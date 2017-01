"Ojalá si esto fuera cierto, pero no pude confirmarlo como sería mi deseo".

EL Electo Presidente D. Trump elimina símbolos islámicos y las prácticas en la casa blanca.

Obama fue visto abandonando precipitadamente el ala del oeste después de que personales del equipo de transición de Donald Trump comenzó a preparar las oficinas del Ejecutivo para la nueva administración. Bajo las órdenes de Trump, uno de los rituales más secretos del Pte. Obama se está revirtiendo públicamente y todos los signos se sacan del 1600 de Pennsylvania Ave.

Durante los últimos 8 años, para apaciguar a cualquier musulmán trabajando en o visita a la casa blanca, se había ordenado silencio durante las cinco veces del rezo islámico cada día. Además, alfombras de oración y Medias Lunas estaban disponibles en varias zonas de la mansión Ejecutiva para hacerlo más cómodos a los musulmanes.

La administración ha defendido la práctica afirmando que observa también en varios otros momentos religiosos el silencio y la oración por respeto, incluyendo unos completos 15 segundos para el cristianismo cada domingo en la mañana mientras un capellán bendice un desayuno personal.

La oración, al no ser obligatoria o conducida por un funcionario del gobierno, ha permitido a la administración subvertir la 1ra enmienda, pero con evidente favoritismo hacia el Islam, que se observa durante 25 minutos por día, siete días a la semana y deja para la historia lo que este Presidente ha negado durante ocho años.

Es le deseo del Presidente electo, quien reconoce que este país fue fundado por cristianos y fue construido en la moral cristiana, es tener todos los símbolos paganos sacados de la propiedad a menos que ofrecen cierta importancia histórica. Sólo la Cruz en la capilla de la casa blanca se mantendrá para el culto.

Ji m Mergernerlerny, jefe del equipo que va a transformar la casa blanca; de hogar de la era Obama, al segundo hogar los nuevos inquilinos, dijo a MSNBC: "El Sr. Trump no ve necesidad de alfombras de oración y falsos ídolos en una casa construida por los cristianos. Washington, DC, ofrece muchos centros culturales diversos' para el culto de cualquier tipo. Usted no encontrará consideraciones especiales para el judaísmo o crucifijos para apaciguar a los católicos tampoco. Hay una capilla sencilla con una sola Cruz en una pared que es adecuada para la oración por cualquier persona. En nuestro gobierno no hace falta ser obligando a rituales de oración por la fuerza para no ofender a las gentes que buscan volarnos por los aires."

Patriotas en los Estados Unidos pueden estar a seguro de que la época de pedir disculpas por nuestra fe ha llegado a su fin. Gracias a Dios."

Por algo se empieza, porque por algo hay que empezar.

Rafael Reina C