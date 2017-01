¿Ante la actual situación mundial, viendo los acontecimientos sucedidos durante toda la historia de la humanidad, y especialmente el siglo pasado y especialmente estos últimos años, necesitamos para vivir y sobrevivir la humanidad un Nuevo Orden Cultural Mundial?

¿Tenemos que buscar que entre todas las grandes culturas y civilizaciones y religiones e ideologías del mundo encuentren cauces y puentes de paz y de entendimiento y de tolerancia para que todos los humanes puedan vivir en paz y respetándose los derechos humanos...?

1. Dice Jaspers que entre el siglo siete y cinco antes de Cristo se crearon los principales sistemas culturas-religiosos que han influido en todas las civilizaciones y en todos los seres humanos desde entonces hasta el momento actual. Es decir, todas las culturas, todas las civilizaciones, todas las religiones, todas las grandes ideas y fundamentos de todas las sociedades tienen sus principios en las ideas y conceptos, que en esos siglos crearon o descubrieron o inventaron o diseñaron Confucio, Mencio, Lao-Tse, Buda, Mahavira, los grandes profetas hebraicos, los presocráticos, Platón-Aristóteles, etc.

¿La cuestión ahora, entre otras, sin negar que las grandes ideologías-culturas, sean de origen religioso, sean de origen secular, no se entienden totalmente bien, o al menos, algunas de ellas, o en algunas de sus interpretaciones no se entienden con otras...? ¿Y viendo la situación mundial, viendo el poder que el ser humano dispone sobre sí mismo y sobre los demás, sobre la naturaleza, y sobre todos los procesos de todo tipo? ¿Y viendo que el ser humano tiene ahora el poder no solo de extinguir un pueblo, sino la misma especie humana y miles de otras especies vivas y existentes, tenemos que plantearnos una serie de cuestiones...?

¿Primera, que debemos buscar que las grandes culturas-religiones-ideologías del mundo encuentren cauces de paz y entendimiento y de diálogo entre ellas, para que así los seres humanos puedan encontrar sistemas de paz y entendimiento...?

¿Segundo, plantearnos si a la luz del saber ortodoxo de hoy, ciencias y filosofía y otros saberes anexionados y conexionados podemos dar un salto cualitativo, en cientos y miles de cuestiones, de humanidades, de filosofía, de principios que abra un nuevo horizonte al ser humano, sin negar todo lo anterior, pero asumiéndolo y reasumiéndolo para formar y conformar diríamos otra era nueva al estilo de Jaspers, otra era de nuevos significados y significación, sin negar todo lo bueno heredado de milenios...?

2. Se plantee como se plantee estas cuestiones son enormemente complejas, por un lado está conectado con otros conceptos y concepciones que se están abriendo en el horizonte, cómo la necesidad de un nuevo orden económico mundial, y la necesidad, al menos hipotética de un Nuevo Orden Mundial, y ambas exigirían un sistema económico mundial más organizado, caminar hacia un Único Estado Mundial, una moneda única mundial, etc. Todos esos cambios que permitan que el ser humano, la especie humana supere retos que nos pueden llevar a la propia autodestrucción, es decir, el mundo no puede permitirse que en el futuro a medio plazo, volvamos a una situación como la guerra fría, es decir, la propia autoextinción. Y con un Nuevo Orden Mundial, podamos reducir o extinguir las guerras de cualquier tipo, podamos extinguir el hambre y las hambrunas en el mundo, podamos extinguir la falta de derechos humanos mínimos en cientos de millones de seres humanos, podamos conseguir un Estado de Bienestar Mínimo para toda persona, sea cual sea su color o su raza o su ideología o su género o su religión, podamos extinguir las epidemias ya superadas, etc.

Pero para todo ello, tanto para un nuevo orden económico mundial, para la aplicación de los Derechos Humanos, para un Nuevo Orden Mundial a su vez se necesita también, por describirlo de alguna manera, un Nuevo Orden Cultural Mundial, es decir, que toda persona de cualquier cultura o religión o ideología o filosofía pueda vivir y existir en paz, tolerancia, de mutuo acuerdo con cualquier otra persona de otra cultura-ideología-religión bajo el mismo Estado y misma sociedad.

