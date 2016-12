Andrea Levy tiene razón: es una 'Guerra de Civilizaciones'

Escribe, contracorriente, Jorge M. Reverte este 24 de diciembre de 2016 en 'El País', que Andrea Levy no se equivocó, pero pudo decirlo mejor. Y estamos de acuerdo (Europa está en peligro, mientras los políticos 'cantan' y la ciudadanía duerme).

La joven vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, en una debate trucado de esos que monta la Cadena SER, comentó a botepronto sobre el bestial atentado islamista contra un mercadillo navideño en Alemania que estamos ante un 'choque de civilizaciones'. (Abatido a tiros en Milán el islamista tunecino que causó con un camión la masacre de Berlín).

Se le lanzó encima la parroquia progre y ella, muy al estilo del dirigente popular al uso recogió velas a toda prisa y hasta quitó de su cuenta de Twitter el comentario.

En plan preventivo, porque nadie de su adocenado partido tuvo las agallas de salir en su defensa. Levy se la ha envainado, en lugar de defender públicamente su tesis, y es penoso, porque había puesto voz en los escorados micrófonos de la SER, donde todos repetían como loros el pringoso mantra de que el islam no tiene nada que ver y que griten Alá es grande cuando asesinan o se hayan intoxicado de odio en las mezquitas es irrelevante, a una parte significativa de los españoles y los europeos que no han perdido el sentido común.

Su frase textual fue:

"Independientemente de que a nivel geográfico los atentados tienen lugar en determinados países, esto no va de países contra países. Va de un choque de civilizaciones". "Lo que nos hemos encontrado es que hay otra civilización al otro lado del Mediterráneo que justamente está poniendo en duda esta manera de actuar y que lo que quiere, justamente, es imponer su escala de valores mediante el terror y mediante la fuerza".

Afirma Reverte:

Levy sabe bien de qué habla. Porque está hablando, en clave interna, de las ideas de José Luis Rodríguez Zapatero y su intento baldío de una "alianza de civilizaciones". Esa alianza no tuvo ninguna fortuna, porque no tenía con quien firmarla. Nadie "al otro lado del Mediterráneo" tiene capacidad para firmar algo así. La última vez que pasó algo parecido fue en Lepanto.

Este viernes 23 de diciembre, el Telecinco, Andrea Levy explicó en tono de disculpa y como si fuera necesario que condena el terrorismo y que no se puede buscar en ella "ni racismo ni islamofobia".

Dijo que quiere dejar "sumamente clara" su posición porque no quiere que le interpreten cosas que no dice: "La armé, pero a los moderados cuando sacamos músculo se nos escucha".

Andrea Levy, les guste o no a los progres de pacotilla y por mucho que se ponga de lado el PP, tenía razón, porque estamos hablando de algo de lo que la corrección política no permite hablar, que es de los contenidos de los libros sagrados. Aunque los tontos no se enteren.

La yihad, o guerra santa, no es un invento de los ministros del Interior de la derecha europea. Es evidente que EEUU y sus aliados europeos han cometido tremendos errores apoyando la guerra en Irak sin diseñar la posguerra, intentando democratizar Afganistán y promocionando o la locura de las mal llamadas 'primaveras árabes', pero no se puede atribuir a Occidente el espanto que genera la interpretación más oscura y salvaje del Corán, que ha prendido en capas muy extensas de la población musulmana y aprovechan para arrimar agua a su molino ilamistas como Erdogan y otros parecidos.

Estamos en guerra abierta con el terrorismo islámico y, sobre todo, una parte considerable del mundo islámico está en guerra con la cristiandad, con la modernidad, con la libertad, con el sentido común. No ser conscientes de formar parte de esta cristiandad -crer que te inmuniza frente al terror ir de claudicante y proclamar que aborreces las iglesias- hace que se pueda ser más débil en esa guerra. Porque basta que el enemigo lo tenga claro.

Andrea Levy no se ha equivocado. Quiza podía haberlo dicho mejor y la pifió al borrar el tuit. Nada más.