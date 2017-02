Diálogo Transatlántico

TRUMP: ¿Rajoy?

RAJOY: Al habla.

TRUMP: Que seas mi tabla

de salvación.

RAJOY: A ello ya voy.

Seré tu interlocutor

con América latina,

con la Europa tan mohína

y con el Próximo Oriente.

TRUMP: Tente, tente...

RAJOY: Es que, amigo, así soy yo.

TRUMP: Ya lo veo y en ti creo.

No he visto a ninguno

que sea más tuno

que Vos, mi señor.

Y eso es un honor.

RAJOY: Gracias, Presidente.

TRUMP: Mantenme al corriente

de la Economía,

que es cosa muy mía.

RAJOY: Va como un avión.

TRUMP: Me place que sea

como usted desea.

Y siempre a favor.

RAJOY: Estados unidos

lo somos los dos.

TRUMP: Claro, ¡cómo no!

Fuerte en la Defensa.

Tendrá recompensa

si aumenta un pastón

el tanto por ciento

de Rota y Morón.

RAJOY: Lo dicho. No miento.

Caballero soy.

TRUMP: Así más me gusta.

Nosotros en justa

e igual proporción

lo haremos también.

RAJOY: Pues qué bien, qué bien.

TRUMP: Basta ya por hoy.

Good bye, gallego.

RAJOY: Español, español.

Good bye, digo, adiós.

(No hablaron del muro

con México. ¡Oh!).