Europa o el caos y la nada

El 25 de enero del 2013 el periódico El País de España y otros periódicos europeos editaron un artículo titulado Europa o el caos, firmado por una serie de intelectuales, filósofos, escritores, periodistas europeos que entre otras cuestiones planteaban el dilema, en mi terminología o Europa se constituye en un Estado lo antes posible, o nos convertiremos en un caos, o dicho de otro modo, Europa y la idea de Europa, puede desaparecer, y en las contradicciones internas europeas y externas, en las propias presiones internas y externas a Europa, Europa puede desaparecer o extinguirse como idea en el mundo.

1. Bajo mi modesto entender creo que ese pronóstico y diagnóstico expresado, con todos los matices que se quiera, es correcto. O Europa se une en un Estado lo antes posible, o no le dará tiempo hacerlo, porque las presiones, contradicciones, competitividades internas y externas, no lo permitirán o se retrasará tanto que ya no será efectivo o eficiente, o ya llegaremos tarde.

Por tanto, creo que hay que situarse en otros parámetros, si es que queremos ser conscientes de las realidades de hoy, y el horizonte que se avecina, entre otras razones:

- Europa ha estado por un lado en conflicto armado durante siglos, es obvio y evidente, las dos últimas guerras mundiales, en los que Europa, fue participante y causante esencial, aunque no único. Por otro lado desde la caída de Roma, hemos intentado la unión política en un único Estado, la unión militar, con todos los matices que se quiera, Carlomagno, Carlos V, Napoleón, las dos guerras mundiales, etc.

Europa añora y desea en su más profundo ser, sin negar que los actuales Estados nacionales europeos, forman y conforman una realidad, deseante y, a veces, conseguida, ya de siglos.

La única manera, esencial y profunda y permanente es que en Europa no entre en otro conflicto localizado o militar o económico o cultural o ideológico, la única manera es formar un único Estado.

- Estados Unidos no sería lo que es, si no fuese porque es una Unión, si se hubiese dividido en dos Estados en la guerra de secesión, podemos pensar que jamás será o sería o habría llegado a ser lo que es o ha sido o pueda seguir siendo. Es obvio y evidente que China es y ha sido y llegará a ser lo que llegue a ser porque forma una unidad político y económica y militar. Lo mismo aplicable a la India.

Nos guste o disguste, hoy la soberanía real, y no solo teórica está en Estados, formados por multitud de conglomerados, pero Estados de varios cientos de millones de personas, y territorios como continentes o semicontinentes. Este es el futuro. Ciertamente, pero ahora conseguido ese objetivo no con las armas, sino de mutuo acuerdo, en tolerancia, según el derecho, en paz, según los derechos humanos. Esa es la diferencia con el pasado.

- El 06 y el 09 de agosto de 1945. Los acontecimientos que sucedieron en el mundo. Mostraron claramente, que el ser humano ha llegado a un conocimiento tecnocientífico que permite la propia extinción de la humanidad, como especie, acompañado en esa extinción por cientos o miles de otras especies.

Nos agrade o desagrade el saber humano nos ha llevado a esta situación tecnológica científica, lo repetimos, tenemos la capacidad no solo de destruir a cientos de millones de seres humanos o a miles de millones de seres humanos, como durante décadas hemos estado o estamos, bajo la espada de Damocles con esta posibilidad, sino que podemos extinguirnos a nosotros mismos. Por lo cual, es obvio y evidente, al menos yo modestamente, no encuentro y no encontramos otra solución, que en el planeta no pueden existir casi doscientos Estados, porque son doscientos Jefes de Estado y de Gobierno, doscientos Parlamentos, doscientas economías en parte, doscientos Ejércitos... Es decir, es una partida demasiado grande, para que algún contendiente en este juego no pierda la cabeza, y es muy posible y probable que un conflicto local e interno o localizado pueda terminar en una consecuencia impredecible, es decir, la extinción humana o estar en ese límite o, causarnos a la humanidad enormes males. Incluso grupos o colectivos, no demasiado mayoritarios podrían situarnos en esa circunstancia...

