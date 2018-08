Entre un golpista y tú, Pedro Sánchez elige golpista

¿Retirar la declaración de utilidad pública a Òmnium Cultural, la entidad golpista catalana que tiene a su líder en la cárcel y que sigue promoviendo ataques contra la unidad nacional, el Rey y los españoles?

¡Qué va! El gran objetivo a batir de Pedro Sánchez, mientras se baja los pantalones una y otra vez con el supremacista Torra y su Gobierno rebelde, es vengarse de HazteOir.org quitándonos la utilidad pública.

Si no estás de acuerdo con el ataque del Gobierno del PSOE a HO, firma esta campaña dirigida a Pedro Sánchez y su ministro Grande-Marlaska.

HazteOir.org y los cientos de miles de ciudadanos que la forman no hemos convocado actos violentos ni hemos incitado a la violencia, jamás hemos pedido desobedecer ninguna sentencia judicial y nunca hemos recibido subvenciones ni las hemos pedido.

Es una diferencia bastante grande con respecto a otras asociaciones probadamente delictivas como Òmnium Cultural, que sí gozan del respaldo del Gobierno.

Por tanto, la única motivación para castigarnos es la venganza. ¿Por qué?

Porque somos molestos al poder, especialmente al poder que encarna Pedro Sánchez, basado en el sectarismo y la arbitrariedad, cuyo propósito es hacer de España un cortijo obediente a sus intereses ideológicos.

Pedro Sánchez y su PSOE radicalizado que se sostiene gracias a lo peor que ha pisado el Congreso jamás, quiere discriminarte por ser de HO. Envía tu mensaje de rechazo a Pedro Sánchez y al ministro Grande-Marlaska.

Fíjate en estos nombres. Todos ellos van a mantener la declaración de utilidad pública, además de los delincuentes de Òmnium Cultural:

Fundación Pablo Iglesias. Una organización del PSOE que, a diferencia de HO, recibe cada año millones de euros en subvenciones públicas.

La Fundación Sabino Arana, del PNV, inundada de dinero público.

La Fundación Josep Irla, de los golpistas de ERC, Esquerra Republicana de Catalunya.

La Fundación Iratzar... ¡de Sortu, los herederos de ETA!

La Fundación Por la Europa de los Ciudadanos, de Izquierda Unida, más de 100.000 euros al año de dinero público.

La banda de agitadores de Podemos a través de su Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia, bien engrasada con el dinero de todos y también de una enorme, grandísima utilidad pública.

Pedro Sánchez prefiere golpistas, populistas y filoetarras a ciudadanos libres que piensan libremente y quieren seguir defendiendo su libertad como tú.

¿Van a conseguir que HO desaparezca? Rotundamente no. Porque no dependemos de su dinero y no pueden manejarnos a su antojo.

Pero retirándonos la declaración de utilidad pública, todos nuestros socios y donantes perderían las deducciones fiscales que actualmente tienen por apoyarnos. Así que, si piensas que defender la libertad merece la pena, firma esta campaña pinchando aquí.

Ya te anuncio que con utilidad pública o sin ella, HO seguirá denunciando el adoctrinamiento, la ideología de género, los abusos de los grupos de presión LGTBI, la ley del aborto, la basura legislativa de la memoria histórica, el derecho a decidir de los padres y la convivencia y la unidad de todos los españoles.

Gracias por apoyarnos.

Miguel Vidal y todo el equipo de HazteOir.org