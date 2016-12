¿Cómo hacer que las culturas-ideologías se entiendan entre sí?

En un mundo planetario o mundializado o globalizado en el cual no solo se intercambian millones de tipos de mercancías, productos, servicios sino que personas de distintas ideologías-filosofías-culturas-macrovisiones viven en interrelación, y cada vez, lo harán más, la cuestión es cómo intentar que ideologías-filosofías-culturas que pueden en muchos de sus fundamentos estar asentadas sobre principios de siglos evolucionen más deprisa, o esas culturas-ideologías puedan vivir en paz sus ciudadanos con los otros bajo las mismas ciudades, las mismas sociedades, los mismos Estados.

1. Uno de los graves problemas existentes en el mundo actualmente, además de las cuestiones demográficas, políticas, económicas, etc., está el de las culturas-ideologías-macrovisiones que están basadas en fundamentos-ideas-principios-pilares que pueden tener cientos de años o miles de años, y que aunque sus poblaciones se adaptan a las tecnologías y ciencias modernas y actuales, en mayor o menor grado, no lo hacen diríamos "en los fundamentos antropológicos-sociales-políticos-filosóficos-metafísicos", por lo cual se producen en el fondo grandes contradicciones-contrariedades-paradojas-confrontaciones-enfrentamientos, si no reales y prácticos, que también en algunas ocasiones, pero si ideológicos-teóricos-conceptuales.

De tal modo, que un mundo globalizado, con doscientos Estados, con una veintena de grandes macroideologías-filosofías-culturas que interrelacionan entre sí y que coexisten en algunos temas y en otros viven en paz, pero en otros viven con diferencias, con siete mil lenguas naturales en el mundo, varias docenas de alfabetos, etc. Pero sobretodo con un poder tecnocientífico y demográfico que el mundo tiene hoy como jamás ha dispuesto. Y otros parámetros, nos preguntamos y nos planteamos que la "cuestión ideológica-cultural-metafísica-filosófica", puede llevarnos al ser humano al no entendimiento-comprensión-diálogo-tolerancia y por consecuencia a "controversias con enormes consecuencias o con graves horizontes de problematicidad". O dicho de otro modo, la especie humana y la humanidad está en estos momentos en una situación de enorme vulnerabilidad.

O dicho de otro modo, si los seres humanos hoy, en un planeta globalizado si sus grandes ideologías-culturas no crean lazos de entendimiento, puentes de comprensión, tolerancias a y en todos los sentidos, sin negar buscar mayores grados de verdad-bondad-belleza-racionalidad-utilidad-sentido común-prudencia, etc., nos pueden llevar los odres viejos a situaciones enormemente complejas en el mundo, teniendo en cuenta el enorme poder tecnocientífico, demográfico, económico que el ser humano y la especie humana ha alcanzado en nuestra época, ya, desde hace décadas. Poner ejemplos que se perciben en la realidad de preocupación y narrar acontecimientos concretos no es necesario porque todo el mundo puede abrir el periódico y conocerlos.

Nos guste o disguste tenemos que caminar en paz y en tolerancia hacia un Único Estado Mundial con un Nuevo Orden Mundial, con un Nuevo Orden Económico Mundial, con una Única Moneda Mundial, etc., para que la humanidad y la especie humana tenga una posibilidad de sobrevivir y de existir en y para el futuro...

2. Por consecuencia que se podría hacer para que las macroideologías-filosofías-culturas que están en el fondo de muchos enfrentamientos y que después tienen su visibilidad en cuestiones demográficas-económicas-políticas-etnológicas-lingüísticas no afloren, o dicho de otro modo se busquen apagar el fuego para que las consecuencias no se produzcan o sean menores. En definitiva sugerencias o ideas a reflexionar para que las culturas-sociedades-ideologías-macrovisiones puedan entenderse y vivir en paz:

- Aceptar en la medida de lo posible que todas las culturas acepten la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 entren en sus legislaciones, en sus filosofías, en sus culturas.

- Intentar que la ONU cree una comisión permanente de todas las religiones, y que todas las religiones tengan personas en dicha comisión, para que busquen entre ellas puntos en común, ideas o formas de vivir en paz todas las personas del mundo, sea cual sea su ideología-filosofía-cultura-religión. Sin que las religiones vivan en paz, difícilmente se encontrará la paz en el mundo. Porque aún hoy día las grandes religiones son la masa esencial de ideas y de prácticas que la inmensa mayoría de la humanidad tiene y cree.

- Aspirar hacia un Único Estado Mundial, con todo lo que significa esto, es decir, Organismos Internacionales cada vez tengan más presencia en los Estados-Nación actuales, en los casi doscientos Estados. Por lo cual, se vayan creando más Organismos Internacionales bajo el paraguas de la ONU que se vayan ocupando de más asuntos y temas, y de ese modo se creen más lazos de entendimiento...

- Crear un corpus básico de mil libros o grandes documentos de toda la humanidad, de todas las culturas de ayer y de hoy. Mil obras filosóficas-literarias-religiosas-metafísicas y éstas se traduzcan a todos los idiomas y alfabetos del mundo, para que se cree un magma de entendimiento y de respeto a las grandes tradiciones culturales de todas las épocas. Y que estos mil libros tengan acceso la población de todos los territorios, lenguas, Estados, sociedades, alfabetos idiomas, etc.

