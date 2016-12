Hasta que la muerte nos separe

Vuelvo con mis mejores amigos que no son los de dos patas sino los de cuatro y con el corazón partido, sístole y diástole, que se estudiaba en las ciencias naturales. Me vuelve a desgarrar la herida aun no cicatrizada de mi maravilloso golden "Niebla" que está en los cielos cuando me llega por la red que un muchacho chileno fue atropellado por un taxista al pasear por la calle con su perro. Murió en el acto, tenía 23 años. El can, dentro de la desgracia, salió con bien, resultó ileso. "Doki" no se separó ni un solo minuto de su dueño (dígase amigo, compañero, pero nunca mascota, sinónimo de fetiche) ni en el velatorio ni ante la tumba.



El episodio es repetitivo. Son los honestos, los decentes, los que dan todo a cambio de nada. Los que te miran con ojos compasivos y si pudieran te devolvían la vida. A mí, al menos, "Niebla" no me la ha devuelto pero me la abriga con su armiño de oro y está pendiente de mi amargo trance desde que me dejó, quiero decir que se separó porque para mí sigue vivo. El vacío que nos dejan nuestros seres más queridos son mucho más que un vértigo y mucho más que una honda cicatriz en el corazón. Le veo todavía jugueteando por el jardín y revolcándose con una pelota de goma lleno de contento. Es más, aún creo que estamos juntos, que seguimos juntos, que tenemos compañía para rato.



Le veo en fotografías por la vieja cantarera del vestíbulo, todo un altar de recuerdos, así como por el gran mapamundi del despacho sostenido por el bello marco de caoba donde sus imágenes están como cogidas por alfileres. No me quita ojo. Ni yo a él. Nos hablamos. ¿Quién dijo que les falta hablar so desgraciados? Luego observo su baño elegante, majestuoso en el lago cristalino de la urbanización y al salirse se sacude y sus gotas de agua se hacen perlas que para sí quisieran las cuentas de rosario.



En estas que me llega la noticia de que un bombero rumano de Pitesti (a 120 kilómetros de Bucarest) hace un boca a boca a un perro que estaba intoxicado por el humo de un incendio, además de un masaje cardiaco porque, de lo contrario, hubiera muerto sin remisión. Hoy, Mugurel Costache, como así se llama el salvador, es considerado un héroe en su país y en las latitudes donde amamos a los animales, los que me agrandan las cuencas de mis ojos como si fuesen torrenteras. Gracias a Dios, tengo sobre la mesa de mi despacho una figurita -soldadito de plomo, para entendernos- en que un bombero neoyorquino salva de las llamas a un perro chamuscado tras los sucesos del 11-M.



¿Se puede pedir más? Todo lo que sea necesario. "Niebla" y "Canela", "Canela" y "Niebla", siempre en el corazón.