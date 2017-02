Cinco lobitos, tiene la loba...

Dice el podemita que son cinco los muertos causados por la Revolución Rusa. Será ignorante el pájaro, digo yo, que será de la ESO.

Porque los que tuvimos la suerte de hacer la EGB, y no te digo nada de aquellos del primer y segundo grado, y además tuvimos la suerte de estudiar con el SENDA, creo que así se llamaba, de la editorial Santillana. Sabemos que se le llama Revolución Rusa, pero la verdad, es que fueron DOS revoluciones.

Estos que quieren asaltar el cielo, que quieren la algarada en la calle, y que les interesa la crispación como en su momento le interesaba al expresidente Zapatero, me recuerdan a los NIHILISTAS.

Estos negaban toda manera de principio religioso, político y social. De origen sectario fueron los mal llamados intelectuales ideológicos revolucionarios, durante la revolución rusa, junto con los partidos, dícese socialista Bolchevique y Menchevique. Petrogrado 1917.

Solamente unas pinceladas, porque son cantidad los motivos; los fracasos en la guerra ruso-japonesa de 1905, el descontento con la actuación de los Militares en la primera Guerra Mundial, la continua disminución de la Burguesía etc. Es aprovechado por los bolcheviques y mencheviques para iniciar un movimiento popular, que arranca el 4 de marzo (19 de febrero en el calendario ruso antiguo) y triunfó el 12 (27 febrero) motivado por la insurrección de las tropas, REVOLUCION DE FEBRERO. Consecuencia. -Dimisión del gobierno Imperial y la abdicación del ZAR. (el 15 de marzo).

Los liberales asumen el poder dirigidos por el príncipe de Lwon, y algo más tarde socialistas moderados presididos por Kelenski. Era tal el carajal, y las continuas crisis de gobierno, que aprovechan para echar mano en suiza del carnicero LENIN.

Lenin da un impulso a la revolución que estaba algo atranca, al mando de los bolcheviques, como no, dando un GOLPE DE ESTADO, acabando con el gobierno de Kelenski el 6 de noviembre (24 de octubre) las tropas bolcheviques toman Petrogrado, dos días más tarde, liquidando a mencheviques, socialistas moderados, liberales, vamos a todo María Santísima, incluida la sede del gobierno. -REVOLUCION DE OCTUBRE. Consiguiendo el asalto de los cielos, asumiendo el poder, y colocando un consejo de COMISARIOS liderados por él, da comienzo a una cruel guerra que dura tres años (1918-1921), 5 muertos pajarito.

No sé, pero se están dando muchas semejanzas con lo que está pasando en esta hermosa nación. Ideólogos que cobran de fuera, ideólogos de grandes patrimonios, bolcheviques de apellidos con solera, mencheviques con cara de niños, comisarias ricas y otras que vivían de poner copas, algunas con habito y capa y socialistas moderados que no dan arrancado el coche. Sin contar a los de la nación dentro de las naciones ibéricas.

Todo lo anterior, ha provocado un par de hambrunas de 2 y 7 millones de muertos, purgas, asesinatos, guetos, destierros siberianos con millones de muertos, tan solo Stalin liquido 21 millones de seres humanos desde 1929 hasta 1953, los jemeres rojos de Pol po un tercio de la población de Camboya unos 2 millones, la china comunista de Mao Zedong 22millones de muertos entre 1933 y1945 a día de hoy venerado como un héroe. El asesino Che, ni se sabe, además por sus propias manos. Corea del norte. Etc.

Sí, ya voy, el elegido democráticamente por el pueblo alemán, cruel asesino del nacional socialismo. El cabo Hitler -el duche, el caudillo-. etc

Contra quien han legislado, contra el nazismo y yo me alegro. Los de la camisa de la che no tienen problemas. En este país, no comenzó un partido de futbol por unas banderas nazis. Las republicanas, las de la che, la esteladas esas que no sé lo que son, esas ondean a los cuatro vientos. Con sus hoces y sus martillos.

No creo que deba expresarlo de esta manera. Por respeto a los millones de muertos, pero el comunismo campa a sus anchas y es, hasta muy chip, ir de comunista y tienen en su haber entre 85 y 100millones de muertos, y de 7 a 10 los asquerosos, repugnantes asesinos nazis.



¿Alguien puede aclararme porque esta diferencia de trato? A la hora de legislar.

Francisco Hernández.