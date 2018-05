Artículo de opinión: izquierda antinacionalista

(Este escrito lo hago debido a que estoy ocupado por la mañana y por la tarde, por lo que no puedo poner en práctica este proyecto. Lo podéis usar libremente como base o influencia para vuestros escritos o actos, para divulgarlo entre quien le interese... solo quiero el bien de mi país. A continuación de éste está un escrito con ideas relacionadas que escribí hace unos meses)

Me pongo en contacto con vosotros ya que considero que es necesario un nuevo partido político de izquierdas pero también antinacionalista.

La expansión lingüística (dictadura lingüística) y la inmersión lingüística que han sido la principal arma de los independentistas catalanes, la ha expandido el pseudonacionalista PSOE y los plurinacionalistas de la coalición de Podemos y los nacionalistas en Baleares y Valencia. Existe una relación proporcional entre inmersión lingüística y sentimiento independentista sin causa objetiva. El PSC o En Comu Podem y sus satélites en las elecciones generales (PSOE y Podemos), les echarían la culpa de dichos futuros procesos a los que los criticaran.

Creo que es absolutamente innecesaria la inmersión de todas las clases en catalán o en otra lengua cooficial y que debería de respetarse el 25% de estas en castellano, por lo menos. Si se trata el castellano como una lengua extranjera, en un futuro influirá lo suficiente como para pensar que se debería estar en un país diferente, si resulta más rentable económicamente. Ya se ha demostrado en Cataluña que el supremacismo língüístico puede ser tan sectario como el totalitarismo fascista o el yihadismo de la actualidad.

«un cráneo de Ávila no será nunca como uno de la Plana de Vic» Quim Torra

La educación debe de volver a ser competencia del estado central. ¿Por qué unos valencianos deben imponer a otros la dictadura lingüística si la mayoría de españoles no querría? Resulta incoherente y más teniendo en cuenta que en un futuro también quieran robarnos Valencia y Baleares. Inmigrantes allí fueron tanto los catalanes primero como los castellanos luego.

Podemos y el PSOE, unos de forma más directa y otros de forma más indirecta, solo traen más inestabilidad al país a largo plazo, son la izquierda low cost de los nacionalistas. Resulta paradójico que a la vez, las izquierdas nacionalistas sean más independentistas que las derechas nacionalistas.

Ese buenismo radical del PSOE simplemente se debe a la necesidad de coger sillón, de ahí que otorgue una carta blanca en educación siempre a los nacionalistas. El PSOE no apoyaba que con la aplicación del 155 se acabara con la inmersión lingúistica y se aplicara la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña de impartir por lo menos el 25% de las clases en castellano.

"El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales..." Artículo 117.3 de la Constitución ¿Por qué no lo hacen?

Además, Pedro Sánchez ha encontrado una excusa (lo cierto es que el PP le ha dejado una coartada más que idónea) en la moción de censura para excusarse en crear un gobierno de transición con los apoyos de cualquier partido para así tener una pensión vitalicia y un puesto en el Consejo de Estado de por vida. Algo que a la vista de los últimos sondeos electorales como el del CIS, no podría conseguir si su partido queda 3º. Son necesarias unas nuevas elecciones, un "presidente mojón" transitorio no.

De Podemos, podemos decir lo mismo teniendo en cuenta que los que mandan son los de En Comu Podem, que son de ellos los más votados. Esta coalición se aprovecha de la avaricia de unos electores (nacionalistas) y de la ingenuidad de otros (personas de otras regiones de España que creen que son una izquierda del pueblo). Todavía siguen tapando su mochila nacionalista, con una apariencia de izquierda inconformista, irreductible. Su "no" en la investidura de Sánchez se debe a que sin un referendum pactado En Comu Podem y otros abrían roto su coalición con Podemos, y los hubieran puesto en evidencia demasiado temprano. Colau, Domenech entre otros lideres suyos fueron antes claros independentistas.

