Congreso del PP: El diablo está en los detalles

Como el demonio se esconde en los pequeños detalles, el lema del próximo Congreso del PP contenía dos errores de carácter menor que se corrigieron a tiempo para evitar que se hiciera realidad el dicho de que «donde el diablo puso la mano, queda huella para rato».

Faltaba una coma y le sobraba una exclamación, nada que ver con la catarata de errores gramaticales que contenía la carta que Puigdemont le envió a Rajoy excusando su presencia en la Conferencia de Presidentes autonómicos. Como lo bien hecho bien parece, el lema fue reparado con urgencia y Rajoy lo colgó en Twitter para que luciera sin mácula en todo su esplendor.

No es que sea un prodigio de creatividad, pero al menos -aunque a la segunda- se mueve dentro de los márgenes de la corrección, algo que ya empieza a resultar infrecuente en el universo marquetiniano de la política.

En el PP dicen que el lema es «moderno, pero informal». Lo de «moderno» es discutible; lo de «informal» -a tenor de los dos errores gramaticales que contenía su versión original-, una verdad incuestionable.

Me pregunto por qué la informalidad tiene que ser un valor a la hora de diseñar el lema para el Congreso del PP, que es un partido al que no le ha ido mal aparentando ser formal, pero esa es harina de otro costal y no es tiempo de perderse en disquisiciones estériles.

Lo importante es el mensaje: «España, adelante», con la preceptiva coma en medio, que no cuesta nada colocarla como mandan los cánones, a palmo y medio del logo del PP, un círculo que encierra las dos letras que se erigen como acrónimo del partido, coronadas por la gaviota.

¿Es una gaviota o un charrán? En los estatutos se afirma que es una «gaviota con las alas desplegadas», pero hay quien sostiene que es un charrán, porque la gaviota es un ave carroñera que vuela bajo y come basura y, en cambio, un charrán es un ave marina que vuela alto.

Ignoro si la disyuntiva, que recuerda al dilema de la canción «Gavilán o paloma», de Pablo Abraira, planeará sobre el XVIII Congreso Nacional del PP, pero esta cuestión -que viene de lejos- habría que aclararla en aras de la transparencia.

Como el demonio se esconde en los pequeños detalles, cualquier día sale un ornitólogo con ganas de bronca y denuncia al PP por publicidad engañosa. Y le montan a Rajoy una comisión de investigación en el Congreso por faltar al rigor y a la verdad, que estas cosas se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban.

Lo importante, en todo caso, es el debate de ideas, expresión que de un tiempo a esta parte hace furor en la vida política española. Bienvenido sea, pero las ideas hay que presentarlas primero en el papel. Con sus comas bien puestas y sin exclamaciones innecesarias. Por ahí se empieza. Por cierto, ¿gaviota o charrán?