Desde hace varios días un aire de desconcierto y de indignación se respira en Madrid, y en general en toda España, desde que saltó en los medios de prensa y en las redes sociales la sorprendente noticia acerca de la "supuesta" falsificación del acta de máster de la señora Cristina Cifuentes; quién desde el año 2017 ocupa el cargo de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Tras un minucioso estudio llevado a cabo por varios miembros de la Universidad Rey Juan Carlos, entre otras entidades; finalmente se ha comprobado que dos de las firmas del máster están falsificadas; siendo esto algo que se se opone totalmente a lo que expuso en el pleno el día cuatro de abril.

Para mayor sorpresa, y habiendo sido ya "desmantelados" todos estos hechos, la señora Cifuentes declaró ante la prensa que no piensa dimitir de la presidencia de Madrid, ya que considera que no ha cometido ninguna ilegalidad y que tampoco ha mentido sobre la autenticidad de su máster.

Sea verdad o no, y sin tener aún una total certeza de la veracidad de dicho documento; considero que las señora Cifuentes debería dimitir en caso de que se ratifique totalmente la fraudulencia de este. ¡Dimita, señora Cifuentes!, si no lo hace por dignidad propia, por su amor a la política o por su compromiso con los ciudadanos madrileños; hágalo al menos por respeto hacia ellos, y hacia todas aquellas personas que han confiado en usted y que la han votado para ocupar la presidencia de la Comunidad de Madrid. En política como en la vida misma hay que saber cuando agachar la cabeza y cuando retirarse cuando las cosas no salen bien; pues afortunadamente en España nos encontramos en una democracia; y el hecho de que representantes políticos como usted se encuentren ocupando cargos públicos se debe ni más ni menos a la elección y al voto de los ciudadanos en las urnas.