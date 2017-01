¿Es tarde para el cambio?

Para aquellos de nosotros que deseamos proteger, defender, preservar y mantener nuestra forma de vida, es posible que ya sea tarde, muy tarde. Nuestros hijos ha sido enseñados que todas las culturas son iguales y que nuestra cultural no ni la mejor, ni buena.

En la manifestación de las mujeres en el mundo, en un reportaje de TV se pudo ver una mujer con una bandera de Los Estados Unidos en la cabeza en forma de Yijab musulmana. ¿Acaso sabe esa persona el significado de ambas cosas?, ¿Sabe que la bandera de Los Estados Unidos es el símbolo internacional y de momento Universal de la libertad y de los derechos, especialmente de la mujer; y que la Yijab curiosamente es todo lo contrario? ¿A caso sabe que el Islam es la religión y la cultura más machista del mundo y también de momento Universal?

El reportaje aunque corto, mostro el lado más amargo de la cultura estadounidense, su incultura. Un pueblo que desconfía de una persona, que ha dejado una vida muchos más sencilla, sin necesidad y con la seguridad que en el mejor de los casos, saldrá perdiendo.

Un pueblo que se declara en defensa de todos y cada uno de los derechos, y en los últimos 30 años ha asesinado a más de 45 millones; de la forma más cruenta posible a los seres más inocentes que pudieran existir, los no nacidos y muchos de los recién nacidos que nunca sabremos cuantos fueron ni como hubieran sido sus vidas, todo ellos por un puñado de votos. - Pero tienen miedo de quien ya ha puesto un freno a tal magnicidio -

Hay muchos y muchas manifestantes de color, que llevaba su puño en alto... ¿Quizás quieren vivir bajo un gobierno comunista? - ¿Saben que es el comunismo?. A caso quieren revivir los valores del Che Guevara?

Algunos pedían unión e igualdad, pedían lo mismo que el nuevo presidente desea, un regreso donde las diferencias entre cada ciudadano no sean tan notables, donde se vuelva a tener un objetivo común. ¿Quién ha traído el cambio, la división, las diferencias? - ¿A caso han salido a protestar cuando se gestaron y se hicieron los cambio? ¿Es el nuevo presidente el culpable de ellos?

Quizás uno de los grandes problemas de la política Americana, sea que unos de los partidos haya tomado propiedad con su nombre de la "Democracia", pero la verdadera democracia no se lleva en el nombre, pero en los hechos. El partido Demócrata, es el único que ha luchado por mantener a la población negra, como se mantienen animales en un Zoológico, en centros de donde no pueden salir por ni tener los medios ni facilitárselos y darles comida y a veces ropa y casa para que no tengan que salir de su Ghetos. ¿Eso es democracia? - Hacinados como animales en la más desesperante pobreza, donde hay pueblos que la única diferencia de otros pueblos de países subdesarrollados, es que desde sus puertas se ven edificios, autopistas y riqueza y desde los otros, la selva.

Muchos maestros han considerado improcedente que sus alumnos presencien los actos nacionales de la toma de posesión del nuevo presidente, algo que está en la constitución, algo que es una muestra de que el pueblo se somete a la voluntad de las votaciones, algo que es la base de la democracia y que lo ha sido por más de 200 años, ¿Es eso educación democrática? - ¿Es eso lo que lo próximos votantes debe saber? - ¿Gentes llorando desesperadamente porque no había salido su elección?

Estas mujeres que ha salido a la calle a protestar, si podían votar ¿Por qué no lo hicieron? y si no podían ¿Qué derecho y sobre todo qué sentido tiene protestar por ello? Más que una protesta parece una forma de liberar la adrenalina que no tienen otra forma de eliminar.

No hay forma de saber si el nuevo presidente, podrá devolver a este país los valores que se han perdido durante tantos años de políticos y políticas, que solo han buscado ser reelegidos y rellenarse los bolsillos. Es posible que la guerra este ya perdida. Han sido muchos años de una educación increíblemente sesgada que más que educación es una programación mental para destruir cada uno de los valores que llevaron a esta país a ser una luz al mundo.

Mucho nos fijamos en los aspectos económicos, Internacionales o bélicos pero si hay algo que es importante para que la humanidad siga siendo humana, la educación, la formación ética y moral, los principios y sus valores; Sin esos cimientos, nuestra sociedad esta irremediablemente perdida y avocada a un autodestrucción que nos llevara posteriormente a retomar los valores otra vez, pero de forma forzada.