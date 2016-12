jueces y Política

En este nuestro país, los jueces tienden a meterse en política, y no estoy hablando de esos jueces que se toman una excedencia en su carrera judicial para presentarse a las elecciones en nombre de tal o cual partido; como por ejemplo el camarada Yllanes y otros, y que luego volveran, con la etiqueta en la espalda, como el Sr. Garzón, para dictar sentencias que por muy justas que sean levantan sospechas.

Me estoy refiriendo a esos jueces, especialmente los de las altas instancias que a la hora de sentenciar, les preocupa mas las consecuencias que su sentencia vaya a provocar, que los intereses legítimos de quien busca el amparo de la jurisdicción en base a la Ley.

Y lo peor del caso es que muchos de ellos creen que ello forma parte de sus funciones en la administración de justicia, cuando no es a ellos a quien corresponde evaluar las consecuencias de la aplicación de la Ley, sino simplemente aplicarla y dar a cada uno lo que es suyo, pero el juez lo único que debe hacer es aplicar la Ley con equidad, y como máximo, interpretarla de acuerdo a la Constitución y al conjunto del Ordenamiento Jurídico.. Si hay consecuencias, corresponderá al Ejecutivo paliarlas, o al Legislativo modificar la ley, si procediese,

¿Como es posible que un tribunal decida que una cláusula es nula de pleno derecho a partir de una fecha determinada, cuando la nulidad significa precisamente que esta cláusula jamás ha existido?. Es lo que el TS resolvió en su día; que las cláusulas suelo no eran aplicables, pero solo a partir de una fecha determinada, no antes, por aquello de que había que tener en cuenta la mala situación financiera del Estado que no permitía que los bancos tuvieran que devolver todo lo que habían cobrado de mas.

Eso si que es meterse en política, y sentencias como esa, son sentencias políticas puesto que en su decisión los jueces se meten en terrenos que no son los suyos. Al juez lo único que debe preocuparle es que la sentencia sea justa y que se ajuste a Derecho, todo lo que exceda esto, es meterse en terrenos del Legislativo o del Ejecutivo, o sea violar la Separación de Poderes.

Ahora ha llegado la sentencia del Tribunal de la UE, y como no podía ser de de otra manera ha tirado por tierra la sentencia de nuestro TS que como en muchísimas otras ocasiones, dicta sentencias pensando mas en sus consecuencias que en la auténtica aplicación de justicia.

Siento vergüenza ajena.

No es broma