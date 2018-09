MANIFIESTO de la Manifestación del 8 de septiembre ante el Congreso de los Diputados, organizada por Movimiento por España

Los aquí presentes y nuestros miles de seguidores manifestamos:

- Que no queremos otra dictadura comunista ni bolivariana

- que no queremos otro baño de sangre en España

- que no queremos un gobierno frentepopulista compuesto por golpistas, terroristas y separatistas que nadie ha elegido y que no ha cumplido su promesa y su deber de convocar elecciones inmediatas

- Que no queremos que gobiernen por decreto, contraviniendo leyes orgánicas y tratados internacionales

- que no queremos más mentiras históricas y el odio que generan

- que no queremos más tropelías y abusos de poder

- que no queremos que exhumen a Franco del Valle de los Caídos ignorandola Constitución, el Código Penal, el Concordato y la voluntad de la familia y del prior

- que no queremos que nos roben también la historia y a nuestros héroes y monumentos

- que no queremos que nos roben la concordia que nos costó tanto crear en tiempos de Franco

- que no queremos más impuestos y menos bienestar

- que no queremos una España rota y enfrentada, como en Cataluña

- que no queremos ser gobernados por el gran capital mundialista de Soros y el Club Bilderberg

- Que queremos ser dueños de nuestro destino, con una VERDADERA representatividad

- que queremos volver a vivir en paz y con justicia, como vivimos con Franco

- que queremos recuperar la prosperidad que tuvimos y que los políticos nos han robado

- que queremos volver a vivir según la Ley de Dios y no según la ley de la masonería

- que queremos una verdadera democracia representativa donde no haya un 40 a 60% de abstención en todas las elecciones por su desengaño con este Sistema

Por ello, los aquí presentes y nuestros miles de seguidores PEDIMOS:

Una verdadera representación política en la Cámara de Diputados y en el gobierno, y que los partidos de la Oposición defiendan el Estado de Derecho y representen la voluntad de la mayoría de sus votantes y de los españoles en general, que según encuestas no quieren que Franco salga del Valle de los Caídos

- Que Ciudadanos y el PP voten en contra del decretazo del Valle, al que se han opuesto de palabra pero piensan abstenerse, y si no se atreven a tomar una postura responsable políticamente que por lo menos den libertad de voto a sus diputados y el voto sea secreto, para que al menos alguien pueda representar a la mayoría silenciosa, como corresponde a una verdadera democracia. Queremos que a los que así pensamos y reclamamos se nos respete como ciudadanos españoles de pleno derecho

Y por último y principal:

EXIGIMOS que se convoquen elecciones inmediatas y LIMPIAS!

Madrid, 8 de septiembre de 2018

Movimiento por España

www.volvemos.es

Fb: Movimiento por España

Twitter:@MovtoXEspana