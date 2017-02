Margallo y Marfil

Ahora entiendo porque ha salido del gobierno. Vamos del ministerio de Exteriores, pero del club de los 70.000 euros anuales creo que no.

Habiendo tres o cuatro millones de viudas cobrando 8932 euros anuales, demagogia podemita, al margen, hay que reconocer que están muy mal pagados. Supongo que las suculentas dietas de manutención, alojamiento y transporte irán aparte.

Pero esos a lo peor, lo mismo es mucho suponer. Yo tuve dos profesores de filosofía, uno estaba más paya que paca y el otro durante el periodo de clase nos llevaba al gimnasio a tocar la batería y fumar tabaco de liar. Y porque digo esto, pues por los elogios que le brinda su profesor de filosofía, que ya aprendió mucho de usted, por aquellos años 60, está muy apenado porque lo calificó con un 9.5 y ahora viéndolo como tertuliano le tenía que haber puesto un 12. Después de licenciarse en Deusto 1965, Universidad al alcance de todos los padres de familia numerosa, pues reclutan al más aventajado de los hijos. "aunque supongo yo, que no será en este caso".

Tres años más tarde aprueba su oposición a técnico fiscal 1968, en el 73 en el International Tax Program; Harvard law school y 40 años más tarde se doctora por la Universidad Miguel Hernández de la bella ciudad de Elche, entre pitos y flautas es profesor en la universidad de San Sebastián entre otras. Pero amigo, del 77 al 82 sale diputado por Melilla, no se quien lo conocería, igual que el paracaidista jefe de los podemitas en Murcia que me parece que es de norte, pero ya muy murciano porque le deben gustar mucho los paparajotes.

Del 86 al 94 diputado por Valencia, para más tarde pasar al pañol del contramaestre, eso que llaman parlamento europeo desde 2004 al 2011.Que ya me gustaría a mí saber para qué sirve, y de dónde sacan la pasta para mantener ese cortijo. Y por fin ministro, no del señor, sino del nada más y nada menos del Glorioso Reino De las Españas. Abriendo telediarios con el GIBRALTAR ESPAÑOL, ese Gibraltar que nos lleva choteando, paraíso fiscal donde hay más empresas que metros cuadrados Utrelianos tiene. Que algún golfo le concedió 5000 líneas telefónica, y que no se concibe que los monos sigan campando por el peñón. Una Colonia dentro de la unión.

A ver si ahora cuando se larguen los hijos de la gran Bretaña les cortamos la luz, el agua y el teléfono, aunque me temo que se declaran ocupas y visto cómo va el tema de los desahucios algún juez nos obligara a seguir pagándoles los servicios. Durante su ministerio cabreó a la UE, a la NATO, y me da que hasta los regantes del levante.

Con ese magnífico curriculum, cargado de trabajo en la empresa privada, Señor Margallo, ¿Qué es eso de un reconocimiento al sentir de la lengua catalana? Déjese usted ya de rollos y de ponerse flores y escuche usted bien a la UNICA DIRECTORA de las no sé cuántas hay en Cataluña. QUE NO DIO LAS LLAVES para poner los cartones. Escúchela usted bien, si no para qué tanto Harvard. Que ya la están amenazando al mejor estilo podemita.

Que se ha sentado usted con el Junqueras, mire, con el Junqueras se puede sentar hasta la princesa del sálvame. Y esos versos que se dejó usted caer, que me recordaron a Gustavo, no el reportero más dicharachero si no el otro. Él de tu pupila en mi pupila. En España la lengua oficial del Estado, es el español, y a eso hay que añadirle una serie de lenguas que gracias a Dios debían enriquecer este gran país, pero solo sirven para la discordia. Como el bobo ese que dijo la otra noche que la derecha no se ha podido desprender del peso del franquismo y se quedó nuevo. Yo tenía 12 años cuando murió el dictador, y lo único que recuerdo fueron los tres días que estuvimos sin clase, y en 1 de BUP era el Tema 24 del libro de Ciencias sociales y no había narices a llegar al tema porque acababa el curso antes de llegar al tema 20 porque de aquella ya había hermanos musulmanes de la educación como los llamo yo cariñosamente.

Y con los sentimientos lingüísticos murcianos, amigo, con esos no vamos a tener comprensión e identidad propia, con ese PANOCHO, <CON SU, ABEMOS, SEMOS Y ESTEMOS > y su pelota encaná.

Y el timo de que en Cataluña había un 15% de independentistas y que a partir del estatuto ha pasado al 45%, como decimos aquí, y un pijo! Diga usted la verdad, el 45% del 30% de los que fueron a votar, de los cuales la mitad fueron porque unos tienen miedo y otros TIENEN QUE COMER amigo.

Así que lo que tienen que hacer es legislar y aquella lista que no consiga 10% de votos a nivel nacional, a cascarla a Perejil, que si Bildu está en el Congreso no es por culpa del constitucional, es por culpa de los que llevan comiendo del Estado toda una vida. Son ustedes los culpables los legisladores.

El pueblo estamos a otra cosa. Y han conseguido que IU que estaba a punto de desaparecer, reviva en la peor versión posible.

Todo siempre en mi opinión espero no se moleste nadie, si se puede escrachar a una madre y su niñita, o comerse a la Cifuentes, supongo yo que se podrá opinar.

Francisco Hernández.