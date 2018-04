Carta a la ministra de justicia de Alemania

Señora Katarina Barley

Ministra de Justicia de la República Federal de Alemania

Estimada señora Barley,

Los españoles estamos sorprendidos leyendo sus pintorescas opiniones sobre la situación judicial de nuestro compatriota, el expresidente del gobierno regional catalán, Carles Puigdemont. Un defraudador. Un traidor a todo y a todos, todo el tiempo (desde hace demasiado tiempo)

Dice usted que "se esperaba" y que ve "absolutamente correcta" la decisión tomada por la Administración de Justicia del Land de Schleswig-Holstein (que atiende judicialmente a una población de 2.8 millones de personas)

Un pequeño tribunal que en seis días ha decidido dejar en libertad a un prófugo de la Justicia española, cuyo Tribunal Supremo (que atiende judicialmente a 47 millones de personas) le persigue por gravísimos delitos que han sido investigados durante seis meses. En seis días, el peculiar tribunal schleswigense-holsteiniano, ha decidido no reconocer a la Administracion de Justicia del cuarto país de la Unión Europea.

A los españoles nos inquieta que usted, miembro de un gobierno democrático europeo de un país socio de España, "esperara" esa inverosímil decisión.

. ¿Tenía usted información del referido tribunal, para poder saber o "esperar" algo?

¿Garantizan sus declaraciones la separación de poderes en Alemania ?

¿Son sus opiniones compatibles con el respeto que se espera entre socios de la Unión Europea?

Ese pequeño tribunal del romántico Land prusiano, ha violado el espíritu y sentido de la euro orden, entrando a valorar lo que no le compete y además haciéndolo sin analizar las numerosas pruebas que constatan la alta traición cometida por el presunto delincuente Puigdemont.

Habla usted de Alemania como "país libre" en el que podrá quedarse su amigo Puigdemont si la justicia española no demuestra que además de traidor es un ladrón.Cuanta prepotencia y chulería destilan sus muy extrañas declaraciones, ministra.

Permítame que dude que Alemania sea más libre que España, en ningún aspecto.

En mi opinión, usted es la clásica política acomplejada y mediocre socialista, que necesita demostrar "corrección política" total, para que la nueva "Dictadura de lo correcto" la permita seguir en activo... Para ello, necesita creer -y forzar a los demás a creer- en el mundo paralelo inventado y publicitado por el separatismo catalán: Todos los falsos tópicos diseñados por una banda criminal separatista, con el objetivo de robar una parte de España a sus legítimos propietarios: TODOS los españoles (47 millones de personas)

Todo esto recuerda a la Europa de los años 30: La ideología del separatismo catalán es equivalente a las ideologías que rompieron los ideales europeos y nuestra Civilización.

El único fascismo/estalinismo que pervive en Europa es el que ejercen las organizaciones "políticas" separatistas nacionalistas catalanas. En Alemania estarían prohibidas por promover la independencia -entre otras cosas-

Algunos alemanes siguen muy acomplejados por las derrotas y errores que sufrió Alemania en las dos guerras mundiales, por causa de unos indignos dirigentes "políticos" que engañaron y traicionaron al noble pueblo alemán, igual que el traidor Puigdemont traiciona y engaña al pueblo español.

Por desgracia, hay quien saca rédito político por esos complejos: Usted es un claro ejemplo al dar credibilidad a la tesis del infecto Puigdemont.

Para finalizar, le diré que el hoy expresidente Puigdemont se encontraba el día 26 de octubre en el Palacio de la Generalidad, preparando su ridícula, estéril, ilegal y sectaria "declaración unilateral de independencia" (que declaró al día siguiente) y yo me manifestaba en contra frente al mismo edificio.

De repente fui privado de mi derecho de manifestación (en plena vía pública y por sorpresa) por un grupo organizado de agentes de la policía autonómica catalana -guardaespaldas de Puigdemont- que me sustrajeron dos pancartas de mi propiedad con las que me manifestaba.

En las pancartas ponía: "STOP +3% en TODA España"

y "Las instituciones son de TODOS"

Poco después fui detenido ilegalmente en plena vía pública y torturado dentro del Palacio de la Generalidad.

Sufrí un presunto intento de asesinato por parte de los citados guardaespaldas que me inyectaron una sustancia (presumimos que adrenalina) con el probable objetivo de provocarme un infarto de apariencia natural.

Acompaño un relato resumido y videos de lo sucedido.

Ahí queda más que demostrada la violencia promovida por Puigdemont y su banda criminal organizada.

Todo muy parecido a las organizaciones mafiosas.

Puigdemont es todo un gangster que juega a ser Stalin intentando no parecerse al Hitler que lleva dentro. Por eso sabe copiar y aplicar a la perfección todas las depuradas técnicas de Goebbels, ante las que parece haber sucumbido usted, ministra (socialista) de Justicia de nuestra admirada y muy querida Alemania. Una gran nación que usted a empequeñecido y denigrado con su ilegítimo, antidemocrático y deshonroso proceder.

Corríjase y aprenda a respetar al Reino de España.

Reciba un cordial saludo,

Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada

Empresario y explorador.

Académico de la Real Academia Española del Mar.

Ex miembro del Consejo Político del partido Unión Progreso y Democracia (UPyD)

Descendiente del Rey Jaime I "El Conquistador", Rey de Aragon, de Mallorca y de Valencia, Conde de Barcelona (con quien comenzó a hablarse por primera vez de Cataluña como entidad política)

TORTURAS DE LA POLICIA AUTONÓMICA CATALANA A UN MANIFESTANTE

Se adjuntan dos videos que resumen la agresión que sufrió el Sr. Álvaro de Marichalar, por parte de la policía regional catalana el pasado 26 de octubre, en que una cuadrilla de agentes de la policía regional catalana confiscaron sus pancartas sin motivo y por sorpresa.

Posteriormente le detuvieron ilegalmente, le maltrataron y torturaron dentro del palacio de la Generalidad.

Ese mismo día la Policia Nacional impidió que otra cuadrilla de mozos de Escuadra quemaran los documentos que había enviado la CIA a la Generalidad advirtiendo del atentado de las Ramblas, junto a otros muchos documentos que demuestran el delito de rebelión cometido por Puigdemont y su banda organizada criminal.

El Señor Álvaro de Marichalar denunció a los guardaespaldas de Puigdemont y el pasado 26 de febrero, dos de los policías declararon ante el juez instructor reconociendo que agredieron al Sr. Marichalar, lo que desmonta las falacias que comunicó a los medios de comunicación la policía autonómica catalana al poco rato de producirse la detención ilegal del Señor Marichalar el 26 de octubre.

Este es el vídeo del inicio de lo sucedido:

https://m.youtube.com/watch?v=JYvkyhpjl-4&feature=youtu.be

Las actuaciones criminales de los guardaespaldas de Puigdemont quedan patentes en estas imágenes donde se comprueba que la detención ilegal estuvo coordinada y apoyada por agentes de paisano que actuaban desde dentro de la propia manifestación separatista:

https://m.youtube.com/watch?v=8C5Gd-tellA

Existe la fundada sospecha de que los agentes de policía le inyectaran adrenalina para provocarle un infarto de apariencia natural.

Este extremo ha sido certificado por dos médicos cuya opinión está aportada a la causa judicial que sigue el Señor Marichalar contra los mozos de Escuadra.