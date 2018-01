Alcarràs "Terroristas Independentistas"

Buenos días, esta noche hemos tenido en nuestra casa, en Alcarràs (Lleida), la viva muestra de donde lleva la xenofobia que estan creando estos políticos y medios de comunicación que solo saben mirarse el ombligo mientras el pueblo no les importa una mierda, tan solo ser los protagonistas de esta obra de teatro a la cual llaman independencia.



Enviar tres personas encapuchados con la cara tapada a nuestra casa a las 04:30 h de la noche (día de la semana que casualmente no estamos nunca, ¡cobardes! Hoy sí) a dar golpes a la puerta y tirar cristales gritando "puta España" ya es lo más denigrante, rastrero y vergonzoso que podía hacer el independentismo barato al que os aferráis.

Si esta es la muestra del pacifismo de los catalanes independentistas y del país donde queréis que crezcan vuestros hijos.

Yo no lo entiendo.

Cada vez tengo más claro que defenderé mi derecho y el de los que piensan como yo, a opinar y decir lo que pensamos.

Catalunya siempre había sido una comunidad plural, diversa, prospera y rica. Está claro que solo vais de farol, si todos estos catalanes independentistas que presumís, quisierais de verdad Catalunya, no haríais lo que estáis haciendo.

¡Nos dais pena!

También os quiero dejar claro que estoy dispuesto al enfrentamiento cara a cara con cualquiera para defender a mi familia, mi casa y mi integridad física.

No me dais miedo, ya estoy cansado de tanta amenaza y tanta tontería. Si tan valientes sois, me venís a ver al mediodía, no a la madrugada.

¡Sois terroristas!