¿Quién no conoce a Cayende?

Cayende, es un niño desnutrido, como tantos millones que hay en el planeta, que sale en televisión en brazos de una doctora, que menudo peluco lleva en la muñeca.

Es un anuncio televisivo, como otros tantos, que piden diez euros para salvar al desnutrido Cayende, por una de esas oenegés que se dedican a salvar niños allende los mares.

En mi opinión todas estas ONGes, son Organizaciones Nacidas para Generar Empleo Seguro. Y de paso lavar conciencias.

Este domingo pasado, creo que, en el palacio de San Jorge de Barcelona, se celebró un concierto, gala o no sé qué tipo de acto, dónde acudieron todo un elenco de personajes, a cantar unos y otros a predicar, para ayudar a los refugiados sirios.

Como es ya costumbre, leña al mono, al oír que fue presentado por este chico de la Pero dicho esto, frase que utilizan para compartir tus argumentos y luego zurrarte los de la socialdemocracia, son unos lava conciencias, que van por el mundo adelante con sus organizaciones y fundaciones, demandando la pasta del gobierno de turno, o haciendo tele maratones o apadrinando y además luego se desgravan hasta el 50% de los primeros cien o doscientos euros, es decir, que si le das a Cayende los 120 euros anuales, sesenta es fácil que los pague el Estado encima.

Unos van de turismo en sus vacaciones, otros van a hacer prácticas, para después venirse con la satisfacción del deber cumplido a la vieja y genocida Europa donde viven como rajas. Pero ellos trabando por la humanidad, y seguro que en sus mismas calles tienen algún indigente durmiendo en una caja de cartón, o cuando ponen en peligro y movilizan a cientos de personas, que en algunos casos tienen que poner sus propias vidas en peligro, porque el chico va en un camión de galleta para salvar algún niño del mal llamado tercer mundo porque los del segundo mundo nos hemos traído todo lo que hemos podido y los del primer mundo continúan saqueando, y es secuestrado. Papá Estado a pagar para poderlo liberar.

¿Cuánto llega del euro de Cayende?, ¿cuánto cobran los directores y directoras?, ¿quién paga las sedes sociales?, ¿quién paga la luz, el agua los administrativos, los coches y demás? Son cientos de miles las ONG. ¿porque tantas?

Basta ya de negociar con la miseria, con el hambre, basta ya de podemitas abanderando y aprovechando el tirón. Y si hay que aflojar el bolsillo, démoslo a la iglesia católica y sus organizaciones, porque ellos están allí, sufriendo y padeciendo. Además de tener ya una infraestructura y los medios con verdaderos voluntarios en su gran mayoría, no cooperantes en nómina.

Además, la iglesia católica lleva el dinero integro al lugar y allí, in situ, compra el trigo, las Palas y los Picos. No rompiendo el mercado como hacen otras entidades. Yo todavía No sé si UNICEF, pagaba al Barcelona o el Barcelona pagaba a UNICEF o de cada camiseta le dan un tanto por ciento, y así vendo más camisetas.

Yo lo único que sé, es que los humanos no hacen nada a cambio de nada, él que menos, lo hace por sentirse bien consigo mismo.

(Pues ya lo hace por algo) Recordarle a todos estos que hay más de cien guerras o conflictos en este mundo, que millones y millones de niños y no tan niños son los desnutridos. Que a todos estos les vendemos las balas.

Que el pueblo kurdo esta sin país, porque se repartieron el Kurdistán, pero este nos importa una castaña, que hemos hecho una olimpiada rodeada de favelas, que no solo sufren los palestinos. Podría llenar diez folios, y esto no es la demagogia podemita, de que tu estas mal porque ellos están bien, esto es una realidad.

la primera ONG del mundo es BRAC por si fastidia asiática, cuanta ignorancia la mía.

BANGLADEH RURAL ADVANCEMENT COMMITTE, dedicada al desarrollo más grande del Mundo dando microcréditos con una financiación de 9000.millones de dólares.

Eso, no llevando camiones de galletas, y CURE VIOLENCE se encarga de proteger y mantener el orden en las calles de Chicago. No de hacer turismo. Está entre las diez primeras. En España creo que es UNICEF la primera y la segunda la FAA. - amárratela al muslo...Fundación de Ayuda a los animales.

Es siempre mi opinión, no creo en nada que genere empleo con dinero público. Y mucho menos con la miseria.

Francisco Hernández.