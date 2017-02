El corsario Bocanegra

Nacido en Sevilla en 1957 y licenciado en derecho por la universidad de Sevilla, en 1977 ingresó en el partido demócrata cristiano (PDP), al que más tarde se tragó la UCD. En 1977 presidente de las juventudes de UCD, allá por el mes de julio, ya un figura, porque poquito más tarde secretario provincial en Sevilla y miembro de la ejecutiva regional, da el salto al partido demócrata popular PDP fundado en el año del mundial del 82 (naranjito), me viene a la mente, que en el carnaval de ese año, aquella chirigota cantaba aquello de... Carlos le dijo a Diana... que se moría de ganas... por verla en bragas y sostén... cuando la vio... fue por tabaco y no volvió. Pues en este mismo año fue elegido concejal del ayuntamiento de Sevilla. Y posteriormente teniente de alcalde en las autonómicas de junio del 86 diputado del parlamento andaluz, por coalición popular, que en el 89 se refunda como Alianza popular. Y más tarde partido popular. Se incorpora al nuevo partido donde ocupa la vicepresidencia regional de Andalucía, en las elecciones generales de ese mismo año diputado del Congreso por el PP y revalida en 1993, además de salir elegido presidente del PP en andaluz. En el 96 el del mostacho lo hace ministro hasta el 99 y en su congreso fue elegido secretario general, sustituyendo (Cascos) y está en el cargo hasta el 2003 donde inicia el cambio al famoso centro reformista pepero, nuevamente ministro en el 2002. En el 2004 se le encomienda una de las tres vicesecretarias y poco más tarde ministro de la presidencia. Con lo jovencito que empezó tuvo tiempo para licenciarse y como no para hacerse funcionario del ministerio de cultura. Por aquello de asegurar el futuro.

Tras las bombas de los cuatro moriscos inmolaos, y las declaraciones del jefe de la quinta columna del soe. La famosa furgoneta, la desaparición de los trenes y alguna radio llamando a la movilización. Se consigue un vuelco en el voto, que nos coloca en el gobierno al PSOE y como no a ZP. Vuelta para Sevilla y está a punto en 2008 de tirar al soe andaluz consiguiendo 47 escaños, diez más que en la anterior legislatura, pero no pudo ser, los rojos al rescate. Y no sigo porque estoy agotado, pues todavía sigue en el candelero y en la cubierta principal del crucero pepero.

Y ver como han hecho de la política una profesión y una forma de vida, ¿que tienen estos de servidores públicos? Bueno, pues toda una carrera en la empresa privada como podrán observa.

Hay alguna publicación que dice que ha recibido 2.574.713 euros desde 1990, de los cuales 1.154.138 euros en gastos de representación. Esto,según datos de Hacienda. Y encima hay que aguantar algún tertuliano decir que están mal pagados. Servidores públicos. Más bien se sirven del tesoro público.

Como verán muy mal pagado.

Como nos vamos a extrañar, que en el parlamento balear no aparezca un pájaro, que tome el mando y que dice ser: podemita, republicano, comunista, anticlerical, filo catalanista, animalista, filo guiado y de profesión carpintero metalúrgico.! Este si tiene experiencia en la empresa privada ¡ Yo que no creo en el sindicalismo, que entiendo que deben de existir, pero que deben mantenerse con sus cuotas y no con dinero del IRPF, y hacerlo en su tiempo libre, poniendo fin a tanto liberado. Y que declaran patrimonios millonarios, herencia del bar que regenta mamá. O trincan de los ERES, o se los llevan de las promociones inmobiliarias al estilo PSV etcétera.

Puesto a elegir entre unos y otros, prefiero al de la patada en la puerta.