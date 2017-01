"Los jueces no empapelan a quienes humillan a los guardias civiles en Alsasua"

Alfonso Rojo escribe este 8 de enero de 2017 un artículo en el que hace una encendida defensa de la Guardia Civil y recuerda como en Alsasua a los agentes y a las familias de estos se les humilla continuamente sin que los jueces hagan nada. Empieza así:

Era yo un chaval y fue en unas vacaciones de Semana Santa. Molinaseca es un pueblo pequeño, con dos iglesias enormes y un cementerio primoroso, que se asoma al río y donde está el panteón en el que reposan los restos de mis padres, abuelos, bisabuelos y el resto de la extensa parentela que se ha ido al cielo.

No tiene ni policía municipal. Está enclavado en el Camino de Santiago y en aquella época, hace medio siglo, la gente no cerraba las puertas de las casas. Por eso me extrañó ver a aquellos dos paisanos, tan trajeados, que iban educadamente ofreciendo seguros a los vecinos. No es que fueran plastas, pero insistían y tanto, que en mi casa, para quitárselos de encima, les dijeron que ya teníamos póliza. Cuando uno de ellos, el más porfiado, inquirió de qué tipo, mi madre, que siempre fue muy directa, les contestó festiva que disponíamos de dos: "La Virgen de las Angustias y la Guardia Civil".