'Mi Memoria Histórica'

Me llamo José Maseda, soy nieto de campesinos e hijo de los dueños de una taberna familiar donde trabajé desde los doce años compaginando el trabajo con mis estudios. El franquismo me ofreció la oportunidad de estudiar, soy el primero de mi familia que pudo hacerlo y, además, me dio una de los 4 millones de viviendas sociales.

Desde bien joven soñé con que tuviésemos libertad y voté la Constitución del 78, votada por franquistas y no franquistas donde decidimos enterrar el odio entre españoles y abrir una etapa de respeto y esperanza.

Menos unos grupos extremistas minoritarios (fui amenazado en Madrid con una pistola por jóvenes de Fuerza Nueva), la inmensa mayoría nos comportábamos ya como demócratas, respetábamos las ideas y creencias de nuestros amigos, nos casábamos con personas cuyas familias habían luchado en bandos opuestos.....He votado a Suarez y a Felipe que en mi opinión ha sido el que más ha hecho por la clase trabajadora.

Para mí, el franquismo era historia, hasta que llegó Zapatero a meter cizaña, a volver a enfrentarnos, a abrir viejas heridas.

Voy al grano, quiero rebatir algunas falacias de los sembradores del odio:

La democracia fue votada por franquistas y no franquistas, todos ansiosos de "UNA LIBERTAD SIN IRA". Nadie puede dar carnet de demócrata, se comportan como tales aquellos que respeten las leyes y las opiniones de los demás.

No es comparable Alemania con España ya que la primera firmó su Constitución ocupada por los países que habían ganado la guerra, mientras que en nuestro país la votamos después de estar Franco en el poder hasta el año 75 y morir en la cama

Hicimos un pacto que están rompiendo, consistía en hacer borrón y cuenta nueva, para que se me entienda, ni Fraga, ni Carrillo, ni la Pasionaria ni los demás serían juzgados de ahí la ley de amnistía. Se sobreentiende que pueden tener nombres de calles o monumentos ya que no pueden ser juzgados y hemos acordado el respeto mutuo aunque no justifiquemos algunas de sus actuaciones.

Resumiendo:

Agradezco al franquismo su política social, que permitió la creación de una clase media imprescindible para la llegada de la democracia.

No justificaré ninguna de las atrocidades cometidas.

Me niego a que volvamos al enfrentamiento entre las llamadas dos Españas, en mi familia llevamos 43 años conviviendo sin problemas.

Me da igual dónde esté enterrado Franco, sólo deseo que se haga de acuerdo con la familia y con los honores correspondientes a un Jefe de Estado.

Personalmente siempre agradeceré lo que hizo por la clase trabajadora y exijo que mi opinión sea respetada como yo respeto la de los demás.

Para fundamentar este agradecimiento aporto los siguientes datos:

-Entre 1940 y 1970 la renta nacional se multiplicó por ocho.

-Entre 1940 y 1970 la producción agraria aumentó más del 150%.

-La repoblación forestal pasa de 792 Ha, en 1940 a 2.350.000 Ha, en 1970.

-En 1946 Franco crea La Pegaso,(ENASA) para que España tenga camiones de fabricación completamente nacionales.

-En 1955 Franco inaugura la Seat para que España tenga fabricación nacional de automóviles

-La superficie en riego de España pasa de 83.100 Ha, en 1940, hasta 1.029.100 Ha, en 1970.

-La producción de energía eléctrica, pasa de los 3.617.000 de KW/h, en 1940, a los 56.484.00 KW/h, en 1970.

-La capacidad de los embalses pasa de 400.000.000 de m3, en 1940, a 36.000.000.000 de m3, en 1970.porque Franco construyó 280 pantanos en Democracia solo 2 ya empezados por él.

-La construcción de buques pasa de 89.000 toneladas, en 1940, a 920.000 toneladas en 1970.

-El seguro de enfermedad en 1940 tenía 311.600 beneficiarios, en 1970 pasan a ser 25.134.956.

-En 1971 Franco inaugura el hospital La Fe de Valencia (el mas grande de Europa)

-1975.- España era 2ª potencia mundial en el sector servicios.

-1975.- España tenía la 2ª flota pesquera del mundo faenando libremente en los principales caladeros del planeta.

-1975.- España era el tercer productor mundial, en astilleros

-1975.- España 9ª potencia industrial del mundo.

-1975.- La industria representaba el 36% del PIB. En la actualidad no llega al 15% del PIB.

-1975.- Paro: 510.500 desempleados. Tasa de paro: 3,78% (26% de paro en la actualidad)

-1975.- España había entregado más de 9.000.000 de viviendas de Protección Oficial, entre construidas y reconstruidas.

-1975.- Clase Media: 56% de la población (43% en 2008).

-1975.- 7.3% de deuda sobre el PIB (96% en 2014).

-1975.- 21 universidades laborales y numerosas escuelas laborales.

-1975.- El Impuesto de Tráfico de Empresa, (ITE, actual IVA) era del 2%. (Actualmente se aplica el 21%)

-1975.- La presión fiscal era el 18'4%. En 2013 era 32'9%.

-1975.- Las diputaciones Provinciales, coordinaban la relación política entre estado y municipios, suplantando CC.AA a costo despreciable.

-1975.- Prohibición de interrumpir el suministro de agua, electricidad o carbón en hogares, por impago.

-1975.- Derecho a pensión a partir de dos años cotizados a la seguridad social. Ahora a partir de 35 años.

-1975.- NINGUN ESPAÑOL HIZO CON FRANCO DECLARACIÓN DE LA RENTA,con el impuesto de Lujo e impuestos indirectos y ministros de mentes prodigiosas Franco podía hacer las cosas

-1975.- En 40 años se produjeron 3 casos de corrupción en España: Sofico, Matesa y Redondela.

-1975.- Los bajos niveles de delincuencia, casi despreciables, ofrecían alta seguridad en poblaciones y en todo el territorio nacional, 24 h

-1975.- Millones de hogares, templos y otros, nunca usaban llaves en sus puertas.

-1975.- 15.000 presos en las cárceles. Ahora 85.000 en las cárceles.

Atentamente

José Maseda García

NO SE DEBE PROFANAR EL SUEÑO DE LOS MUERTOS