lograr revertir esta situación .

Es conveniente que Vuestra Majestad viaje y se instale en Barcelona para permanecer allí el tiempo que haga falta, recibiendo a todas las personas que sea necesario escuchar y haciendo todo lo que hay que hacer para corregir este esperpento.

Vuestra Majestad representa a la única institución, la Monarquía de todos, que aglutina a todos los españoles por igual al margen de la política y de los partidos políticos (hoy por desgracia convertidos en auténticas estructuras mafiosas de poder)

Todos sabemos que el principal mandato constitucional a Vuestra Majestad es proteger la unidad y permanencia de España; por lo que todos los españoles vamos a entender y comprender Vuestra actuación y la enorme mayoría la vamos a apoyar sin fisuras ni "reacciones políticas".

Esta situación ya no es un problema político; se ha convertido en un problema social en el que la política ha sido incapaz de dar solución válida alguna. Por eso es la sociedad española la que tiene que tomar la riendas capitaneada por la única institución que debe permanecer y permanece al margen de la política: la Monarquía.



Como primera medida, Vuestra Majestad debería salir a la palestra mediática (dónde está el poder efectivo) y hacer una declaración que logre mostrar la verdad, dandole la vuelta a la obscena manipulación mediática nacional e internacional que han conseguido fraudulentamente los antisistema apoyados por un amplio espectro de políticos negligentes; cobardes; traidores y sediciosos.

Han logrando transmitir una imagen vergonzosa de España y antagónica a la realidad donde los golpistas aparecen como víctimas heroicas de un Estado represor...

Vuestra Majestad puede y debe comunicar al mundo la realidad de España y denunciar el quebranto de la Ley desde las propias instituciones autonómicas catalanas forzadas -una vez más- por los populismos que tanto daño hicieron y siguen haciendo en nuestra Europa.

Se puede hablar de "gobierno autonómico terrorista" ya que todas las imágenes de terror que interesadamente han vomitado todas las televisiones (que pagamos a la fuerza todos los españoles aunque trabajen contra el interés general de España) han sido provocadas porque el gobierno golpista regional catalán ha quebrantado la ley; la democracia y la convivencia; promoviendo terror.

Los mismos hicieron lo mismo en los años 30

No recordarlo o saberlo por miedo a lo "políticamente correcto" y otras dictaduras, representa una cobardía y además pone en riesgo la toma de medidas eficaces para evitar que todo vuelva a suceder 80 años después.

Es un hecho que el gobierno golpista regional catalán trabaja para la mitad nacionalista de la sociedad catalana, mientras mantiene a la otra mitad señalada como los nazis o los comunistas señalaban a quienes querían exterminar y acabaron exterminando.

El gobierno golpista regional catalán ha provocado el quiebro de la legalidad por lo que debe ser suspendido.

El parlamento golpista regional catalán ya provocó hace dos semanas la violación de la legalidad vigente, creando ilegítimamente una nueva a su medida, por lo que debió ser suspendida la autonomía ese mismo día.

Hay que hacerse fuerte y trabajar con inteligencia y patriotismo para recuperar la Ley y la convivencia.

Insisto en la importancia de convocar a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales para que sepan la verdad y puedan así publicar la verdad. Es inaudito que su única fuente de información sea el gobierno golpista catalán que lo manipula todo; siempre.

Dónde está nuestro gobierno demostrando al mundo la actitud dictatorial; ilegal y golpista de los que provocaron ayer la inevitable respuesta de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Por qué los medios de comunicación extranjeros no certifican que la policía autonómica catalana desobedeció el mandato judicial provocando el caos absoluto.

Acto seguido hay que declarar el estado de excepción; suspender la autonomía catalana; hacerse con el control efectivo de los medios de comunicación y de la policía regional y convocar elecciones en toda España dentro de dos meses.

No hay que olvidar que estamos ante un problema de toda España; en el que todos los españoles tenemos la obligación de solucionarlo haciendo efectiva la soberanía que nos corresponde.

En esos dos meses hay que lograr comunicar la verdad histórica y social de España y de sus regiones. También hay que mostrar la verdadera cara del nacionalismo. Es una tarea contra reloj en la que tenemos que participar 44 millones de españoles capitaneados por nuestro Rey, si queremos que triunfe la verdad y la ley para lograr mantener nuestra Patria unida y en Paz.

