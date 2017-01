Una teoría sobre el nacionalismo catalán

Reconozco que este escrito puede resultar algo especulativo. Digo esto para evitar su lectura a quién tenga ocupaciones más importantes que las de leer algo sobre el nacionalismo catalán basado en indicios, opiniones, hipótesis y teorías...

En la postverdad que vivimos, los hechos y los actos, parece que importan menos que las creencias y las emociones, pero aún así considero un deber luchar contra ese pesimismo.

Karmiloff-Smith, A e Inhelder, B., discípulos de Piaget, padre del cognitivismo psicológico como una de las corrientes de pensamiento que más ha influido en la educación europea en los últimos 50 años, propusieron una sentencia que, seguramente, trataba de superar el falsacionismo de Karl Popper y algunos discípulos como Lakatos... que lo dejaremos para otro día...

La frase es: 'Si quieres avanzar, hazte una teoría' (if you want to go ahead, get a theory). Es decir, cuando la teoría comienza a ser insuficiente para explicar hechos palpables, nuevos o no, hay que buscar otra teoría que, al menos, intente dar explicaciones sobre esas evidencias.

Esto es lo que pretendo. Contrastar antiguas y vigentes ideas sobre el nacionalismo del que no sabemos si es una realidad consistente o un conjunto de mentiras repetidas muchas veces. Fue Goebbels quien dijo aquello de que 'una mentira repetida miles de veces se convierte en una verdad'. Hoy sabemos que Goebbels no tenía razón y lo que lo nacis repitieron y repitieron... finalmente no cuajó. Eso nos da ánimos.

Ya conocemos la teoría oficial del nacionalismo (catalán... u otro)... porque nos la han contado muchas veces. Nosotros somos distintos (eso suele ser mejores, más altos, más cultos, más ricos, más rubios, etc.) y los otros (los no nosotros) nos odian, nos roban y nos quieren anular y tenemos que defendernos de ellos preventivamente. Pero esa teoría no explica, por ejemplo, el enorme latrocinio de los Pujol and company, que fue el padre de la criatura. Que el gran estafador se inventará el 'Espanya ens roba' cuando era él el que nos robaba, cae fuera de la teoría oficial del nacionalismo. Hay evidencias que necesitan otros enfoques.



Frente a esta, yo mantengo la teoría de que en la trastienda del nacio-secesionismo lo que más hay es dinero público y miedo. Puede haber más cosas pero no en la misma cantidad. Y de entre todos los tipos de miedo que podríamos enumerar (a la muerte, a lo desconocido, al fracaso o al ridículo... (lo dejo ya porque la lista es casi infinita), el miedo de los gestores del nacio-secesionismo, creo que es un miedo, digamos, del tipo ‘agárrame que lo mato'... tan español, por otra parte. No puedo explicarme tanta bravura ahora y tan poca cuando los costos no eran nulos.

A veces me recuerda escenas cotidianas de las que cualquiera puede haber disfrutado y que, a veces, incitan a la reflexión.

Ayer paseaba por la playa de Barcelona disfrutando de un día casi primaveral. Parece que, a Dios gracias, los de Colaudemos del Ayuntamiento aún no controlan el Clima, aunque sé de buenas tintas que andan en ello. No todo va a ser zafiedaz, provincianismo y ocupas en esta bonita ciudad.

La playa, que si la controlan, está llena de felices perros utilizados por sus amos y amas para romper el hielo, comenzar a socializar, para ligar, para hacer terapia o para lo que quieran. Para esto el perro es el amigo del hombre y de la mujer. Desde que Errejón, ese niño de bien, burgués, según Vestringe, descubrió recientemente el derecho de los perros, andamos algo soliviantados y nerviosos mientras esperamos colegios para perros, que deberían obtener los mejores en los resultados de la OCDE en Pruebas PISA para perros... En parte por ser los mejor escolarizados del mundo.

El caso es que con tanto perro por la playa, no es difícil observar cómo, a veces, cuando dos perros, uno caniche y otro grande, se cruzan mientras ambos van cogidos por las correas de sus respectivos amos/as, el pequeño ladra con furia al grande. Esos ladridos, tan insistentes como molestos, yo creo que guardan relación con el hecho de que el perro pequeño se sabe protegido por su amo/a, que para eso lo lleva atado, pero sobre todo, porque sabe que el grande también está atado. Creo que al ver atado al grande se le activa un plus de agresividad, con el consiguiente subidón de adrenalina, que los perros también tienen de eso. Así, supongo, queda bien el perro ante sí mismo en su ¿perrería u hombría? con costo 0. El instinto es muy inteligente.

