La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento (y 2)

¿Cuántos chanchullos y tramposerías más tendrán que protagonizar los gerifaltes «black» podemitas, antes de que sus mesnadas se den cuenta de que son más de lo mismo: pura castocracia de la castuza; antes de que uno solo de ellos presente su dimisión, tal y como consta en el código deontológico del programa podemita?

¿Cuántos desprecios, cuántas amenazas, cuantos insultos, cuántos menosprecios hemos de sufrir los españoles que no les votamos, antes de que quienes le siguen se den cuenta de que no son una «máquina del amor», sino de fango, odio y rencor, y de que sus sonrisas son las de las hienas en las frías estepas del guerracivlismo?

¿Cuántos amiguetes y parientes más es necesario que enchufen los cargos podemitas en los ayuntamientos que malgobiernan, antes de que sus votantes caigan en la cuenta de que practican el nepotismo más viejo del mundo, el padrinazgo a la siciliana que tanto denigraban en otros partidos?

La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento. La respuesta está flotando en el viento.

¿Cuántos ultrajes más a la Hispanidad tendrán que perpetrar estos antiespañoles, antes de que entendamos que no puede gobernar un país quien quiere destruirlo, quien no valora sus tradiciones, su historia y su cultura?

¿Cuántas payasadas y mamarrachadas más tendrán que protagonizar todavía estos niñorrojos en hemiciclos, calles y tertulias con tal de salir en la tele, antes de que la opinión pública advierta que estamos ante un circo, una astracanada -más que ante un partido político-, que desprestigia nuestra democracia, a la cual quieren destruir con estrategias bananeras y esperpentos dignos de la peor de las telebasuras?

¿Cuántos miles de euros más tendrán que ganar algunos de los jerarcas rojos, antes de que el pueblo que les vota perciba que sólo se trata de un puñado de niñatos mimados con becas y prebendas, que nunca han sido y nunca serán «gente» como las personas que le dan su voto?

La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento. La respuesta está flotando en el viento.

¿Cuántos millones de muertos más -ya van por 110- necesita el comunismo, para que todo el mundo admita que los rojos han sido los mayores carniceros de la Historia?

¿Cuántos años más tendrán que transcurrir, antes de que los rojos asuman de una vez que perdieron la guerra, y dejarán de escarbar en los cementerios y remover los nombres de las calles?

¿Cuántos países más -aparte de Venezuela y Grecia- tienen que destrozar las huestes hermanas de los podemitas, antes de que nuestro país adquiera conciencia de que seguiremos su mismo destino hacia un agujero negro, si algún nefasto día gobiernan en nuestra Patria?

La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento. La respuesta está flotando en el viento.

¿Cuánta ineptitud tienen que demostrar todavía; cuánta ineficacia más deben exhibir en sus patéticos malgobiernos; cuántas pruebas más de que nos han caído como una maldición bíblica llena de odio guerracivilista, anticatolicismo y antiespañolismo deben dar todavía antes de que el pueblo español no les conceda ni un solo voto?

¿Cuántas pruebas más necesitan los españoles, antes de comprender que los antisistema están ejecutando un siniestro y macabro plan diseñado por la élite globalista cuyo objetivo es dinamitar nuestra Patria, brazo armado secular del catolicismo -la ideología que se opone a su NOM-, para culminar de una vez lo que no pudieron lograr en el 36?

¿Cuántos fondos bolivarianos e iraníes más serán precisos para colmar las alforjas de los radikales, antes de que el pueblo español comience a sospechar que es muy, pero que muy extraño que Chávez eligiera a Moneydero -un simple maestrillo de política en una universidad de chichinabo- para hacer estudios económicos sobre moneda única en América del Sur, habiendo tantos expertos en economía de fama mundial a su disposición?

La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento. La respuesta está flotando en el viento.

¿Cuántos artículos más tendré que escribir, antes de que los podemitas se hundan para siempre en un mar ignoto, como se hunden los galeones tras singladuras borrascosas, con timones rotos y velas destrozadas?

¿Cuántos mares tendremos que surcar todavía, antes de que un «maelstrom» arrollador, un «tsunami» triunfal se lleve a la progresía antiespañola a los abismos caribeños y a las heladas estepas rusas de donde han surgido?

¿Cuántos vientos tendrán que soplar sobre nuestra Patria, antes de que al menos uno de ellos -huracanado, justiciero y devastador- se lleve a la tierra de «nuncajamás» toda esta hojarasca mugrienta de la progresía, toda esta morralla oxidada, toda esta inmensa montaña de detritus, tantas y tantas toneladas de escombros que amenazan la supervivencia de nuestra Patria?

Será un viento del pueblo quien lo haga, un viento de la «gente»... un viento patriótico, porque -como dijo Miguel Hernández, aunque una intención totalmente distinta- «Vientos del pueblo me llevan,/ vientos del pueblo me arrastran,/ me esparcen el corazón/y me aventan la garganta [...] No soy de un pueblo de bueyes,/ que soy de un pueblo que embargan/ yacimientos de leones,/desfiladeros de águilas/ y cordilleras de toros/ con el orgullo del asta [...] ¿Quien habló de echar un yugo/ sobre el cuello de esta raza?/ ¿Quien ha puesto al huracán/ jamás ni yugos ni trabas?».

Y entonces, cuando España recupere su gallardía y despierte de esta pesadilla, las turbas radicales serán solamente «Gone with the wind»; o sea, «Lo que el viento se llevó».

¿Dónde?: pues, sinceramente, me da igual, con tal de que la ventisca lleve muy lejos. Para decirlo con las palabras de Rhett Butler en la película: «Francamente, amigo mío, me importa un bledo».