Andrés Martín: "Esta España no me gusta"

Desde aquí les mando un mensaje a los que quieren vivir es este país que se llama España, para que abran los ojos y despierten, porque lo que está sucediendo un día y otro también y lo que puede venir , no justifica el arrepentimiento del querer volver cuando estemos sumidos en arenas movedizas.

Un gobiernos con ansias de venganza por la memoria histórica, hay que considerarle rencoroso , con ojos sangrantes, feroz, intentando ganar una batalla perdida.

Tiene razón el Sr. Sánchez de lo sucedido, porque la izquierda perdió la guerra civil y nosotros el oro que nos quitaron y se lo dieron a los rusos a cambio de un material inservible, pero de esto se habla poco y menos de lo sucedido en Paracuellos entre otras cosas.

Una vez que concluya su mandato , habrá colocado a su entorno familiar, amiguetes y personajes de su interés político, retirándose con un buen sueldo y olvidándose de como dejó España, mientras nosotros nos lamentamos y nos secamos las lágrimas por no haber despertado antes.

No juegue al escondite con su doctorado porque hace aguas por todos los lados, y como es su costumbre rectifique y reconozca sus mentiras a la opinión pública.

También le digo que cuando cumpla su mandato, no se lamente de los posibles acosos que pueda recibir de esa gente que ha padecido de tantas necesidades en su mandato a base de decretos y con la ayuda del BOE.

No Sr. Sánchez Vd., no ha venido a gobernar elegido por las urnas, Vd., ha sido elegido y apoyado por una gente que no le gusta España, y cuando consiga su propósito se marchará dejando un país enfermo y un mal recuerdo de su persona.

El día que emigre al " País de Nunca Jamás " debe de ser incinerado, así no quedarán restos de su paso por este mundo y podrá librarse de la exhumación .

Andrés Martín

Alcorcón