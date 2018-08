EN RECUERDO DE ENRIQUE JIMENEZ: MUSICA EN COMPOSTELA

EEl querido amigo compostelano, Enrique Jiménez Gómez, profesor titular de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela, violinista, musicólogo, gran animador del "Curso Universitario e Internacional (CUI) de Música en Compostela" que se dedica al estudio, formación, investigación, divulgación de la gran música clásica española; Enrique Jiménez murió el 05 febrero 2018, a los 71 años.

Creo que es de justicia recordarlo y homenajearlo cuando se ha celebrado, en Santiago de Compostela, con gran éxito, del 05 al 18 de agosto 2018, la LXI (61) Edición de CUI de Música en Compostela. El critico musical, el amigo Ramón G. Balado, viene haciendo una gran labor desde el diario compostelano, de la capital de Galicia, "El Correo Gallego", con sus excelentes y documentados artículos, entrevistas, análisis, etc. sobre "Música en Compostela".

En el CUI de Música en Compostela han participado, en estos 61 años, 9.000 músicos procedentes de 80 naciones y, en esta LXI Edición de agosto 2018, han participado músicos procedentes de diez naciones, además de España.

Enrique Jiménez, entre otras instancias y con relación a la música, fue miembro de la "Real Academia de Bellas Artes de San Fernando", la "Real Academia Gallega de Bellas Artes", el "Concello de Cultura Gallega" y Vicepresidente y Secretario General del CUI de Música en Compostela.

Traté mucho a Enrique Jiménez gracias a "Música en Compostela", en el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela, donde se celebran conferencias, conciertos, etc. de este CUI, y a lo que él me invitó a acudir.

Enrique Jiménez fue un gran dinamizador, entusiasta defensor de "Música en Compostela", donde sus conferencias, presentaciones, intervenciones, etc., estuvieron llenas de rigor, brillantez, sensibilidad y mucha humanidad.

"Música en Compostela" es una gran riqueza, aportación de Santiago de Compostela para Galicia, España, etc., que debe apoyarse, potenciarse y que no puede perderse como ya sucedió, en Santiago de Compostela, con los cursos de verano de aprendizaje del español-la cultura española. Cursos a los que acudían muchos extranjeros procedentes de todo el mundo, habida cuenta de la gran atracción de la Ciudad Española Universal y Musical ("Liber Sancti Iacobi"; "Codex Calixtinus"; "Pórtico de la Gloria"; "Jaruleiro Peregrino"; etc.) que es Santiago de Compostela, Patrimonio de la Humanidad (UNESCO), Primer Itinerario Cultural Europeo (Consejo de Europa), etc.

España, la gran nación española, debe defender muchísimo mejor, con firmeza, justicia justa y rigor, por/para el mundo, nosotros mismos y frente a la vieja-nueva Leyenda Negra, etc.., su patrimonio histórico, monumental, cultural y artístico (artículo 46 de la vigente Constitución democrática española de 1978), lo mejor, que es mucho, de todas las partes de España y de lo hispano-iberoamericano, sus muy buenas aportaciones, entre otras muchas: en el mundo, mas de 570 millones de personas hablan, cantan, etc. en español, cada año aprenden español-cultura hispana mas de 20 millones, etc.; mas de 250 millones de personas hablan, cantan, etc. en gallego-portugués-brasileiro, cuando el español y portugués son iguales en un 89% (el gallego y brasileiro se entiende mejor por el español que el portugués) y cuando, diferentes informes internacionales, dicen que el español superará al inglés-americano a partir del año 2050, etc. Hablamos de mas de 800 millones de personas que hablan español y gallego-portugués-brasileiro, y que suponen un gran potencial para el mejor desarrollo democrático deontológico de España, de las queridas naciones hermanas hispano-iberoamericanas, etc.

Que mejor que terminar este escrito en homenaje a Enrique Jiménez, en su calidad de buen universitario, musicólogo, violinista, gran animador de Música en Compostela; que mejor que terminar con las piezas que interpretaron, muy bien, al violín en el "Concierto de alumnos becarios" (jueves 16 agosto 2018, "Música en Compostela 2018" Capilla Real del Hostal de los Reyes Católicos), los alumnos de la "Clase de Violín" que viene dando, en Música en Compostela, el gran violinista español Agustín León Ara, director de este CUI: Marta Florit García que tocó "Sonata Nº 1 en Re" del gran músico español Joaquín Turina; e Isaac Pérez Riera que tocó "Elegía" del gran músico español Jesus Guridi; ambos alumnos estuvieron acompañados al piano por el profesor Juan Manuel Consuegra Naranjo. O con la gran interpretación que hizo de "La Tempranica", del gran músico español Gerónimo Jiménez y Bellido (autor también de "La boda de Luís Alonso"), la becaria peruana, que canto muy bien, en forma y fondo, Flora Isolda Cabrera Alva (profesora Ana Mª Sánchez).

Querido amigo Enrique Jiménez siempre te recordaremos y que mejor que hacerlo con Música en Compostela y la gran música clásica española.

Miguel Cancio, Socio fundador del "Foro Constitucional Compostelano", economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) en la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; Santiago de Compostela (Galicia-España), domingo 19 agosto 2018