No sé yo lo que pasaría, si ambos perros, grande y pequeño, se vieran sueltos en campo abierto, uno y otro sin correas ni amos/as, pero lo más probable es que el perro chico disimulara e hiciera mutis por el foro.

¿Cuál sería la explicación de ambos comportamientos perrunos? Yo lo veo claro, en el primer caso no existe el miedo y en el segundo sí.

Cuando no hay miedo podemos elaborar grandes y elocuentes series de argumentaciones y de racionalidad sobre la explicación de las cosas, incluso, simular y llegarnos a creer grandes héroes, como David frente a Goliat... pero con Goliat atado. Cuando hay miedo las neuronas de nuestro neocortex parecen cortocircuitadas y ponemos en funcionamiento mecanismos más útiles para nuestra supervivencia mamífera, que nos homologa con los perros: la lucha o la huida.

¿Cuánto tiempo llevan hablando de la Independencia los nacio-secesionistas? ¿Cuántos 11-S y declaraciones sobre la Independencia de Cataluña? ¿A qué están esperando, total, si lo harán unilateralmente? ¿Por qué no salen de una vez al balcón de la Generalitat y declaran la Independencia de Cataluña? ¿Por qué no firman el dichoso Decreto de Independencia de una santa vez, dejan de marear la perdiz y se ponen a hacer algo, e incluso, a hacer nada? ¿A qué viene tanta astucia y cuidado en las formas para no ser pillados fuera de la Ley?

Yo creo que mucho largar y mucho decir en esa zona de seguridad, donde no pasará nada gracias a nuestra legalidad tan garantista, democracia se llama. Así han llegado al límite, y después del límite, claro hay que aplicar la legalidad. Y ahí están.

El número de escaños del Parlament de Cataluña son 135. La mayoría absoluta 68. El 2010 CiU más ERC tenían 72 escaños, mayoría absoluta. En 2012, los mismos partidos sumaban 71 escaños, mayoría absoluta también. En 2015, Junts pel Si (Ciu más ERC) tienen 62.

Y ahora, con 62... ¿les entran las prisas por la desconexión? Y culpabilizan a los de la CUP del fracaso del proceso. Justo ahora que no tienen mayoría absoluta. No me digan que no es sorprendente... a menos que les ocurra lo que al perro pequeño en terreno abierto y sin correa el grande, y prefieren que sea otro el que asuma los costes de ponerle el cascabel al gato. ¿Ahora que no pueden hacerlo es cuando quieren hacerlo y no querían hacerlo cuando si podían? Eso no me cuadra.

Si puedo pensar que la lucha oculta se dé para controlar los hombres/mujeres de paja de primera fila, los firma decretos complicados utilizarlos como infantería y fuerza de choque. Parece que estos peones de primera línea son fichados como arribistas supuestamente manejables... pero acaban dándose cuenta de la jugada y van declinando la oferta de ejercer de cascabelero. Esa creo yo que es la astucia: si hay bofetones en forma de inhabilitaciones, multas o cárcel... (que es lo más probable) que los reciba otro. La astucia no es para engañar al contrincante, sino para engañar al que les vota, ocultando el feo acto de ocultarse detrás de la barrera y que otros den la cara. La lucha es por la Secretaría General, por el control del partido, movimiento o lo que sea. Poder sin riesgos. Una sala de máquinas a resguardo, en el ángulo muerto de la acción penal. Lo expresó hace años muy claro otro nacionalista, Arzallus, unos mueven el árbol y otros recogen las nueces.

Un Junqueras muy emocionado, decía, casi entre gemidos, ‘hagámoslo ya... porfa'... , cuando quien tenía que dar la cara era Mas. Pero ahora, que ‘loqueseacat' está de rebajas y el Number One es él... casi se ha quedado mudo al respecto. No me lo explico, cuando ha asumido que le puede tocar a él lo de dar la cara, ahora, no dice nada cómo lo hará. Ahora, habla mucho con Soraya, parece y está muy preocupado por la economía... que lo absorbe. ¿Antes de ser el Nº1... no estaba preocupado por la economía? Mejor ahora, claro.

