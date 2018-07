Andrés Martín: "La escapada"

Volando voy volando vengo, y en Benicássim yo me entretengo, parece una canción de KIKO VENENO convertida en la película de una historia interminable:

Volando voy/ volando vengo/ Por el camino / yo me entretengo/.Enamorado de la vida/ aunque a veces duela/ si tengo frío/ busco candela/ señoras y señores/ sepan ustedes/ que la flor de la noche/ es pa´ quien la merece./Enamorado de la vida/aunque a veces duela/ yo no se quien soy/ ni lo pretendiera./ Porque a mi me va mucho/ la marcha tropical/ y los cariños/ en la frontera me van.

La Sra. Calvo no sabe justificar su andadura por el aire, viajando en avión y menos protegiéndole de sus deleites en compañía de su consorte a un lugar que bien podía haber evitado.

Sr. Presidente, siento decirle que con sus ideas y medidas para gobernar este país, no me representa y si sigue por este camino puede terminar lo mismo que hizo con el Sr. Rajoy, echándole del gobierno con la ayuda de los que todos sabemos.

Por lo que estoy viendo en el poco tiempo que lleva gobernando, pienso que en mi comunidad de vecinos hay una buena convivencia y podría formar un equipo más serio para sacar a este país adelante.

No se puede estar trabajando al tran tran porque esto huele a elecciones no tardando mucho.

Vienen tiempos difíciles, la exhumación, TVE, Cataluña (el fugitivo), PNV (historia de ETA), aprobación del techo de gasto, ............etc.

No haga halagos a su enemigo, porque cuando se hace, es que algo mal está haciendo ( proverbio chino).