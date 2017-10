Referéndum ilegal, injusto, antidemocrático, supremacista, ...

¿Cómo puede haber un solo español que se sienta como tal que esté a favor, o vote a partidos que lo están, de un referéndum cuyo objetivo es romper España?

¿Cómo puede haber una sola persona de izquierdas que apoye, o vote a partidos que lo hagan, a los ricos independentistas catalanes en vez de apoyar a los pobres extremeños, andaluces, etc.?

¿Cómo puede haber un solo demócrata que esté a favor de un referéndum en el que SOLO se permita votar a una parte de la población sobre un tema que afecta, y mucho, a todos? ¿Por qué se prohíbe votar a la mayoría?

¿Cómo puede haber personas o partidos tan poco coherentes que dicen que no están a favor de la independencia, pero sí de que se celebre un referéndum cuyo único objetivo es conseguirla?

¿Por qué someter a referéndum la independencia de Cataluña y no la supresión de las autonomías, por ejemplo, que lo pide mucha gente?

Sería conveniente recomendar a Piqué, Xavi Hernández, Puyol, etc. que, antes de opinar, reflexionasen un poco o que hagan un curso de lógica. Si tú pides que se vote en ese referéndum estás pidiendo que yo no vote. No pretendas, encima, que te ría "las gracias" y te haga de altavoz como vienen haciendo demasiados periodistas pardillos.

Más en: http://www.periodistadigital.com/opinion/columnistas/2017/06/12/el-referendum-de-juan-palomo.shtml

Vicnuel Sánchez González