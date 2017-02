Que no muera la muerte

El negocio de la inmortalidad se abre paso día a día. No dejamos de sorprendernos con noticias que indican el camino que sigue la ciencia para evitar la muerte. Se anuncian órganos construidos con impresoras 3D, piel artificial, prótesis robóticas, interfaces cerebro máquina y así sucesivamente. Nos empezamos a acostumbrar a no morir. Las enfermedades terminales antaño se convierten en en dolencias, los sistemas de predicción evitan que un "desarreglo" de la salud se presente como irreversible, mientras, las personas crionizadas sueñan con volver a la vida.

Todo tiene sus pies y su cabeza. Morir es tan necesario como vivir, envejecer tan útil como ser. El ser viejo en contraposición del eterno joven es un requisito de la humanidad. La biología nos ha hecho seres vulnerables y al tiempo mas adaptados al entorno. Morir no es tan doloroso como vivir y ser y no ser no es un dilema.

La ficción nos muestra personajes inmortales, capaces de aguantar los golpes imposibles, el fuego y el rechazo a los rayos láser que impactan sobre nuestro cuerpo, incluso los qpersonajes adoptan una piel humana bajo una estructura métalica, de fibra de carbono o de nanotubos del mismo material, solo el cerebro, aún sin desentrañar su funcionamiento del todo queda como la esencia del ser de los superhéroes. Leemos con incredulidad que ya se preparan los transplantes de cerebro y además hay candidatos que quieren probar aún con el riesgo de morir esta práctica quirúrgica.

Quizás la ciencia avance lo suficiente para copiar la conciencia de uno mismo a una memoria de estado sólido, como si uno mismo pudiera viajar en un USB, con sus deseos y miedos organizados jerárquicamente en directorios y al tiempo que alguién pudiera consultarlos desplegando el árbol de la conciencia, el árbol del ser. Imaginar ya no es gratis. ¿Quién va a poder sufragar su inmortalidad?, hoy se habla de la pobreza energética, ¿se hablará mañana de la pobreza inmortal?, ¿morirán sólo los pobres?, ¿será necesaria la procreación?

Las personas deliran. No hace falta tener el grosor de una uña en la frente para saber que la inmortalidad es finita. Un error de software, la obsolescencia programada, incluso la extorsión de las mafias para desconectarte de la vida son solo algunos ejemplos sofisticados de como los inmortales pueden llegar a morir, ya se sabe que las copias de seguridad de uno mismo siempre se encuentran incompletas.

Algo más fútil es morir, siendo inmortal, por lo que se muere actualmente, un accidente, un hecho violento, caerse por un barranco mientras intenta uno hacerse un autorretrato. La muerte es así de tonta, se muere por nada al igual que la vida se muestra tan poderosa que en ocasiones uno nunca muere o muere porque no muere. ¿Se imagina alguien a un inmortal hipocondríaco?.

La muerte alimenta los cementerios, solo quien quiere olvidar a sus seres queridos los convierte en cenizas, pronto alguien se dió cuenta que podrían existir cementerios en internet y otros se dieron cuenta que se debía borrar a los muertos de la memoria infinita de Google, incluso los muertos te invitan a través de Linkedin a que valides sus aptitudes o reclaman tu amistad.

La muerte ese bien construido de olvido y memoria, ese trozo de la historia pública o privada de las personas se ha convertido en una perversa virtualización de la vida. Ya no hay derecho a morir, ni siquiera los difuntos pueden celebrar su propio entierro. Morir es indigno y hasta peligroso si no se han pagado todas las deudas.

Jamás se alcanza la paz del olvido, la paz de esas flores secas que alguien deposita cada uno de noviembre sobre esas letras inscritas en una piedra... nació, murió, fué así o fué asá, se está acando con el bien más preciado, con el único bien que nos queda en propiedad, ya la muerte es un servicio de valor añadido y solo los pobres, al final podrán morir.