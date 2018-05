Martínez Castro ofende a los pensionistas

Muy Sra. mia como Pensionista debo decirlas algunas cosas en primer lugar no tengo el nivel de estudios que parece ser que usted tiene (A SABER VISTO LO VISTO ULTIMAMENTE) pero yo seré mas educado que usted lo primero indicarla que en este País esta permitido salir a la calle para protestar y mas cuando a los Pensionistas se les roba algo tan primordial como es una vida digna, con una Pensión digna, que si no la parece a usted bien, puede coger la maleta e irse a Venezuela que parece ser que es de donde es usted, debería estar usted agradecida a esos Pensionistas que usted les dedica un J..... pues gracias a ellos y a sus años cotizando usted y como usted todos los políticos se pegan la gran vida, con buenos sueldos y muchos privilegios que nosotros los Pensionistas no tenemos.

Es indigno que usted les dedique tales expresiones cuando lo único que pedimos es llevar una vida digna, con una pensión digna, mientras que muchos Pensionistas mal vivimos, ustedes ganan lo que muchos ganamos en una año. sin saber muy bien que es lo que hacen la gran mayoría de ustedes, que esos Pensionistas no llegamos a pagar los gastos de cada mes, mientras que los políticos como ustedes viven a la sopa boba y a consta de los demás.

Porque no hay ningún político que diga de bajarse el sueldo, ustedes son egoístas y peseteros y solo piensan en sus buenos sueldos y en cuantos mas privilegios mejor, no tienen vergüenza ni dignidad.

Y por ultimo quisiera darle algún consejo sáquese algún Masters ahora que están de moda en educación, respeto y si tiene vergüenza cosa que dudo mucho debería dimitir para no seguir siendo un estomago agradecido.

Un Pensionista.