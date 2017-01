Las intenciones de la ministra

Les confieso que después de haber escuchado las declaraciones, contradeclaraciones, desmentidos y afirmaciones de la ministra Dolors Monserrat a propósito del copago de medicamentos no me he enterado de lo que realmente ha dicho.

Dolors Monserrat habla de manera rápida y atropellada y es difícil seguir sus argumentos porque dice lo mismo y lo contrario en cuestión de segundos.

La ministra de Sanidad parece que dijo que estaba estudiando que los pensionistas con mejor pensión paguen más por los medicamentos, y una vez que se organizo el lío y la oposición salió en tromba a decir que de eso nada, intentó rectificar sin rectificar diciendo que había dicho lo que no había dicho, y haciendo el lío aún mayor.

Así que ahora mismo no sabemos cuales son las verdaderas intenciones de la ministra. Mientras se aclara la señora Monserrat y nos lo aclara al resto de los mortales, les diré que yo me encuentro entre quienes están en contra de que los pensionistas con más pensión paguen más por los medicamentos.

Creo que si hay algo que nunca se debería de romper es el principio de la universalidad en las prestaciones del Estado del Bienestar, o de lo que nos queda del Estado del bienestar.

Con nuestros impuestos, con las deducciones del IRPF de acuerdo al dinero que se gana, vamos contribuyendo al mantenimiento de la sanidad pública y por tanto al acceso a los medicamentos de manera gratuita por parte de los pensionistas. Y así debe de seguir siendo. Es más, el PP ya introdujo el copago y hoy no son pocos los pensionistas que tienen de pagar un pequeña cantidad por los medicamentos que les son necesarios.

Como la ministra se ha metido en un jardín lo mejor es que la oposición la saque del jardín instándola a acabar con el copago. Y como el PP no tiene mayoría la oposición puede conseguirlo. Todo es ponerse.

Pero lo que resulta sorprendente son los dimes y diretes de Dolors Montserrat diciendo una cosa y la opuesta, contradiciéndose y volviéndose a contradecir.

Ya les digo que he puesto el máximo interés en escuchar sus declaraciones y contradeclaraciones y he llegado a la conclusión que explicarse no lo es suyo.