Solo queda la unión del mundo, bajo un Único Estado Mundial, siguiendo a Kant, y todos los demás cambios, una Única Moneda Mundial, Un Único Parlamento Mundial, un solo Ejército Mundial, etc.

Pero de momento Europa, hasta llegar a esa posibilidad de un Único Estado en el Planeta, que no sé si se conseguirá, o terminará en tres o cuatro Estados al final del siglo. Pero Europa si quiere sobrevivir solo le queda esa posibilidad, es decir, Europa debe ser ya un Único Estado, y las elites y las clases medias y el pueblo debe ser consciente que eso o la nada o eso o el caos o eso o la decadencia o eso o el declive paulatino, no tardando mucho, si es que ya no ha empezado...

- Las competencias mundiales a nivel económico son tremendas, están resultando un maremoto. De tal modo, que una gran parte de la industria occidental, no es capaz de competir con los productos, a nivel de precio que se fabrican en otros continentes. Esta es la razón esencial y la base del cierre de miles de empresas en Occidente, a y en todos los sectores. Y esta es la base esencial de nuevos movimientos sociopolíticos, en algunos lugares, tomando un color, y en otros lugares o territorios o Estados tomando otros colores. Dicho de otro modo, que Occidente, especialmente Europa, que había estado durante décadas pensando y sintiéndose que era la "diva más importante en multitud de factores del mundo", se está dando cuenta que el sistema socioeconómico y por tanto sociopolítico se está resquebrajando.

Lo cual, se interpreta de muchos modos. No es la solución, menos Europa, sino más Europa, Porque unidos podremos crear multitud de sinergias positivas, más unidos podremos hacer frente mejor a lo que se pueda avecinar, y desunidos, o semidesunidos o semiunidos como ahora, seremos pasto de todas las contradicciones internas de Europa, de todas las presiones negativas de la misma Europa, y de todas las contradicciones, competitividades, presiones de fuera de Europa. Y entonces el sueño de un Estados Unidos de Europa, se habrá quedado a mitad de su desarrollo, y será y tendrá consecuencias impredecibles para Europa, para Estados Unidos de América que tiene en Europa un aliado esencial, y para Occidente. Incluso negativo para el mundo que no tendrá una voz diferente como es Europa, que siempre defiende la dignidad humana y los derechos humanos y la democracia y la libertad y libertades, en la medida de lo que puede.

No solo está en juego que la idea de Europa continúe, sino que Europa es algo esencial y diferente en el mundo. Europa encarna valores y libertades y derechos, que raramente se encuentran, todos esos parámetros juntos en ningún lugar del mundo... Si desapareciese o se debilitase Europa, a nivel económico, político, cultural, militar, etc., el mundo habría perdido algo esencial para el futuro del mismo mundo...

- Por otro lado, las presiones demográficas mundiales y los flujos de población son enormes, por tanto, es un factor esencial, para la coherencia de la misma Europa consigo misma. Las personas de multitud de ideologías y religiones y culturas y sociedades y territorios que han llegado o llegarán a Europa, deben ser conscientes que vienen a Europa por lo que Europa es. Si Europa dejase de ser lo que es, dejase de ser lo esencial que es, Europa se convertiría en otra cosa, y posiblemente al ser otra cosa, no tendría ya tantos derechos y tantas libertades y tanto valor el concepto de dignidad humana, y por consecuencia ellos o sus padres o sus abuelos no habrían venido, porque Europa sería algo diferente, pero algo similar a lo que existe en otros lugares. Ser conscientes de esto, los millones de personas que vienen aquí a Europa deben tener en cuenta estas razones y otras y, esto es no solo una medida de inteligencia por parte de ellos y de todos, sino también una medida de gratitud y de respeto a la hospitalidad recibida y a la ciudadanía, que se les otorga y se les da... Personas, por poner un ejemplo, que sus mujeres o madres o abuelas habrían dado a luz en centros sanitarios de tercera en sus países y sociedades y culturas, o en sus propias casas, que podrían haber fallecido, llegan a Europa y se les ofrece en estos terrenos y en muchos otros, lo que la misma Europa tiene, lo mismo que se le otorga a los europeos que son europeos desde hace diez generaciones...

