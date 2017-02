Kafka en la red

Atrapados en las redes sociales igual que Tarzán y los monos en las de los furtivos, colgados de wifi en wifi, lianas de nuestra selva, vivimos sin percibir el frescor de las gotas de agua sobre las hojas de los árboles.

Con nuestros datos en taparrabos ante esta nueva administración electrónica sin rostro humano que pretende mantenernos lejos de las chozas de los hechiceros, permanecemos sujetos como el ganao por una fibra óptica mientras nos arrean, no con un callao sino con una notificación electrónica. ¿Y esto era la vida mejor?

Cierto que un correo electrónico llega antes que una carta pero aparte de la precisión, en las cartas, -escribía Machado-, se dice lo que se siente, y como la gente ahora no siente nada, nada tiene que escribir.

Con los malentendidos del guasa y el correo, con su servicio y su dependencia, lo que se gana en duelos se pierde en quebrantos, y el palomino de añadidura los domingos viene a ser el mismo que cuando Cervantes, aunque nuestras administraciones no escriben, no hacen más que cobrar.

Como en "el Proceso" de Kafka a Josep K. , nuestras Administraciones no permiten ahora arrimarse a los mostradores ni aclarar con el funcionario como van las particularidades de un expediente. A mi no me diga nada. Métase en la red con su interface.

Esta inmersión en la digitalización como en el bautizo de un credo no elegido y estas plataformas informáticas elaboradas por gente que no conocen la realidad sobre la que han de ser aplicadas, no sólo quebrantan el principio de igualdad constitucional sino que matan poco a poco a generaciones enteras.

Si a los mayores no se les deja ir a las Administraciones, ni a los Bancos y ni siquiera hay obras en la calle que supervisar, ya me dirán qué hacen nuestros mayores.

Leyendo las páginas web oficiales de cualquier ministerio o autonomia cualquier ingeniero aeronáutico tendría sus dudas con su terminologia, abstrusa, ridícula y llena de fallos o equívocos.

La clave hoy no es contar con toda la documentación, que esté todo en regla, sino saber si tienes que utilizar la clave digital, la clave permanente, la clave pin, la clave firma, la clave de sol o la del Pentágono, y así todo no puedes estar seguro de no ser hackeado por unos espias rusos.

¿Usted administración me echa una red, internet, me conmina, me obliga a relacionarme con usted por ella y encima la tengo que pagar yo? La constitución ha muerto. Y los derechos fundamentales, ni te cuento.

Kafka ha vuelto por la red. Y los ciudadanos estamos atrapados como monos.