3. Para todo ello, se deben estudiar y analizar algunas medidas, entre otras:

- Un sistema automático de traducción y entendimiento de una lengua a otra, a través de móviles e internet. Cualquier persona de cualquier lengua pueda hablar con otra, cada una en su lengua...

- Crear análisis y estudio de las cientos o miles de cuestiones que entran dentro de los campos de las humanidades, filosofía y similares, a la luz de todo el saber acumulado mundial, a través de lo que dicen también las ciencias. Y de ese modo crear un corpus de ideas y argumentos a y en todas las cuestiones, para ir buscando puentes y puntos de contacto y entendimiento entre todas las culturas e ideologías y filosofías.

- Traducir a todos los idiomas del mundo, todas las grandes obras de pensamiento y de literatura de todas las culturas y civilizaciones...

- Crear un corpus mundial en Internet, en el cual se puedan conservar todos los libros del mundo, al menos los de dominio público. Que cualquier libro del mundo, se pueda encontrar en internet, traducido en varias lenguas. De tal modo, que toda persona tenga acceso a cualquier libro o documento o fotografía o imagen o sonido o música creado en el mundo. Crear la Gran Biblioteca Mundial en Internet, por acumulación de miles de bibliotecas del mundo, de miles de fundaciones, instituciones, personas, etc.

- Con el sistema medieval de "sic et non", o algo similar, analizar por tratados, cientos y miles de preguntas, y siguiendo la idea de Tomás de Aquino en la Summa, analizar por tratados cientos y miles de cuestiones en cada tratado, donde se planteen cada pregunta o cuestión, se analicen todas las razones, datos y argumentos a favor, y todos los contraargumentos en contra, de ese modo, se acumule, de forma sintética, y con lenguaje lo más sencillo posible, cualquier cuestión. Si es muy compleja se dividiría cualquier cuestión en varias partes. Y así acumulando el saber de todas las culturas y saberes se intentaría dar luz a cualquier tema. Sin olvidar las aportaciones de la ciencia y de la filosofía, como los dos grandes saberes de la razón...

Se crearían equipos de investigación y de redacción que irían aumentando las razones, datos, hechos, argumentos, experimentos, pruebas a favor o en contra de cada cuestión. Siempre estaría permanentemente abierto este sistema...

Esto podría permitir que todas las culturas fueran confluyendo hacia opiniones más interrelacionadas... Que un tema se puede ver y leer y pensar en un tiempo limitado, y estar concentrado en todos sus aspectos en unas docenas de páginas, sintetizar sin perder profundidad, etc.

- No ser discriminado, ni sancionado ninguna persona por sus ideas religiosas, filosóficas, políticas, culturales...

4. ¿Igual que Jaspers dice que en esos varios siglos, siete al quinto antes de nuestra era, se crea la fundamentación del mundo que ha permanecido durante estos dos milenios, que a su vez, diríamos fue la evolución de siglos y milenios del neolítico hasta esa fase...? ¿Ahora habría que preguntarse si la humanidad está a punto, por la convergencia de multitud de factores y variables y relaciones que han ido cambiando a lo largo de siglos y milenios, factores y variables tanto teóricas como prácticas si estamos al principio o ya estamos ante la eclosión de un "nuevo orden cultural mundial"? ¿Un nuevo orden cultural mundial que tomará muchos aspectos, ideas, prácticas, conceptos de las grandes tradiciones culturales, pero que a su vez, se insertarán con las nuevas realidades, los nuevos saberes, las nuevas realidades demográficas, las aportaciones de las varias docenas de ciencias, las nuevas filosofías, etc.? ¿Y el ser humano pueda dar un nuevo salto cualitativo a y en todos los sentidos...? ¿Porque acaso no parece que las cuestiones tecnocientíficas y demográficas han avanzado mucho pero las cuestiones fundamentales de "principios o de fundamentos" se han quedado un tanto relegadas o atrasadas? ¿Además las grandes ideologías tienen entre sí muchos puntos en común, pero también muchos puntos de desavenencias graves, conceptuales, ideológicas, culturales...? ¡Creo que algunos problemas actuales de Europa o que se producen en Europa o en el mundo ahora, no se podrán solucionar si no se va a la raíz, a la raíz cultural-ideológica...!