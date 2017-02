Oh, Susana

NO tengo la confianza de la que alardea España entera con el excelentísimo señor don Francisco Javier López Álvarez, expresidente del Congreso de los Diputados por la gracia de Dios y principalmente por el PP como colaborador necesario, que antes lo hizo presidente, alias lendakari, de la comunidad autónoma vascongada, vulgo Euskadi.

Ni me he carteado con él, ni nadie me lo ha presentado, ni he estado en el colegio con el señor López Álvarez como para tomarme la confianza de llamarlo Pachi; que no sé por qué si escriben en español le ponen «Patxi».

En todo caso llamaría al señor López Álvarez «don Javier», como al señor Arenas. Con la diferencia de que es muy difícil que me diga eso tradicional del señor Arenas a media España: «Nos vemos para comer».

Y aunque no tengo confianza con el señor López, sí tenía la esperanza de que fuera pan comido para doña Susana Díaz Pacheco a la hora de ganar las primarias en las que el PSOE, dirigido por una rectora, eligiese a un nuevo secretario general, que faltita le está haciendo.

Punto en el cual, aunque me acusen de peloteo al primer partido de la oposición, digo que lo que es bueno para el PSOE hay muchas veces que también lo es para España. Pero, desde luego, lo que es malo para el PSOE, como el lío del montepío del actual horizonte de las primarias, suele ser fatal para España.

Y al mandato de Zapatero me remito: la de males que trajeron a nuestra nación aquellas primarias socialistas en las que en mala hora lo eligieron secretario general y candidato a presidente.

Con doña Susana Díaz Pacheco me pasa igual que con el señor López Álvarez. No tengo el gusto de conocerla, ni nadie me la ha presentado, ni he cambiado con ella una sola palabra, ni siquiera sobre las cofradías de Triana.

O sea, que no tengo confianza para llamarla, como todo el mundo, Susana a secas. Señora Díaz que nos hizo entrar el cuerpo en caja cuando España, tras los gatillazos electorales, estaba a punto de ser gobernada por la coalición de sus enemigos, que pensaban ponerla «moraíta de martirio».

Y yo y usted sabemos por qué digo lo de morado. Morado y oro se iban a poner de poder y de destrucción de España los que llevan tal color como señal, hierro y divisa y sus socios separatistas.

Gran traductora, la señora Díaz fue la que el famoso «no es no» del señor Sánchez lo tradujo por:

«Pues va a ser que sí, miarma, porque España no puede seguir así y a lo que nos amenaza no debemos llegar».

Así, así creía yo que iban a funcionar las cosas, con ese margen de confianza y de seguridad en lo mejor para España, en las anunciadas primarias del PSOE. Que frente a un señor de Baracaldo que vaya usted a saber por dónde nos puede salir, se iba a imponer la cordura de la señora Díaz, que parece tener un sentido de Estado que a otros, peligrosamente, les falta.

Pero hete aquí que, con lo grande que es España, el señor Sánchez de triste memoria viene a Andalucía, a los territorios del virreinato meridional de la señora Díaz, y en Dos Hermanas, o sea, a escasos 12 kilómetros del todopoderoso despacho de doña Susana en San Telmo, en sus mismas narices, va el tío y dice como aquel personaje de Joe Rígoli: «Yo sigo».

Que seguirá dando por saco con su presentación a esas primarias que estaban cantadas para doña Susana. Pero, vamos, cantadas con el «no te vayas por favor, no te vayas todavía» que por Canal Sur le iban a corear sus ejércitos de pelotas, paniaguados, subvencionados y beneficiados de su Régimen en Andalucía, pensando que se iba a la calle Ferraz como estación de transbordo hacia La Moncloa.

Ahora lo dudo. Dudo que ahora, con López, con Sánchez, con el otro y con el de la moto, que está al caer, se presente doña Susana Díaz a las primarias del PSOE.

Está muy tranquilita de virreina y es mucho el poder que tiene agarraditos los dos en Andalucía, como para que a ella, que siempre fue de ganadora, le interese meterse en esa jaula con los leones. Ni que fuera Ángel Cristo...