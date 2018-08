Miguel Cancio: "A la memoria de Manuel Balseiro Rañal"

Estoy en el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela, como todos los días, donde leo la prensa gallega, española y de otros países, la prensa económica, etc., y me quedo muy impresionado y afectado al leer, en el diario de Santiago de Compostela, "El Correo Gallego", la muerte de mi querido amigo y compañero Manuel Balseiro Rañal, a los 65 años, el lunes 13 de agosto 2018.

A Manolo Balseiro, lo conocí en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela, donde los dos fuimos profesores de dicho centro.

Manolo Balseiro fue un buen compañero y amigo, de las personas que aprecio mucho por su positividad, amabilidad, humanidad, etc., por no ser nada prepotente o, como se dice ahora, supremacista.

Coincidía muy frecuentemente con Manolo Balseiro en la "Cafetería Araguaney" de Santiago de Compostela. Allí estuvimos hablando de la celebración, este curso 2017-2018, del "50 Aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela" y que comenzó su andadura en el curso 1967-1968, de la mano de dos buenos decanos y amigos que nos dieron clase, los excelentes catedráticos de "Hacienda pública" y "Derecho mercantil", Carlos Otero Díaz y Luís Suárez-Llanos Gómez, y a los que se encontrará en el cielo.

Comentamos que sería muy positivo que, en el marco del "50 Aniversario" de nuestra Facultad de Económicas y Empresariales, se hubiese convocado una comida o cena con los profesores que han venido formado parte de la misma y con los que fueron los estudiantes de la primera promoción de dicho centro, el curso 1967-1968. También comentamos que sería muy positivo poner en marcha una "Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela". Lo que podría, debería servir, como viene sucediendo en los mejores centros universitarios del mundo, para que dichos antiguos alumnos, empresarios, profesionales varios, etc., pudiesen realizar positivas aportaciones para la mejora de dicho centro, para una mucho mejor y mayor vinculación de la Facultad, la Universidad, con el mejor desarrollo, con la sociedad civil, el mundo empresarial, profesional, emprendedor, creativo, generador del mejor valor añadido, cadenas, redes, espacios de valor, etc.

Coincidimos que el problema, en este sentido, era y sigue siendo la funcionarización, el funcionarismo o funcionaritis, la titulitis, mastermanía, postgraditis, unido a la politiquería, partidismo, sindicalerismo, corporativismo, clientelismo, enchufismo, tajadismos, narcisismos varios, etc., que vienen perjudicando muy gravemente a nuestra educación, universidad. etc. De ahí, entre otras cosas, las altas cifras de fracaso escolar, de paro, paro juvenil, paro mayor de 40 años, precarización, economía sumergida, bajos salarios y pensiones, burocratismo, corrupción, juego sucio, etc., que hay en todas las partes de España y que le impiden una mucha mejor productividad, competitividad, acceder a los principales premios científicos internacionales (Nóbel; Abel; Fields, Turing; etc.), un mucho mejor desarrollo deontológico democrático, de juego limpio. Y, máxime, cuando, en el mundo, hay mas de 570 millones de personas que hablan español y mas de 250 millones de personas que hablan gallego-portugués-brasileiro, un gran potencial para el mejor desarrollo de Galicia, España, las queridas naciones hermanas hispano-iberoamericanas.

También hable con Manolo Balseiro, de su época de presidente de la sociedad pública "Suelo Industrial de Galicia Sociedad Anónima" (SIGALSA). Y, en concreto, cuando, en nombre de "Sigalsa", viajo a la zona de Ribadeo (Lugo), pues, el que suscribe soy de Vegadeo (Asturias), que esta muy cerca de mi pueblo y adonde iba con mis padres de pequeño, a la bella villa ribadense y a sus playas.

Comentamos que Ribadeo tenía/tiene, como toda la zona astur-galaica de Luarca a Vivero/Viveiro (mas de 120.000 habitantes), unas reales posibilidades de desarrollo industrial, minero, forestal-agricola-ganadero, turístico, etc., pero hay que hacer las cosas mucho mejor al margen del funcionarimo/funcionaritis, politiquería, partidismo, sindicalerismo, corporativismo, viejo y nuevo caciquismo, nomenklaturismo, localismo, etc., y para potenciar la liberación de las mejores energías creativas, positivas, empresariales, emprendedoras, profesionales, etc., el mejor desarrollo, la mejor competencia, cooperación y juego limpios.

En la Cafetería Araguaney estuve hablando con Manolo Balseiro unos días antes de su muerte. De ahí, el impacto que me causo su fallecimiento.

El funeral por su alma, que tuvo lugar en la gran capilla del tanatorio municipal de Boisaca (Santiago de Compostela), el martes, 14 de agosto 2018, a las 19 horas, estaba completamente lleno, con mucha gente de pie.

Manolo Balseiro fue una buena persona, amigo y compañero. Descanse en paz.

Miguel Cancio, socio fundador del "Foro Constitucional Compostelano", economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; Santiago de Compostela (Galicia-España), 16 agosto 2018