Para los comunes quedarse en España es una inversión, rechazar una independencia ilegal para trabajar en una independencia legal y una expansión del nacionalismo en los "Paisos catalans". De ahí que en las autonómicas (al igual que en el País Vasco) no seas los primeros en votos pero si lo sean luego en las generales, porque es el voto útil para los independentistas. De ahí que Bildu y ERC apoyaran la investidura de Pablo Iglesias.

"Soy hijo de la inmersión lingüística. Gracias a ella y la escuela pública catalana, un hijo de dos andaluces que llegaron a Catalunya hoy es bilingüe y ha tenido la misma igualdad de oportunidades que tradicionalmente han tenido los hijos de la burguesía catalana". Joan Mena de Podemos. (Ya ,pero le han inculcado el discriminativo derecho a decidir. Añadir, que nunca he escuchado a un inmigrante andaluz sentirse agradecido por tener la misma igualdad de oportunidades que los hijos de la burguesía madrileña, por el mero echo de que no se debe nada a nadie).

Pero lo más importante, es que ese partido de izquierdas no nacionalista que saliera (o partidos de izquierdas, uno de centro izquierda y otro de izquierda, para cubrir más cuota de electorado), debe demostrar a la gente que es necesario, debe echarse a la calle. Eso es lo que hizo Podemos en una situación de necesidad pero también acertadísima, luego se desveló (para más gente, aunque no todavía para muchos) que quienes se pusieron al frente estaban de acuerdo y optaron por una mochila llena de líneas rojas de sus socios nacionalistas.

Nuestro país irá mejor el día en que veamos ese partido o partidos en la Puerta del Sol y en otras plazas de nuestro país explicando porque es necesaria una izquierda que trabaje en el Congreso y en el resto de parlamentos de España por los derechos sociales pero que a la vez apueste por la devolución de la competencia en materia de educación al Estado central y por otras medidas de estabilidad y progreso para nuestro país ¿Ya se pusieron de acuerdo la derecha, la izquierda y los comunistas independentistas en Cataluña para robarnos derechos, porque no aliarse la izquierda y la derecha española para las justas causas?

¿País plural? Depende de la pluralidad, no si es la de reconocer diferencias de derechos entre personas. Mejor hablemos de una pluralidad de izquierdas. Resulta también curioso que no haya ninguna izquierda en contra de los privilegios económicos del País Vasco y de Navarra.

Un partido de izquierdas antinacionalista si hace una publicidad directa e intensa contra el PSOE y Podemos (y sus males nacionalistas adicionales a largo plazo) y contra las políticas de derecha a la vez, podría llevarse la mayoría de los votos de izquierda en las regiones en las que solo se habla castellano y de los votos de izquierda no nacionalista en las que existen otras lenguas cooficiales. Para empezar por ejemplo, podría ponerse al frente de manifestaciones para que el PSOE tenga lo que hace décadas que no tiene, valor. Es una buena forma de empezar a darse a conocer, promoviendo unas nuevas elecciones generales y que Sánchez no llegue accidentalmente a la Moncloa. También Youtube sería un medio ideal para que nuevos políticos expresen sus opiniones más a menudo sobre la actualidad.

Los problemas que tenemos hoy, sino los tratamos bien, serán los de nuestros hijos por duplicado en el futuro, de ahí que nuevas cesiones a los nacionalistas, la política de parches, no haya sido ni sea la más acertada a largo plazo.

Quizás el problema de España es que sigue abarcando más de lo que puede o de lo que debería y la idea de Tabarnia y Palmarnia (o regiones más recortadas incluso) sería una opción aconsejable para dar más estabilidad en el país. Tabarnia sería como Kaliningrado, una parte de un país dentro de otro, aunque España debería conservar el dominio de las carreteras de salida a Francia.

Añadir también que más que hablar de la lengua propia de una región, debería hablarse de la lengua materna de sus habitantes.

