Presentación oficial del Documento de Identidad de Tabarnia

Los ciudadanos tabarneses estamos viviendo con mucha preocupación los últimos acontecimientos en Cataluña: Reapertura de embajadas, inyección de dinero en la xenófoba TV3, acercamiento de golpistas a cárceles catalanas, purgas en la policía autonómica, persecución de profesores, etc. Esto va de mal en peor y no creemos que tenga arreglo. Hace tiempo que hemos tirado la toalla. Sinceramente, no parece que Pedro Sánchez vaya a cortar las alas a los separatistas. Todo lo contrario.



Creemos que no solo no existen motivos para abandonar la propuesta de aplicar el artículo 144 (creación de una nueva comunidad autónoma), sino que ahora tiene más sentido que nunca. Los partidos separatistas acaban de aprobar una moción por la que se comprometen a retomar leyes que han sido expresamente prohibidas por la justicia, sin renunciar a la unilateralidad y a la desobediencia. Esto por mucho que nos empeñemos no tiene arreglo. No cambiarán.



Es por ello que hemos decidido seguir dando pasos simbólicos que ayuden a crear una conciencia colectiva tabarnesa. Es difícil, pero no imposible, la creación de una conciencia identitaria surgida ex novo. Todas las asociaciones que estamos dentro de la Coordinadora por Tabarnia estamos demostrando que se debe y se puede hacer.



Existen docenas de asociaciones, partidos políticos, medios de comunicación, una radio y empresarios que promueven Tabarnia. Es urgente ampliar la base social proclive al “tabarnismo”.



Aparte de la performance que todo el mundo conoce, también otros equipos de personas están trabajando, apartados de los focos, en propuestas serias. Una de ellas es la redacción de un estatut de Tabarnia, que contendrá más de 300 páginas y que estará firmado por 5 juristas catalanes de reconocido prestigio.



Hoy presentamos una nueva propuesta que esperamos que pese a ser simbólica ayude a crear debate, y muestre lo absurdo de la creación de las denominadas “embajadas catalanas”. Se trata del Documento Tabarnés de Identidad, conocido popularmente como “DNI de Tabarnia” aunque se trataría de un documento regional español.





¿Qué es el Documento Tabarnés de Identidad?



El Documento Tabarnés de Identidad es el carnet oficial que identificará a los simpatizantes del movimiento Tabarnia en toda España, a aquellos ciudadanos que combaten el nacionalismo.



El Documento Tabarnés de Identidad servirá para conseguir descuentos en la Red de Amigos de Tabarnia (locales dispuestos a hacer descuentos a clientes por el mero hecho de mostrar el carnet de Tabarnia), y aparte será oficial en todos los países del mundo que han reconocido la República Catalana. Los mostramos aquí en color rojo:





¿Quién expide el Documento Tabarnés de Identidad?



El Documento Tabarnés de Identidad lo expiden los creadores originales del movimiento Tabarnia (tabarnia.org).

Fue lanzado a las 21:00h del 5 de julio de 2018 y se ha convertido en un fenómeno viral instantáneo en las redes sociales. Esperamos llegar a los 10.000 carnets antes de que acabe el año.



Los carnets se pueden adquirir desde ya mismo y los primeros ejemplares llegaran a las casas de los compradores aproximadamente el 15 de julio de 2018 (probablemente antes).



¿Quién puede pedir Documento Tabarnés de Identidad?



Como todo el mundo sabe los tabarneses nacemos donde nos da la gana. El único requisito para ser tabarnés es la voluntad de querer serlo. Se viva donde se viva.



Para conseguir el Documento Tabarnés de Identidad no hace falta ser socio de nada, ni pagar ninguna cuota de “mantenimiento”.



¿Cuánto vale el Documento Tabarnés de Identidad?



El precio del Documento Tabarnés de Identidad, envío e IVA incluido es de 25 euros. Se retocarán una a una todas las fotografías para eliminar el fondo, se regalará una bandera oficial de Tabarnia, y una funda personalizada con el escudo de Tabarnia.



¿Cuánto será el periodo de validez del Documento Tabarnés de Identidad?



El Documento Tabarnés de Identidad tendrá una validez de 5 años.



