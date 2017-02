No hay más camino que la unidad de la izquierda

Yo comprendo que desde dentro de la izquierda no vean las cosas como las vemos quienes somos independientes de todo partidismo. Pero un esfuercillo sí podían hacer todos ellos, en lugar de pasarse la vida haciendo algo así como el ganso y regalarles en bandeja toda la gobernación a la derecha, con esa historia de las divisiones internas, tanto dentro del PSOE como de Podemos y allegados. Luego se hartan de proclamar que ellos lo que desean de verdad es la unidad como camino, entre otras cosas, para conseguir una España que responda a los postulados ideológicos y a las reformas sociales conectadas con esa ideología. La verdad es que se harta uno de tanta palabrería y tan poca sustancia. Vi las entrevistas a Iglesias y Errejón en La Sexta y sin discutir la calidad de su discurso, afirmo que no han dado un paso adelante en la clarificación de sus posiciones ni en el avance hacia la proclamada meta de la unidad dentro de la pluralidad de posiciones en los detalles. Pronto han de hacer frente al Vistalegre 2 y eso no parece conmoverlos ni conducirlos a modificar sustancialmente sus estrategias. Pues qué bien.

Y en cuanto al PSOE, me parece que todavía peor, pues ni siquiera se esfuerzan casi nada en crear alrededor la sensación de que de verdad aspiran a la recuperación para el partido de la fuerza de otros tiempos no tan lejanos. No sé si en los próximos minutos Susana Díaz pondrá fin a esa incomprensible actitud de indecisión sobre su candidatura a las primarias cuando lo que puede parecer es que ha perdido el tren tras las decisiones positivas de Patxi López y Pedro Sánchez. Pero sea como sea, y respetando la libertad de cada cual a equivocarse, lo que digo es que no dan un paso en el camino de arreglar los destrozos que entre todos vienen ocasionando a su partido centenario. No voy a recordar otra vez sus errores de los meses anteriores, sobre todo los que les llevaron a hacer fracasar las expectativas de un Gobierno de unidad de la izquierda, me da igual de quién sea la mayor culpa. Unos y otros saben de sobra que ni había ni hay otro camino para llegar al poder que no pase irremisiblemente por la unidad de la izquierda. Todo lo demás son tonterías. Y que me perdonen si esto que digo les resulta demasiado crudo. Es lo que hay.