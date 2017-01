¿Quién a envejecer no teme?,

Mas si uno no envejece,

Por mucho que llore o rece,

Es que se ha ido a la eme,

Cual doce y uno son trece;

Si se ata a la cerda,

O el perro está sin cuerda,

Sea dicho a las claras,

Coles baratas o caras,

Esta vida es una mierda;



No obstante de este huerto

O corral, todo su fruto

O heces, en un minuto,

Quieren llevarla a su puerto,

Según su hacer absoluto,

Los políticos de hoy día;

Para darle alegría

A esta vida tan penosa,

Tal que meten esta cosa

En su propia alcancía;



Y quien pretenda romperla,

Sabe que hallará en ella,

O una opaca estrella,

O una roñosa perla,

Que son la perversa huella

De su andar por la Política,

Como quien dicta una Encíclica,

Que exige fiel obediencia

A su fe y a su ciencia,

Que es convertir la Basílica



De la Virgen de Valencia,

La de los Desamparados,

Para a los En Comú dados,

En Prado de la Indecencia,

Donde berrear cual venados.