"2. En todo caso, pierden la nacionalidad española los españoles emancipados que renuncien expresamente a ella, si tienen otra nacionalidad y residen habitualmente en el extranjero." Artículo 24 del Código Civil. Resultaría curioso aplicárselo o algo parecido a los separatistas huidos o a los de dentro.

Otro tema de debate sería la transición de un sistema universitario claramente superado por la crisis a una universidad del "empleo". Tenemos el doble de universitarios que Alemania. Creo que las ofertas en las carreras universitarias debería ir en función de la demanda real del mercado laboral. También debería adaptarse o crearse nuevas carreras o especializaciones altamente demandadas y más rentables a largo plazo, sin necesidad de pasar por master privados (UX design, big data...) y sin que los alumnos tengan que evitar carreras que por su elevada dificultad resulten menos atractivas. Solo hay que ver los puestos más requeridos y mejor pagados en los portales de empleo y en las webs especializadas. También introducir más profesionales con experiencia como profesores de universidad, en mi opinión debería haber más de ellos (por no decir una gran mayoría) ya que además de conocer mejor las necesidades del mercado laboral, pueden servir mejor de puente entre empresas y alumnos.

Esto último no le gustaría a Podemos, ya que ellos prefieren incrementar el número de profesores, másteres y empleo público innecesario y sin rentabilidad económica ni social.

(Escrito que hice el año pasado a continuación)

Opino que la mejor defensa es un buen ataque contra el independentismo/nacionalismo. Creo que debería hacerse un referendum donde todos los catalanes, en cada municipio, puedan elegir que tipo de Escuela quieren, si la de la inmersión lingüística o la del trilinguismo por la que apuesta Ciudadanos. No se establecería solo la que ganase en el municipio en todas las escuelas, sino que dependiendo del número de votos o de elecciones, habría más escuelas con un sistema educativo o con otro en cada municipio. La pluralidad cultural se reconoce en España, ya es hora de que se reconozca la pluralidad dentro de Cataluña y no crear una grande y libre Cataluña como quieren los independentistas.

Evidentemente no creo que la inmersión lingüística crea nacionalistas (sino todos serían así) pero si que creo que es más fácil inculcar dichas ideas a través de ella. Creo que el español y el catalán deben tener el mismo número de horas o que haya una diferencia mínima entre ellas en la Escuela, para asentar que ninguna de ellas es una lengua extranjera y que nadie nace con una lengua propia. Que más de un 25% de catalanes haya votado a C's, un partido no nacionalista, sin matizaciones como hace el PSC, legitima para que se pueda elegir ya, es más creo que la mayoría elegirían la opción del trilinguismo.

Evidentemente habría una campaña de lloriqueo y de amenaza o de acuerdo insustancial al que estamos acostumbrados por los partidos nacionalistas. E incluso por los partidos menos definidos, más que por arañar votos, para que no se lleven el merito otros de golpear acertadamente al independentismo y para engañar a sus votantes de que votarlos lleva a alguna parte (PSC, PSOE-pedristas, Podemos, independentistas...)

Que hay más indepedentistas en Cataluña que no independentistas ¿Y qué? En el resto de España no renunciamos a Barcelona ni al resto de Cataluña. Esta cuestión interesa mucho al resto de españoles (Barcelona y Madrid, son los principales núcleos económicos y recaudatorios de España), como mínimo la opinión del resto de españoles es tan valida en este asunto como la de los sesgados votantes de partidos independentistas. Pueden irse cuando quieran los pueblos esos donde votan en masa a los independentistas donde apenas se habla español y donde muchos no sabrán hablarlo bien posiblemente gracias a la inmersión lingüística.

Cataluña vende más a Aragón que a Francia por lo que en términos económicos la riqueza de Cataluña se debe más al conocimiento del idioma castellano que al catalán. Además la mayoría de proveedores de grandes empresas catalanas son del resto de España. Por lo tanto un consumidor catalán y otro de otra parte de España tienen el mismo derecho a obtener su parte de impuestos del empresariado catalán.