Quedo siempre a Vuestra disposición,

Álvaro



Nota:

Adjunto los artículos que he mandado a la prensa internacional. Parece mentira que los básicos conceptos que expongo no los haya sabido comunicar nunca nadie desde nuestro Gobierno de España.

Article for the New York Times

Lawless referendum illegally organized in Europe by the regional Catalan Government.



Letter to the regional president

Dishonorable President of the Catalan regional Government,

You organized a lawless referendum in Europe.

You don't care about the law because you are just a despicable deceitful ready to terrify the majority of the population of Catalonia together with the rest of the Spanish and European people.

Your ignominious behavior is infecting the truth and some shoddy media have swollen your destructive poison.

Soon everybody will learn you are using the same vile methods Communists and/or Nazis used.

Spanish Constitution establishes Spanish sovereignty belongs to the Spanish people (as it happens in the vast majority of countries around Europe)

That is the reason why a Spanish region as Catalonia cannot legally vote alone to become independent as you are treacherously imposing us Catalans today.

The only owners of Catalonia together with every other Spanish region are all the Spaniards together.

You are just the boss of a traitorous ignoble kind of organization dedicated to pervert the Law, violate our Democracy and terrorize our Society by manipulating the truth creating hate and discord.

The political organizations you serve are just power structures organized as Mafia which have been ruling the Catalonian region for 30 years controlling the local media; education and finances. Anybody wanting to do business in Catalonia had to pay the famous 3% to your crooked predecessor Jordi Pujol and his family. Your criminal organization is trying to avoid being trailed for its crimes. That's the main reason you need to become independent from Spanish justice... You are just trying to avoid jail!

You are committed to demolish the work done by so many generations of Spaniards who have been building Spain day after day for centuries.

There is no policy in your performance; but coercion and cowardice. You are the worst of unprincipled crooks.

All you know is raping our Democracy and using our institutions together with our money to pervert the legal order. Exactly the same as they did some weeks ago your Venezuelan communists/fascists fellow pirates.

We Catalans are Spanish precisely because we are Catalans; that is why Nobody is going to steal from us a piece of Spain or the rest of Spain.

Our homeland Spain belongs to us and we will defend it with our life no matter how much you and your underhanded keep trying to shoot Peace; kill Truth and pervert Catalonia's Soul.

Álvaro de Marichalar Sáenz de Tejada Bruguera

Barcelona

Kingdom of Spain



Carta abierta al presidente golpista del gobierno regional catalán



Nada honorable presidente del gobierno autonómico catalán,

Es usted un golpista que aterroriza a la mayoría de la población de Cataluña y del resto de España y Europa.

Se supone que el presidente del gobierno de la Generalidad de Cataluña es alguien honorable; es decir una persona de honor.

Por eso el tratamiento que se le ofrece tradicionalmente al máximo representante del conjunto de España (el Estado) en Tierra Catalana es el de "muy honorable"

Usted no lo es. Ni mucho ni poco. Tampoco lo eran sus tres antecesores en el cargo; todos ustedes miembros de una organización mafiosa que se dedica a aterrorizar nuestra sociedad diseñando mentira; promoviendo odio y esparciendo discordia.

Lo que haga falta por un 3% ...

Lo único que sabe hacer bien es demoler la obra realizada por todas las generaciones de españoles que han ido construyendo España día a día durante siglos.

No hay política en su actuación; sino coacción y cobardía.

Golpista infecto, aprovecha la democracia que nos pertenece a todos los españoles por igual para dar un golpe pretendidamente "legalizado" desde nuestras instituciones regionales catalanas tras haber pervertido la Ley; sus bases; principios y la propia democracia.

Usted y sus cobardes son los fascistas/comunistas (conceptos equivalentes) de este esperpento que han diseñado para que quede impune la corrupción económica; política y moral que han ido imponiendo a la fuerza durante los últimos 30 años.

Los catalanes somos españoles precisamente por ser catalanes; por eso Nadie nos va a robar ni un trozo de España ni el resto de España.

España nos pertenece y la defenderemos con la vida por mucho que usted y sus abyectos piratas sigan intentando fusilar la Paz; la verdad y el alma de Cataluña.



Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada Bruguera

Barcelona

Reino de España