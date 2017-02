De MAS a más, y los tres síes

Justicia ordinaria, impartida por jueces ordinarios, en juzgados ordinarios y para personas ordinarias. Estos son los únicos que medio funcionan para los medios que tienen, que son la mayoría. Aunque yo las tres o cuatro veces que acudí a ellos por la vía contencioso administrativa, me han sacudido, pero eso lo dejaremos para otro día.

Hoy después de ver al podemita nacionalista, Don Arturo, pasearse con esa chulería y reírse de la justicia en su cara, en la misma sala, habría que ver si hubiera sido un ordinario como yo, el que se riera o riese.

Y la pequeñica, como decimos en Cartagena, que vaya pensando en volver para Madrid. Pues me temo que no tiene nada MAS que hacer.

Los tribunales de justicia; a nivel provincial, funcionan relativamente bien, y lo harían mucho mejor si los dotasen de los medios que necesitan y no estuviesen saturados por las denuncias de la telebasura, entre otras. Pero amigo, el ministerio de Hacienda controla hasta al obispo de Mondoñedo, y el ministerio de Justicia no controla ni al tato, son seis o siete los programas informáticos diferentes con los que parece ser trabajan, en los reinos de taifas comunitarios.

Que el tribunal Supremo, el consejo general del Poder Judicial, y el tribunal Constitucional había que resetearlos, no tengo la menor duda.

Y, además, los jueces podemitas al estilo del de la hermosa ciudad de Lugo, Baleares o canarios etc., una vez que piden la cuenta y pasan a dedicarse a la política, presuntamente para poder trincar, porque MAS bien que pueden hacer a la sociedad desde el juzgado, no lo van a hacer desde el escaño, no debían volver jamás, bajo ningún concepto a ponerse la toga, pues como humanos que son, pobretico al que trinquen en el banquillo, donde después de Dios solamente mandan ellos, una vez retornados.

Yo tengo claro que no hay democracia sin justicia, ni justicia sin democracia. Desde mi modesta opinión uno de los grandes males endémicos de esta joven democracia, es ¿Quién vigila al que vigila?,¿Por qué el Estado ha estado tan poco vigilante en Cataluña? ¿porque la fiscalía mira en ocasiones para Pamplona, y no actúa de oficio, cuando el gobierno de la generalidad de Cataluña se pasa las resoluciones judiciales una tras otra por el arco ese que quieren quitar LOS DESMEMORIAOS HISTORICOS. Ya D. Felipe González quiso darle un régimen de financiación especial al almirante Puyol y este no lo quiso, pues lo de los

impuestos no daba votos.

Y más tarde el señor Aznar LO premio con él no sé cuánto por ciento del IRPF, durante aquellas conversaciones intimas en catalán. Y para repararlo llego ese contemplador de nubes, ese que la tierra no es de nadie, que la tierra pertenece al viento, ese que yo procesaría ante la Corte Penal Internacional por los daños, y sufrimientos ocasionados al pueblo español. Y promete que aprobará todo lo que venga de Barcelona.

Después de todo esto, cómo el pobre Arturo no va a llegar 30 minutos tarde al tribunal, con esa chulería, sobrao él, paseándose antes los podemizaos, al mejor estilo Nazi.

Que ninguno de ellos sabe, que artículos fueron excluidos del Estatuto por el Constitucional y menos el pastizal que el fondo de financiación autonómica les larga.

Sr. Rajoy, desde mi humilde opinión estos podemitas del nacionalismo catalán, colocan de nuevo las urnas de cartón, como hay Dios. Y porqué las van a colocar, porque ya no hay vuelta atrás, y al igual que los criollos nos la montaron en Hispanoamérica y nos echaron, los criollos catalanes, se la van a montar. Y toda la culpa la tendrá la clase política gobernante.

Porque un gobierno no debe tener ideología, para ideología está el partido, el gobierno está para gobernar, y administrar los impuestos de la mejor manera posible y garantizar el estado del bienestar y no el bien estar del Estado y hacer cumplir la ley. La historia está para enseñarnos a no cometer los errores pasados, y a estos de la ciudad condal ya les costaba meterlos en cintura a la corona de Aragón. Los tertulianos hablan de hacer pedagogía, pero para eso, ha de haber, Educador y Educando. Y aquí ya no hay ni de lo uno ni de lo otro.

Yo desde Cartagena le propongo, que sea usted el que haga un referéndum. Referéndum al que acuden todos los dictadores y populismos. Referéndum a nivel nacional, donde todos los españoles decidamos.

¿quieren los españoles que continúen las comunidades autónomas? SI

¿Quieren que el estado recupere las competencias de educación y sanidad? Si

¿quieren que se supriman los fueros navarros, el régimen especial de financiación de las Vascongadas, y así sean todos los españoles verdaderamente iguales ante la ley? Si

Y dejarse de rollos de abrir el melón Constitucional y el puñetero capítulo VIII.

Pues, para cargarse el Servicio Militar, que es un deber y una obligación de todos los españoles, ni el tato dijo nada, y se vulneró un derecho fundamental constitucional. Y no modificaron la Constitución para ellos. Eso sí, mayoría absoluta.

A propósito, los jueces a los juzgados igual que los militares a sus cuarteles. ¿Qué es eso de jueces para la democracia? ¿Jueces para no sé qué, y demás?

Francisco Hernández