El Estado les ha dejado llegar hasta el final, en cierto modo de forma acertada dejando precedentes que pueden permitir ahora dirigirse contra ellos más rápidamente.

La comunidad internacional los seguirá ignorando ya que para nada están oprimidos, requisito necesario establecido por la ONU. La libertad de una persona termina donde empieza la de los demás. Y los seguirán ignorando ya que el nacionalismo catalufo esta basado en:

- Usura/hipocresía: la razón por la que hay más independentismo en Cataluña y no en Galicia está en que los primeros creen que les saldrá económicamente ventajoso. "Vosotros queréis iros porque sois más prósperos (entorno de Barcelona realmente, especialmente) y no queréis ninguna clase de redistribución para que vuestra riqueza ayude al resto de España" esto le dijo acertadamente un periodista de la BBC en una entrevista a Romeva, eso lo sabemos la mayoría de los españoles bien.

- Puñalada trapera: podría habérseles ocurrido hacer el referendum cuando Pujol le propuso a Aznar la inmersión lingüística en los pactos del Majestic. No, lo hicieron en plena crisis y rompiendo el contrato constitucional y el resto de leyes. Para ellos, nuestra firma compromete y la suya, solo cuando les interese. Como dice el dicho "las ratas son las primeras en abandonar el barco". Lo que demuestra también que cualquiera de los parches/cesiones que ha puesto el partido del gobierno antes y que ahora pueda poner con cesiones a los nacionalistas (reconocimiento de Cataluña como nación, salida de la cárcel de los delincuentes políticos...) será para unos años y también gasolina para un nuevo proces con más garantías.

- Fundamentalismo: no existe (o que yo sepa) ningún modelo educativo que discrimine tanto un idioma oficial en un país en la escuela pública. Además, no existe "el España nos roba", su lengua está excesivamente sobreprotegida malintencionadamente... No existe ninguna causa objetiva para que se independicen y si para que el resto de españoles estemos indignados y muy molestos. Los partidos nacionalistas crean su propia realidad paralela y tratan de hacerla creer a los demás a toda costa para poder diferenciarse de los partidos no nacionalistas y porque nunca quisieron estar en España.

- Agresivamente silenciosa: los de las rositas y los lazitos de cara a la prensa internacional, no dicen nada cuando amenazan a los políticos y a los votantes constitucionalistas y que ellos alientan de forma indirecta con sus mentiras. El pueblo español (no el Estado español ni Franco) ya padeció el terrorismo etarra durante muchos años con multitud de exiliados y asesinados. No obstante, creo que la inmersión lingüística y la propaganda usurera es más efectiva, y más ahora si se quiere el apoyo internacional.

Por esa razón considero que ya que el Estado tiene la competencia de "32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum." y que la inmersión lingüística se obtuvo por delegación, es una buena oportunidad a la vista de los resultados de corregir ese error. Un sector de la población menos adoctrinado permitiría que en las próximas elecciones generales no haya una segunda convocatoria de elecciones, que la economía y los mercados no queden afectados por la inestabilidad nacionalistas entre otros.

Unas nuevas elecciones generales también podría ser idóneas para aplicar un futuro o sucesivos 155 más largos hasta que se respete la igualdad de derechos de todos los españoles, para aumentar las penas y los tipos de delitos de rebelión entre otras medidas más rápidas y efectivas que no muestren la lentitud o la tenue respuesta del pueblo español. Todo siempre dentro de la legalidad tanto estatal como internacional. Ellos se van a quejar de igual modo.

En algunas encuestas ya aparece Ciudadanos como segunda fuerza. Ha quedado demostrado que Podemos no es más que una filial de los Comunes en el resto de España y el PSOE es un Podemos edulcorado que no beneficia a nadie que solo hable castellano, ni a los que teniendo otra lengua cooficial no sea nacionalista de ningún tipo.