- Incentivar un proceso de megailustración mundial, que los grandes textos o documentos creados en el mundo bajo el concepto de ilustración sean posibles leerlos en cualquier idioma o alfabeto del mundo, para eso, tienen que estar traducidos a todos los idiomas y alfabetos del mundo los grandes libros y documentos de la ilustración de estos tres últimos siglos. Las grandes cartas de derechos de las personas, en todas las evoluciones históricas que se han ido produciendo...

- Crear una base de mil grandes libros o tratados de todas las ciencias, ciencias naturales y sociales de tal modo que se traduzcan a todos los idiomas, alfabetos, para que la ciencia y ciencias sean un magma o punto en común que toda persona de toda cultura pueda y deba admitir porque tiene el suficiente grado de racionalidad, de demostrabilidad, de verificación, de falsación, de argumentación, etc. Manuales de ciencias naturales, de ciencias matemáticas, de ciencias sociales, de todas las ciencias sociales...

- Crear grupos de recogida de documentación en los cuales se analicen cientos de cuestiones teóricas y prácticas de docenas de ramas de humanidades y de filosofía. De tal modo que a cada cuestión o tema se planteen todas las soluciones y respuestas y argumentos y contraargumentos que se han dado a lo largo de los tiempos y de todas las culturas. Así en varias páginas, de forma sucinta y sintética con un lenguaje accesible a cualquier persona del mundo, se puedan analizar miles y docenas de miles de cuestiones. Siguiendo el método "sic et non" escolástico de la Edad Media o alguno similar...

Creo que esto es esencial para examinar y estudiar y analizar cientos y miles de cuestiones tanto teóricas, como prácticas que afectan a cualquier ser humano del mundo, o que están en la base de todos los temas antropológicos-sociales-etc. De tal modo que se darían las ideas y respuestas de todas las culturas, pero también lo que aportan las ciencias, filosofía, humanidades, artes, etc.

A mi corto entender este método podría acercar todas las razones y argumentos y datos que la humanidad ha encontrado a cualquier tema, desde los más profundos hasta los más prácticos o menos importantes en apariencia... todos los temas humanísticos, filosóficos y de todo tipo que las ciencias naturales no se ocupan, incluso los que se ocupan... Aquí las aportaciones de las filosofías, humanidades, culturas, ciencias sociales, etc., serían de un enorme valor... Ningún argumento de forma sucinta y sintética se dejaría de analizar y de contraargumentar. A mi corto entender esto sería una necesidad geoestratégica mundial, una necesidad para que la humanidad sobreviva como especie. Porque al final, los enfrentamientos entre ideologías-culturas siempre tienen una base antropológica, metafísica, de costumbres, de hábitos, etc. Esto habría que crear programas internacionales de redacción, por especialidades o ramas del saber. Hoy Internet permite poner en contacto a cientos o miles de expertos de todo el mundo...

Para eso se deberían crear comisiones de recogida y de recepción y de redacción de cientos de temas o cuestiones por tratados... Y tener abiertos dichos comités para nuevas razones y argumentos que se vayan produciendo en cada pregunta o cuestión.

- Sin negar todos los alfabetos actuales, sin negar todos los idiomas actuales, que la ONU se plantease si sería conveniente o se pudiese crear un idioma universal o un alfabeto universal. O aceptar varios idiomas universales, que ya de algún modo están fijados...

O al menos se creen sistemas tecnológicos-científicos de traducción automática que ya existen, un emisor equis habla en un idioma zeta, por el móvil, y el receptor lo recibe en su móvil, y lo traduce su receptor móvil a través de Internet a su idioma originario y a su alfabeto originario. Este sistema que ya existe, se podría desarrollar de forma exponencial y así cada uno hablaría y escribiría en su idioma, pero el receptor lo entendería y traduciría a su propio idioma y alfabeto. Al principio la traducción sería limitada, pero se podría perfeccionar en pocos lustros. Así cualquier persona de cualquier idioma y de cualquier lengua tendría un modo fácil de entenderse con cualquier ser humano de cualquier lengua y cualquier lugar del mundo. Incluso aunque no supiese leer, ni siquiera su propio idioma. Lo cual esto sería una enorme revolución del entendimiento y de comunicación y de conocimiento entre los pueblos. Esto sería una megarevolución cultural en sí.

3. Creo que si no se crea un magma de entendimiento-comprensión profundo y esencial entre todas las grandes culturas-ideologías-filosofías-metafísicas-macrovisiones actuales en el mundo, es decir, entre esas veinte grandes, sin negar sus diferencias, creo que existirán muchas razones de incertidumbre para el presente y para el futuro, porque hasta ahora la historia ha demostrado hasta la saciedad, que las diferencias conceptuales teóricas y prácticas que los humanes han tenido han sido el motor profundo que ha alimentado los grandes enfrentamientos-confrontaciones, aunque las razones económicas o políticas o territoriales o de otro tipo hayan sido los fines a corto plazo o hayan sido las banderas...

Si no se es consciente de esto, el fuego y las brasas siempre estarán, y solo habrá que esperar las circunstancias o las situaciones, para echar leña al fuego. Cosa que se ha visto hasta la saciedad, cosa que se está viendo actualmente hasta la saciedad...