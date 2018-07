Andrés Martín Gallego: "Dejar la losa como está"

La insistencia y la cabezonería de los socialistas de seguir con la memoria histórica, está ocasionando que se despierten ciertos movimientos que ellos consideran minorías.

El despertar de ciertas ideologías puede causar desestabilizaciones que más tarde pueden originar agrupaciones, que presionen por el empecinamiento de levantar la lápida donde hasta hace poco se guardaban ciertos recuerdos de una contienda que nunca tenía que haber sucedido.

En caso de que se descubra puede que el suelo comience a temblar y en el valle se oigan lamentos de los que descansan en ese lugar y que nadie les puede preguntar si quieren otro lugar diferente.

No me gusta la manera de gobernar con rencor hacia el pasado, y este socialismo se preocupa más por cuestiones de venganza, que de querer un país más alegre y próspero donde hay mucha gente en situaciones muy preocupantes, que les importa un bledo seguir cuestionando el enfrentamiento del pasado.

Me preocupa mi España por lo que ha sido, es o puede ser en un futuro, porque he luchado trabajando para tener una familia-como muchos españoles-y me preocupa porque lo que se trata, es tener y vivir bien aunque para ello se tenga que vender al amigo.

Desconfío de los que gobiernan este país, pero para no ser tan pesimista espero que algún día haya una persona que sea capaz de darle otro aire porque solucionarlo lo va a tener complicado.

Oda al sueño

Por ti como solía

de áspero regente no coraje

la fuerza y energía

ni con atado rige,

ni con vivas gentío ya le aflige

Por ti con fuerte brazo

me tuerce la espada presurosa

y en dudoso llano

huyen en polvorosa,

para siempre con sierpe ponzoñosa