Es curioso que el PSOE repita un tripartito con nacionalistas y plurinacionalistas en Valencia y en Baleares como ya hubo en Cataluña, sabiendo cuales son sus resultados posteriores. Hay que terminar con la inmersión lingüística también en el resto de regiones de España. Lo repito, nadie tiene una lengua propia desde su nacimiento.

Además tratan de imponer lenguas cooficiales en regiones donde no las hablan o donde se puede elegir el nivel (Álava, Valencia, Navarra) y que suponen un amortiguador adicional contra el independentismo en esas Comunidades Autónomas y estabilidad adicional política y económica. A la vista de los resultados en Cataluña, ha de ponerse un freno y cerrar de una vez la cuestión lingüística nacional. ¿No sería más justo que ellos decidan si quieren aprender esa lengua u otra extranjera (alemán, francés...) o ninguna más?

El PSOE y Podemos usa el derecho a decidir cuando les conviene a los indepedentistas y muchos votantes en el resto de CCAAs con solo el castellano como lengua oficial ingenuamente (les convendría mucho conocer) todavía creen que solo existen los polos de la política de la izquierda y de la derecha, también están los polos de no guarrear y guarrear con el nacionalismo, y el hecho de que se ha acogido por el PSOE y Podemos por oportunismo político no quiere decir que estén vinculadas unas posiciones con otras. Es más ahora al PSOE les pasa factura al tener que compartir su antigua cuota de votantes con nacionalistas y plurinacionalistas. Ni con Barcenas como candidato a presidente hubiera Pedro Sánchez ganado las últimas elecciones generales. Con el derecho a decidir, incluso con Franco, Barcenas o con Bolinaga se hubiera apoyado una investidura a presidente por ERC, Bildu o por los Comunes. Vale son exageraciones pero sabéis a lo que me refiero, puro oportunismo.

La estrategia política de Compromis y de otros partidos nacionalistas en otras regiones de España es más colaboradora y más a largo plazo que la de los nacionalistas catalanes por la sencilla razón de que deben trabajar con el PSOE y Podemos más para prepararles el terreno como en la situación actual catalana. Además una Cataluña independiente les podría interesar con injerencias en la política interior española (cortando la salida a Francia por carretera, financiando a líderes políticos afines como a Pablo Iglesias...).

Si ya hablamos todos una lengua común que supongo que se expandió durante la Edad de Oro del Imperio español, la obsesión para expandir tanto intensivamente como expansivamente estas lenguas cooficiales no tiene otro objetivo que el plasmado en los proyectos de constitución catalana y también en una propuesta de Omnium, establecer una única lengua oficial, no existe ningún interés de colaboración futura porque están acomplejados al pensar que por nacer en un lugar tienen una única lengua propia y la única forma para que ese idioma lo estudien el mayor número de personas posibles es que se deje de hablar el español a la larga y que la mejor manera será convirtiéndose en un país independiente, a menos que terminemos en España todos hablando el resto de lenguas cooficiales también. No es la mejor lección de coexistencia de lenguas para otros países como India donde existen otras lenguas. Al final los nacionalistas lo único que pretenden es solo repetir lo que hizo Franco pero a la inversa.

Un importante espacio del PSOE y Podemos, lo podría ocupar UPYD u otro partido emergente como dCIDE y Ahora si hacen una campaña muy directa contra estos partidos y su buenismo malintencionado.

En fin, que un derecho a decidir sobre la escuela que uno quiere sería un buen regalo de navidad desde España para Puigdemont y para el resto de separatistas.

Y ya de paso y teniendo en cuenta que tenemos muchos más licenciados que en Alemania, podríamos usar el derecho a decidir en cada Comunidad Autónoma para financiar muchas menos plazas en facultades donde luego los licenciados no encuentran trabajo de sus estudios y cuya situación los pueden hacer más proclives al populismo que llevan los plurinacionalistas de Podemos y al buenismo con el malintencionado nacionalismo. Así también habría menos competencia en los pocos puestos especializados relacionados con su estudios. Pero ese ya es otro tema.

