Se crea un Comité de Sabios àra salvar el Mar Menor

Está claro que cada vez es más complicado llevarse la pasta del contribuyente, luego hay que emprender, para poder trincar.

Es de todos sabido que en este país tan solo hay que dejar pasar el tiempo, para que lo que se podría reparar o mantener con unos miles de euros se conviertan en millones de euros de los que poder trincar con el paso de unos años. Véase la prisión de San Antón de Cartagena, el monasterio de San Ginés de la jara del S.XVI, o el Mar Menor ahora.

Primero autorizan una explotación intensiva de tierras que llevaban cientos de años por no decir un par de miles, sin cultivarse, porque se sembraba cebada de secano, si llovía claro está.

Ahora en el campo de Cartagena y en la ribera sur del mar Menor, solo queda libre de lechugas la tierra que hay debajo de los puentes de la autovía. ¡Cuando llegue el agua del trasvase Tajo-Segura!

Y por fin llegó, y corto muy corto se quedó. Cientos de pozos de agua salada y de pequeñas desaladoras y los arrastres de las lluvias está acabando con el mar Menor. ¿Quién ha permitido que se allanen miles de hectáreas destruyendo los bancales en tabla, hechos por los romanos y perfeccionados por los árabes? que estaban preparados para retener las lluvias.

Pues los mismos que ahora tienen que liberar millones de euros para hacer filtros verdes, que en mi opinión no van a servir para nada. Si se escarba en la playa de los Nietos aún pueden encontrar los filtros destruidos de hormigón y lonas que se hicieron en los 80. Que no sirvieron para nada.

Desde 1961 hasta el 2008 he vivido tres riadas, y tenía que caer más de cien litros por metro cuadrado en 45 o 50 minutos. Desde el 2009 llevamos 10 riadas tan solo con la caída de treinta litros. A eso hay que añadir lo que yo llamo el NEGOCIO DE LA ARENA, camiones y camiones de arena para hacer playas donde nunca las hubo.

Hoy mismo he leído que medio ambiente liberara 4.5 millones de euros para reponer la arena del último temporal. Y que el comité de sabio, aprueba la construcción del filtro verde. ¿Cuánta pasta nos cuestan estos sabios? ¿Cuánta pasta no cuesta un catamarán lleno de técnicos, de la UMU, de la politécnica de Cartagena? De la U. de la laguna, de la de valencia, etc. Si con coger dos cubos de agua y llevarlos al farmacéutico del pueblo sería suficiente. Y a todos esto añadir la partida de millones de redes anti medusa, mantenimiento de redes y recogida de medusas y su procesado.

Este invierno pasado se dio la singularidad que repusieron unos miles de toneladas de arena el lunes y martes, y cinco días más tarde temporal de levante y arena para poniente. No se puede hacer una playa donde nunca la hubo. Tan solo un pedregal. Y en algún tramo 10cm de arena.

Creo que la presunta mamandurria del mar Menor no tiene precio. Cuando tenía cinco años ya me decía mi madre, por ahí no pises que hay fango.

El aporte de nitratos crea micro algas que dan el color verdoso, pero no hacen ningún daño. Y cuando sopla el levante duro, pues se mueven los fondos y el agua deja de estar cristalina, pero vara en la playa la tierra de los arrastres. Lo que ha pasado en los Alcaceres es inevitable, pero lo que está pasando en la ribera sur, se puede evitar con cuatro duros que valen canalizar las aguas a la rambla, pero amigo, se van a gastar una millonada en tanque de recogida.

Que aprovecharan el agua para regar, que ira al nivel freático y que acabara en la laguna igual, es mi opinión.

Que está pasando en mi Cartagena del alma. Hay algún interés en llevarse el turismo del Mar Menor a otra costa, noticia en todos los medios, si bajas un buceador y una cámara, agitas el fondo y pones la cámara en marcha a las 10 de la mañana a las tres de la tarde estamos en el informativo.

Francisco H Madrid