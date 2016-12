La Izquierda y sus oscuros juicios

Gracias la indiscutible influencia mediática, la "izquierda progresista", siempre ha estado ligada a la intelectualidad y la cultura avanzada, aunque en realidad nada está más lejos de la realidad.

Y no lo digo por la inmensa mayoría de personas que se consideran de izquierda y que por una u otras razones no pudieron obtener la merecida educación escolar, pero que no les falta en inteligencia y agudeza mental.

Me refiero a la parte izquierdista de razonamiento ideológicos tan retorcidos como sacacorchos y que en ocasiones sostiene posturas diametralmente opuestas a las que sería lógica, según sus orientaciones sociopolíticas y sus luchas sociales.

¿Cómo se puede entender que personas, que socialmente se consideran educadas y formadas, apoyen la inmigración de culturas que se oponen a todos los derechos básicos de la mujer y al mismo tiempo, defiendan la igualdad de la mujer en todos los ámbitos de nuestra sociedad?.

¿Cómo se pueden defender los derechos de Gay y lesbianas y al mismo tiempo defender el derecho a la libre religión que incluyen, aquella que en su leyes los condenan a muerte, por despeñamiento o ahorcados o quemados o simplemente apaleado hasta la muerte por una horda exacerbada de vociferante creyentes?

¿Cómo se pueden oponer a la pena de muerte por asesinato y apoyar el aborto cuando el riesgo de la madre no es motivo?

¿Cómo se puede condenar la violencia y ser los únicos que permanente son violentos contra opiniones que no siguen las suyas, cuando es el grito y no la razón lo que enarbolan?

¿Cómo se puede apoyar los derechos de criminales encarcelados y obviar los derechos de las víctimas pero si se lucha por los derechos de los familiares de las victimas cuando se enarbola la Memoria Histórica?

¿Cómo se puede defender la libertad religiosa y no condenar a quienes usan la religión para demostraciones indecorosas en centros religiosos?

¿Es por dinero es por el poder o es por ambos?

Si la izquierda que se autodenomina progresista, en verdad tiene la capacidad mental para alcanzar el nivel cultural que dicen tener, si en verdad son capaces de entender los diferente planteamiento filosóficos que dicen entender, entonces su hipocresía es desmedida o solo su maldad pueden justificar sus actos.

Cuando líderes los políticos no han llegado a este razonamiento después de tantos años, se puede comprender la situación mundial; pero lo que es peor; si como es razonable pensar, que sí que han llegado a este razonamiento pero que ello no es obstáculo para ellos, para sus fines y ambiciones; entonces en los millones de años que ellos dicen tener la humanidad, no hemos avanzado nada y esa parte de la humanidad, siguen siendo bestias irracionales.