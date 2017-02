¡Cómo están cambiando los Podemos! Apenas cuatro años y la"casta" les ha absorbido.

El léxico, el aspecto físico, la vestimenta, han pasado a ser aspectos de los que ocuparse y preocuparse. Ahora resulta que ni camarada, ni compañera, ni correligionaria.

Rita Maestre, la musa durante años de Podemos y de Pablo Iglesias, ya no es nada de eso para Juan Carlos Monedero. La actual concejala de Madrid, para el lugartenientelíder en la batalla contra Íñigo Errejón, es simplemente la "señorita Rita Maestre", como así la denominó, despectivamente of course, en un programa de televisión al ser inquirido sobre ella.

Un cambio tan radical me obligó a consultar el diccionario de la RAE.

Señorita: "hija de un señor o de persona de representación; persona, especialmente si es joven, ala que sirve un criado; joven acomodada y ociosa; término de cortesía que se aplica a la mujer soltera; tratamiento de cortesía amaestras de escuela, profesoras, o a otras muchas mujeres que desempeñan algún servicio, como secretarias, empleadas de la administración o del comercio".

Por sino fuera suficientela cruzada antier re jo nis ta, el gran líder para argumentar el viraje político que su hasta hace poco delfín había protagonizado, adujo como argumento "Íñigo ha cambiado hasta su forma de vestir", imputación que fue trasladada de inmediato a Errejón y que éste resolvió "sí, pero no me he puesto smoking" en referencia a la guisa de Iglesias en la Gala de los Goya.

No sé, no sé. Si la casualidad llevara a un derrota al dúo Iglesias-Monedero, los veo en "Sálvame". Bueno, al ser ellos, será "Sálvame de luxe ", quedes conozco en qué se diferencian. Así es la vida.