Lo menos, que se puede pedir es agradecimiento y respeto, porque lo que Europa tiene en derechos y en servicios y en el Estado de bienestar ha costado sudor, sangre y lágrimas durante siglos, para conseguir esos mismos derechos... Ni siquiera nuestros propios padres y abuelos, tenían hace cincuenta o cien años, los derechos que ahora todos tenemos, y que los que vienen aquí a Europa tienen desde el primer momento. Sin negar que haya que mejorar condiciones, puntos en concreto, casos, etc.

Europa les da, todo lo que tiene, mucho bueno, y quizás algunas cosas, que no son totalmente buenas. Pero Europa es una realidad que permite ir evolucionando en todos los sentidos, y los factores menos buenos pueden evolucionar. Eso es lo que hemos estado haciendo desde hace siglos. Porque Europa, no ha nacido ahora, llevamos siglos, llevamos, al menos dos milenios, intentando ser, intentando nacer, intentando parir siempre a Europa, siempre en evolución y siempre en progreso en todo, eso es Europa, o eso es un aspecto esencial de Europa...

- Europa es un sueño y una realidad, es un deseo y es un futuro. Europa es algo que está hecho y está por hacer, porque Europa está basada en los Derechos Humanos y en la Libertad y libertades, en la libertad de conciencia, por tanto, es algo que está hecho, pero se está haciendo y está haciéndose. Por lo cual, no está terminada. Eso es Europa, y Europa tiene que seguir haciéndose, construyéndose, para que el ser humano alcance mayor grado de realidad, de ser, de estar, de dignidad. Y eso, ahora mismo, no puede hacerse completamente, si no conseguimos formar una Unidad política, un Estado...

Ya es difícil formar y conformar esa Unidad y esa Unión y ese Estado con más de veinte Estados nacionales, aún sería más difícil si se dividiese aún en más Estados, algunos de sus Estados unidos hace siglos, el encaje ya en sí, es enormemente difícil, pero si encima aumentase los Estados dentro de Europa por división interna de algunos, ya ese proceso y meta final sería imposible o casi imposible de conseguir...

2. Para terminar, si Europa, no alcanza su unidad político-social-económica-militar en un corto plazo de tiempo, puede ser que Europa, como continente o como geografía no desaparezca, pero como idea o concepto de Europa, la tierra de los derechos humanos, de la libertad o libertades humanas, de la investigación y creación y búsqueda de la realidad en todos los terrenos, de la dignidad de toda persona con unos derechos inalienables, la igualdad entre hombres y mujeres, la separación entre Estado y religión, etc., desaparecerá, menguará, reducirá no solo en Europa, sino en el mundo.

Si Europa no alcanza esa unidad sociopolítica y socioeconómica y sociomilitar en unos pocos años, no muchos, quizás no más de diez o quince o veinte. Puede que Europa, no pueda soportar las presiones internas, y las presiones externas, y Europa vaya languideciendo poco a poco, se vaya extinguiendo poco a poco, vaya muriéndose poco a poco. Y el futuro se llenaría de incertidumbre y aún de más vulnerabilidad, para las actuales y futuras generaciones...

Si Europa, no continúa siendo una potencia mundial, a y en todos los aspectos, el futuro de Europa no solo será de una enorme incertidumbre y vulnerabilidad, sino que el mundo habrá perdido algo esencial, algo fundamental en el desarrollo de la especie humana.

Porque Europa siempre ha sido posibilidad de nuevos derechos y de nuevos progresos y de nuevas riquezas en todos los órdenes de la realidad, y para eso se necesita lo que Europa es, que es evolución en derechos y en dignidad, evolución constante. Aviso a caminantes o a navegantes de las elites y del pueblo y de las clases medias y de todas las ideologías y de todas las banderas y de todos los colores y de todos los territorios de Europa y de la Piel de Toro.

http://soliloquios.blogia.com