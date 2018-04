Asunto: Baja irrevocable de afiliación

Atendiendo a la postura de defensa de golpistas demostrada por la organización, la cual no sólo vulnera las leyes españolas en vigor sino el propio fundamento de la UGT como entidad internacionalista (que no nacionalista) y defensora de los intereses de los trabajadores (que no de la jerarquía política) ruego la BAJA INMEDIATA E IRREVOCABLE de mi afiliación.

Sirvan estas líneas, no para entrar en un debate, sino para manifestar mi absoluto rechazo hacia la postura del sindicato (no consensuada con afiliados) y la garantía de que no gozará ni siquiera de lo único que de mí le pueda interesar: MI CUOTA Y MI VOTO.

Sin otro particular,