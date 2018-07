Liberbak de Illescas además de 'tangar' y engañar, maltratan al cliente.

Pertrechados en sus nichos de usura, previa retirada del ticket como en la pescadería te van pasando de mesa en mesa desplazando al pagano de unos a otros.

Los administrativos Durán y Cantalapiedra, cubren las espaldas del ínclito director Sergio Gil.

Así es un día normal en la oficina del banco LIBERBANK de Illescas en Toledo, un municipio de 27.000 habitantes que a lo mejor tienen otras entidades bancarias para que manejen su dinero sin que sean expoliados. Se supone.

"Le prometo que lo vamos a resolver, es una injusticia lo que se está haciendo con suempresa y con usted, pero por favor no saque más mi nombre en la prensa".

Así se manifestaba el director del banco, Sergio Gil, con el emprendedor J.L.M. cada vez que le reclamaba la devolución del dinero robado. Pese a las comunicaciones y llamadas telefónicas no han

Es manifiesto que ha hablado con sus superiores y que los mismos están al corriente de lo que está sucediendo y en ningún momento el empresario ha recibido una llamada, un escrito, algo... del banco LIBERBANK para disculparse o por lo menos para intentar convencer de que sus tácticas de delincuencia bancaria son aprobadas por la dirección ejecutiva del banco.

"Es el sistema que hace esas cosas, nosotros no tenemos nada que ver, es el sistema" El sistema ha decidido que de golpe y porrazo, por qué así es el sistema, se queden con 1.439,42 € del empresario.

El 27 de junio el sistema inteligente de LIBERBANK cobro una comisión de descubierto de 525,81€ en la cuenta corriente. Si el sistema sigue así va a dejar sin clientes a LIBERBANK., no solo de Illescas.

Pese a las quejas puestas por muchos clientes de LIBERBANK en el Banco de España, pese a que continuamente están recibiendo quejas en las redes sociales por su manifiesto interés de "tangar" a los clientes, el organismo oficial que debía defender al ciudadano no hace nada al respecto y les deja capear a sus anchas en la delincuencia bancaria. Y por mucho que sepan borrar su reputación de las redes sociales, no la van a cambiar.

De estos lodos vienen estos resultados con intervenciones públicas con el dinero del contribuyente o con absorciones fraudulentas donde el que pierde es el dueño del dinero.

Si tu dinero quieres conservar a LIBERBANK no has de llevar. Cuantos ciudadanos estarán en la misma situación que este empresario y por lo que sea no han sido capaces de defender sus intereses. A cuantos ancianos e incautos estarán engañando en Illescas y en toda España desde LIBERBANK.