Mas se abrió, al lado eso sí, cuando la CUP le encomendó su hoja de ruta, la de la CUP, es decir, que el siguiente paso que tenía que dar era firmar el Decreto de Independencia. Fue y puso a Puigdemont para que lo diera, como quién pone a alguien de parachoque, despistado como venía de Gerona y, a priori, manejable. Él quedaba al lado, para retornar o no, en base a como saliera la jugada... pero sin el costo de la inhabilitación... u otros peores.

Puigdemont, una vez saboreadas las mieles que le exigía su ego, dice que tampoco, que no es un kamikaze, que nanai, que sea otro el del cascabel. Que él se va en 2017.

Ah, y la Munté, esa independentista amamantada a las ubres de la UGT de, otro independentista y asturiano, Josep Maria Alvarez, también anda con el si pero no o el no pero si. Bueno, aún le queda tiempo para fijar su postura definitiva que será, seguramente, ni o so. O sea, todos en núcleo duro... de no poner la cara para que te la puedan romper sin renunciar al heroísmo del perro pequeño que vi ladrar al grande, atado, por la playa.

Tal como lo veo yo, mi teoría, es que una cosa es querer enardecer astutamente a las masas y ponerlas por delante, de parapeto de la responsabilidad penal y otra firmar Decretos de Independencia. Lástima que no puedan firmarlo los miles de personas de Meridiana en el último 11-S. Lo digo, a sabiendas de que puedo estarles dando ideas a los astutos, que, aparte del ridículo, están haciendo leyes de desconexión (porque desobediencia sería delito... sigue el miedo) en secreto para que no sean impugnables. Sabemos que le interesa un bledo la opinión pública que no coincida con la publicada de TV3, pero ¿harán votar a los parlamentarios una ley cuyos contenidos sean desconocidos para la oposición?

Señores nacio-secesionistas, después de todo lo que llevan haciendo en los últimos 35 años, no se paren en detalles. Ya nos conocemos todos. Los suyos, cada vez menos, seguirán felizmente reforzados en su baja autoestima y también engañados. Llamen a las cosas por su nombre y sean consecuentes con ellas... o acaben. Dejen de aburrirnos con sus cuentos, que tenemos cosas mejores que hacer que estar mirándole el ombligo todos los días y a todas las horas.

Y un par de cosas más para acabar. El Tribunal Constitucional alemán niega a Baviera un referéndum independentista, e Italia hizo lo mismo, primero con la Liga Norte, y ahora con El Veneto. Ya. Ya sé que Matteo Salvini les apoya como también apoya a Marine Le Pen, y que celebró públicamente el Brexit y la elección de Trump. Espero que estas noticias que vienen de Europa no les agüen aún más la fiesta. Muchos ciudadanos, entre los que me incluyo, nos alegramos de estas sentencias porque ayudan a que se cumplan legalidades de amplio consenso frente a grupúsculos reaccionarios y antítodo, porque les quitan la máscara y les dejan como el perro chico de ladrido calculado y porque nos anclan más a Europa.

Están muy desacreditados. Les faltan cartas para haber pedido un órdago de boca pequeña y les sobra corrupción. Van de farol. Europa, no.

La Cabalgata de Reyes les ha explotado en la boca y Ómnium Cultural y ERC (al menos una parte), incluso TV3, más listos, han puesto pies en polvorosa, porque meter a los niños por el medio el 5 de Enero, por muy Vic que sea el lugar escogido y salir airoso exige una finessa de la que Ustedes carecen. Solo conocen el trazo gordo y basto, el atropello y la soberbia. Ni tan siquiera son astutos. Son ignorantes. Esta ha sido la última conocida... pero el descrédito lo han ido ganando poco a poco: Noqueo de Junqueras ante Borrell sobre Balanzas Fiscales, su homologación con los políticos más xenófobos y racistas de Europa según Político, que vota Puigdemont junto a Wilders, o el polaco Jaroslaw Kaczynski, el italiano Beppe Grillo, Sarkozy, Martin Selmayr... y un etcétera tan largo que haría inviable este artículo.

Sigan jugando con los que decidan seguir siendo sus juguetes mientras ustedes viven del cuento porque no tienen nada que ofrecer, excepto a sus santos votantes.

Sigan con la juerga... pero páguensela ustedes mismos a escote y déjennos en paz.

Juan A. Cordero