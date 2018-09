Carta abierta a Manuel Manonelles, 'delegado' del gobierno regional catalán en Ginebra

Estimado compatriota Manuel Manonelles,

Como sabe, he estado en "su" peculiar evento. Aunque no me ha dejado usted brindar al final por el Conde de Barcelona y SM el Rey (después de solicitárselo yo a usted tres veces), al final he brindado como es lo normal.

Un brindis que parece no ha gustado demasiado a varios de los asistentes...

Hay dos pequeños detalles de ortografía en su invitación que me permito señalar: En francés no se dice "a Suiza". Se dice "en Suiza"

Por otra parte, ¡no se escribe Suiza con "diéresis" en la "i" !

Parece mentira, con el dineral que gasta la Generalidad en traductores ...

Además de la ortografía, también hay varios errores conceptuales y de principios...:

1. El "Gobierno de Cataluña" no existe: El Gobierno que existe en Cataluña se llama "Gobierno de la Comunidad Autónoma catalana".

También podemos decir "Gobierno Regional Catalán"

2.- Tampoco existe el "Día Nacional de Cataluña"

La razón es bastante simple: Cataluña no es una "nación"

Jamás lo fue en la historia.

Jamás en la vida...

Nuestra noble tierra catalana es mucho más que una pequeña 'nación' inventada por personas pequeñas con pequeños intereses inconfesables ... Nuestra noble Cataluña es mucho más que eso: Es parte de una gran nación: Nuestro Reino de España.

Nadie puede rebajar ni obligar a Cataluña a resignarse y ser una pequeña "nacioncilla" títere de todos los intereses escondidos de todos los que acabamos de ver ...

Usted es parte de la Administración Pública Española: Debe saber todo esto y ¡defender la Ley!

Por último y como contribuyente catalán -es decir, español- debo reclamarle toda la información relativa al dinero gastado en este evento ilegítimo de hoy: Estamos frente a otra prueba de malversación de caudales públicos cometida por el gobierno regional catalán, que está dirigido en la actualidad por los pequeños "políticos", sin dignidad ni moral: Una banda de traidores separatistas golpistas ...

Le invito a usted a almorzar mañana en mi hotel (Hotel des Bergues) para analizar la situación y tratar de encontrar el camino de la realidad, la inteligencia, la democracia y la libertad. Es decir, el camino de la Gran Cataluña: España.

Reciba un cordial saludo,

Alvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada Bruguera

Cuanto más catalán me siento, más español SOY.



Nota:

Quizá usted me quiera ayudar en la difusión de la denuncia que presenté ante la Comisión de Derechos Humanos, contra la policía regional catalana que robó mi propiedad, me secuestró, torturó, hirió y finalmente detuvo ilegalmente en el interior del palacio sede de nuestro gobierno regional catalán, en la Plaza de San Jaime en Barcelona.

Una vergüenza de dimensión europea que deja en evidencia a la banda criminal organizada que dirigía nuestra región en octubre pasado.

Gracias otra vez.