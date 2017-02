El devenir de Ciudadanos

Ciudadanos se ha reestrenado ahora esta por ver el efecto de ese lavado de cara que sus dirigentes le han dado al partido en su recién celebrado congreso.

Hay opiniones para todos los gustos. Los hay que creen que Ciudadanos ha enseñado su verdadera naturaleza, es decir la de hermano pequeño del PP pero sin mancha alguna puesto que aún carece de suficiente pasado. Los hay también quiénes saludan que Ciudadanos apueste por un perfil liberal-centrista, y que eso les convertirá en el partido bisagra y por tanto entenderse a derecha e izquierda. Y también están los que creen que Ciudadanos va a perder un montón de votantes al renunciar a su definición como partido socialdemócrata y que esto le va a pasar factura sobre todo en Cataluña.

El caso es que Ciudadanos es un partido inspirado por personas que en su día militaron o estuvieron cerca de la izquierda, pero igual de cierto es que desde que comenzó su andadura, o mejor dicho desde que Albert Rivera se consolidó como su líder indiscutido, el partido ha pujado por mantenerse en el centro manteniendo una posición equidistante con PSOE y PP pero no tanto como para no poder llegar a acuerdos con el uno y con el otro.

Ahora lo que queda por ver es como va a actuar Rivera y su ejecutiva después de proclamarse sin ningún tapujo como liberales.

No sé, pero me parece a mi que ya hace tiempo que en Ciudadanos pesa sobremanera esa concepción liberal en asuntos económicos. Al fin y al cabo su "gurú" en temas económicos es Luis Garicano, y no es por molestar pero cuando se escucha a Garicano a veces sorprende que lo que defiende está más a la derecha incluso que lo que defiende el propio Luis de Guindos. Pero además en estos primeros meses de legislatura se ha evidenciado que Ciudadanos se suele alinear con el PP cuando este partido se ha negado a dar luz verde a medidas de carácter social.

Que Ciudadanos se defina como liberal es una buena noticia para el PSOE porque ha habido muchos votantes socialistas enfadados que en los comicios anteriores votaron por el partido naranja. Eso ya difícilmente se repetirá.

En cualquier caso lo mejor es que a partir de ahora ya no caben engaños sobre Ciudadanos. Ahora solo queda por saber el efecto electoral que tendrá para Rivera y los suyos haberse bautizado como liberales en su recién celebrado congreso. Las suerte que tienen es que aún falta tiempo para ir a las urnas, tiempo que pueden aprovechar en demostrara su utilidad...